Pečena jajca v paradižnikovi omaki s fižolom
Zdravo in vegi

Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati

Hujšanje ne pomeni odrekanja okusni hrani ali nenehnega občutka lakote. Ponujamo vam šest uravnoteženih in nasitnih receptov, ki dokazujejo, da lahko jemo raznoliko, polnovredno in okusno tudi takrat, ko želimo izgubiti kakšen kilogram. Jedi so bogate z beljakovinami, vlakninami in hranili, ki pomagajo ohranjati energijo in sitost skozi ves dan.

M.J.
14. 01. 2026 04.00

Ena največjih napak pri hujšanju je prepričanje, da moramo jesti čim manj in se povsem odpovedati jedem, ki jih imamo radi. Tak pristop pogosto vodi v utrujenost, lakoto in hitro izgubo motivacije. Veliko učinkoviteje je, da v jedilnik vključimo pametno izbrane obroke, ki so hranilni, okusni in nasitni.

Jedi, ki vam jih predlagamo v nadaljevanju, temeljijo na preprostih sestavinah in uravnoteženih kombinacijah beljakovin, zdravih maščob in kompleksnih ogljikovih hidratov. Takšni obroki pomagajo stabilizirati raven energije, preprečujejo nenadne napade lakote in omogočajo, da hujšanje poteka brez stradanja in slabe vesti.

Cvetačna pica
Cvetačna pica FOTO: Shutterstock

Cvetačna pica

Lahkotnejša različica priljubljene klasike, kjer cvetača nadomesti del moke v testu. Ko jo zmešamo z jajcem, mandljevo moko (ali mletimi mandlji) in naribanim parmezanom, dobimo okusno osnovo, ki jo obložimo s poljubnimi dodatki. Rezultat je okusna pica z manj ogljikovimi hidrati, a z vsemi priljubljenimi okusi. Recept je TUKAJ.

Falafel z jogurtovim ploščatim kruhom
Falafel z jogurtovim ploščatim kruhom FOTO: Klara Peterlin

Falafel z jogurtovim ploščatim kruhom

Rastlinska jed, bogata z beljakovinami in vlakninami, ki odlično nasiti. Osnova so kroglice iz čičerike, svežih zelišč in začimb, ki jih lahko ocvremo v olju ali pa spečemo v pečici oziroma cvrtniku na vroč zrak. Falafle postrežemo zavite v jogurtov ploščat kruh skupaj s svežo solato, narezano zelenjavo in humusom ali pa jih ponudimo kot skledo oziroma bowlo s solato in poljubnimi dodatki. Recept je TUKAJ.

Pečena jajca v začinjeni omaki s fižolom
Pečena jajca v začinjeni omaki s fižolom FOTO: Shutterstock

Pečena jajca v začinjeni omaki s fižolom

Topla in nasitna jed, ki združuje rastlinske in živalske beljakovine ter vlaknine iz fižola in zelenjave. Začinjena paradižnikova osnova poskrbi za poln okus, jed pa je primerna tako za kosilo kot večerjo ter tudi kot obrok po fizični aktivnosti. Recept je TUKAJ.

Čokoladno-bananin chia puding
Čokoladno-bananin chia puding FOTO: iStock

Čokoladno-bananin chia puding

Popolna zdrava sladica, zajtrk ali malica, ki poteši željo po sladkem. Chia semena poskrbijo za dolgotrajno sitost, banana, datlji in kakav pa za naravno sladkobo brez odvečnega sladkorja. Recept je TUKAJ.

Špinačne palačinke z rikoto in dimlenim lososom
Špinačne palačinke z rikoto in dimlenim lososom FOTO: Shutterstock

Špinačne palačinke z rikoto in lososom

Lahke, a hranljive palačinke, polne beljakovin in zdravih maščob. Odlična izbira za kosilo ali večerjo, ko si želite nekaj posebnega, a še vedno uravnoteženega. Recept je TUKAJ.

Solata s piščancem in kvinojo
Solata s piščancem in kvinojo FOTO: Shutterstock

Fit solata s piščancem in kvinojo

Klasična kombinacija, ki nikoli ne razočara. Piščanec poskrbi za beljakovine, kvinoja za energijo, zelenjava pa za svežino in vitamine. Solata je primerna tudi kot malica za v službo ali na pot, sestavine pa lahko tudi poljubno prilagajate svojemu okusu in razpoložljivosti. Recept je TUKAJ.

Zdrava prehrana
Vitaminski napitek za odpornost