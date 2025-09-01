okusno.je
Najlažji zdrav zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Zdravo in vegi
Ko poskušamo izgubiti nekaj kilogramov, je ravno večerja pogosto obrok, pri katerem najlažje naredimo napake. Pretežka hrana, prevelike porcije ali prigrizki pred spanjem lahko hitro zavrejo napredek. Dobra novica je, da se z nekaj preprostimi pravili in ustreznimi živili večerja spremeni v lahko, hranljivo in okusno podporo hujšanju.

Zdravo in vegi
Načrtovanje obrokov pri sladkorni bolezni ni nujno zapleteno. Z upoštevanjem preprostih nasvetov se boste naučili pripraviti zdrave in okusne obroke, ki vam bodo pomagali uravnavati raven sladkorja v krvi.

Hitra sladica: božanski puding iz samo dveh sestavin
Zdaj, ko se je začela sezona kakijev, imate odlično priložnost, da preizkusite recept za skorajda magičen čokoladni puding. Zanj namreč potrebujete samo dve sestavini, pripravljen pa je brez kuhanja in nepotrebnega kompliciranja. Zavihajte rokave in se brez slabe vesti sladkajte z božansko jesensko poslastico!

10 osnovnih živil za zdravo prehranjevanje ves teden
Za zdrav in uravnotežen jedilnik ves teden izberite osnovna živila, ki so bogata s hranili in preprosta za uporabo. Kvinoja, polnozrnate testenine, sladki krompir in ovseni kosmiči so odlična osnova za obroke, medtem ko piščančje prsi, čičerika, leča in tofu priskrbijo kakovostne beljakovine. Dodajte še z zdravimi maščobami bogat prekajen losos, špinačo za barvitost ter jabolka za svežino in zdrav prigrizek, da bo vaša prehrana raznolika in hranljiva.

10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
Če mislite, da so jajca eden najboljših virov beljakovin, se pošteno motite. Zelo veliko jih vsebujejo tudi nekatera druga živila. Nekatera od njih vas znajo tudi malce presenetiti.

Zdravo in vegi
Kakovosten polnozrnat kruh je dragocen vir vlaknin, vitaminov in mineralov.

Zdravo in vegi
Želite izgubiti odvečne kilograme in izboljšati svoje počutje? Odkrijte, zakaj je zgoden in uravnotežen zajtrk vaša prva postaja na poti do vitalnosti in trajnih rezultatov!

Zdrav puding, ki ga lahko jeste tudi za zajtrk
Chia puding je v svetu zdravih, enostavno pripravljenih zajtrkov in prigrizkov v zadnjem času postal zelo priljubljen obrok. Toda kaj točno je chia puding, kako se pripravi in zakaj bi ga v svojo prehrano morali vključiti tudi vi? Razkrivamo v nadaljevanju.

Katera živila pomagajo kuriti maščobe? Odkrijte 8 zaveznikov
Z uživanjem živil za izgorevanje maščob in z upoštevanjem koristnih prehranskih nasvetov boste na dobri poti, da dosežete svoje cilje na področju hujšanja.

Zdrave pomladne juhe za hujšanje in dobro počutje
Pomlad je čas, ko težke obroke nadomestimo z bolj lahkimi jedmi. Med njimi so tudi juhe iz zdravih pomladnih živil, ki nas nasitijo, poživijo in prečistijo, obenem pa pomagajo tudi pri izgubi kilogramov.

Zdravo in vegi
Če spremljate družbena omrežja, potem ste v zadnjem času zagotovo naleteli na okusne in hitro pripravljene kruhke, ki jih spečemo kar v cvrtniku na vroč zrak (lahko tudi v pečici), zanje pa ne potrebujemo veliko sestavin. Predvsem moko in zrnati sir, ki slovi kot odličen vir beljakovin in je priljubljena izbira ljubiteljev zdrave prehrane.

Zdravo in vegi
"Cottage cheese" ali sveži zrnati sir je novo superživilo, ki bi ga morali vsi vključiti v svoj jedilnik. Vsebuje veliko beljakovin in malo maščob ter ugodno vpliva na metabolizem, odlikuje pa ga tudi prijeten okus, ki ga lahko kombiniramo s slanimi in sladkimi jedmi.

