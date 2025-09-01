Veganski čokoladni mousse s kakijem

Čokos piškoti
Z minimalnim trudom do maksimalnega užitka.
Koruzni njoki s toskansko omako
Hitro pripravljeni njoki brez krompirja in glutena.
Maroška pomarančna torta
Zelo sočna torta brez moke bo navdušila ljubitelje aromatičnih sladic.
Zdrav zajtrk iz pečice, ki ga boste želeli pripravljati vsak teden
Beljakovinsko bogat zajtrk ali prigrizek, ki ga spečemo v pečici in pripravimo vnaprej – idealen za hitre jutranje obroke ali malico med delovnim dnem. Te slane "piškote" sestavljajo skuta, jajca, špinača, mandljeva moka in sušeni paradižniki, kar jih naredi hranljive, brez glutena in z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov.
Skutin narastek z jabolki
Ekspresna sladica s skuto in jabolki.
Kremna amarantova kaša
Odličen recept za amarantovo kašo brez glutena in laktoze.
Slasten 'pomfri', ki ga lahko jeste brez slabe vesti
Okusen 'pomfri', za katerega ne potrebujemo navadnega ali sladkega krompirja, ampak polento. Da, prav ste prebrali, priljubljena žitarica se lahko uporabi tudi za pripravo slastnih hrustlljavih palčk, ki jih lahko postrežete kot prilogo mesu in ribam ali pa si jih privoščite kar tako kot klasičen krompirjev pomfri – da jih pomakate v najljubšo omako.
7 razlogov, zakaj bi morali pogosteje jesti "nesmrtno žito"
Ta zdrava zrna s prijetnim, rahlo oreškastim okusom so odličen dodatek k enolončnicam, polnjeni zelenjavi ali ovsenim kosmičem za začetek dneva.
Sladica, polna beljakovin, pripravljena v samo 5 minutah!
Sladica, ki je pripravljena skorajda v hipu, je odličnega okusa, poleg tega pa vsebuje tudi veliko beljakovin. Pistacijeva lava tortica je idealna poslastica za vse ljubitelje hitrih in zdravih sladic. Ta recept združuje okus pistacij s pomembnimi beljakovinami iz grškega jogurta in jajc. Uživajte v bogati, kremasti teksturi in neverjetnem okusu brez slabe vesti!
Beljakova rolada z maskarponejem, belo čokolado in malinami
Božanska poslastica brez enega grama moke.
Kako pravilno skuhamo proseno kašo?
Prosena kaša je čudovita in hranljiva jed, ki ima številne koristi za zdravje. Ne glede na to, ali iščete obilen zajtrk ali okusen obrok, je poznavanje zakonitosti kuhanja prosene kaše lahko dragocen dodatek k vašemu kulinaričnemu repertoarju. V tem članku vas bomo seznanili z nekaterimi ključnimi triki in nasveti, ki jih je za zagotovitev popolnega rezultata treba upoštevati pri kuhanju prosene kaše.
Kako pripraviti ajdovo kašo? Nasveti za kuhanje in uporabo v jedeh
Ajdova kaša je ena izmed najbolj hranljivih in vsestranskih sestavin, ki jih lahko vključimo v svojo prehrano. Je bogat vir beljakovin, vlaknin, mineralov in vitaminov, zato je odlična izbira za vse, ki želijo uživati zdravo in uravnoteženo hrano. Priprava ajdove kaše je preprosta, a z nekaj triki in nasveti lahko zagotovite, da bo vedno popolna.