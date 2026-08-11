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Skuta s sadjem in medom
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Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža

Če iščete zajtrk, ki vas bo nasitil za več ur in vam pomagal preprečiti nenehno poseganje po prigrizkih, je rešitev morda veliko preprostejša, kot si mislite. Kombinacija skute in borovnic predstavlja odlično osnovo za pripravo jutranjega obroka, saj združuje kakovostne beljakovine, vlaknine in vrsto koristnih hranil.

M.J.
11. 08. 2026 04.00

Skuta je med ljubitelji zdrave prehrane že dolgo priljubljena zaradi visoke vsebnosti beljakovin, borovnice pa veljajo za enega najbolj hranljivih poletnih sadežev. Če iščete zajtrk, ki je pripravljen v nekaj minutah, vas dobro nasiti in vsebuje veliko koristnih hranil, je kombinacija skute in borovnic odlična izbira. Če obrok dopolnite še z nekaj ovsenimi kosmiči ali oreščki, dobite uravnotežen zajtrk, ki vas lahko oskrbi z energijo za velik del dopoldneva.

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Skuta je odličen, cenovno dostopen vir visoko kakovostnih beljakovin.
Skuta je odličen, cenovno dostopen vir visoko kakovostnih beljakovin. FOTO: Shutterstock

Skuta – odličen vir beljakovin

Skuta že dolgo velja za eno najbolj priljubljenih živil med ljubitelji uravnotežene prehrane. Bogata je z beljakovinami, ki prispevajo k ohranjanju mišične mase ter lahko pomagajo, da smo po obroku dlje časa siti. Vsebuje tudi kalcij in fosfor, ki prispevata k ohranjanju zdravih kosti. V 100 gramih puste skute je približno 12 gramov beljakovin, ki telo oskrbijo z vsemi esencialnimi aminokislinami.

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Borovnice dodajo vlaknine in antioksidante

Borovnice sodijo med najbolj hranljive poletne sadeže. Čeprav vsebujejo malo kalorij, so dober vir prehranskih vlaknin, vitamina C in številnih antioksidantov, predvsem antocianinov, ki jim dajejo značilno modro-vijolično barvo.

Vlaknine prispevajo k počasnejši prebavi in lahko podaljšajo občutek sitosti. Poleg tega borovnice poskrbijo tudi za prijetno naravno sladkobo, zato dodatni sladkor največkrat sploh ni potreben.

Če iščete zajtrk, ki je pripravljen v nekaj minutah, vas dobro nasiti in vsebuje veliko koristnih hranil, je kombinacija skute in borovnic odlična izbira.
Če iščete zajtrk, ki je pripravljen v nekaj minutah, vas dobro nasiti in vsebuje veliko koristnih hranil, je kombinacija skute in borovnic odlična izbira. FOTO: Adobe Stock

Zakaj se skuta in borovnice tako dobro dopolnjujeta?

Glavna prednost te kombinacije je ravnovesje med beljakovinami in vlakninami. Beljakovine iz skute prispevajo k dolgotrajnejši sitosti, borovnice pa obrok obogatijo z vlakninami, vitamini in antioksidanti.

Čeprav je takšna kombinacija že sama po sebi hranljiva, bo zajtrk še bolj uravnotežen, če mu dodate vir kompleksnih ogljikovih hidratov in zdravih maščob.

Če obrok dopolnite še z nekaj ovsenimi kosmiči ali oreščki, dobite uravnotežen zajtrk, ki vas lahko oskrbi z energijo za velik del dopoldneva.
Če obrok dopolnite še z nekaj ovsenimi kosmiči ali oreščki, dobite uravnotežen zajtrk, ki vas lahko oskrbi z energijo za velik del dopoldneva. FOTO: Adobe Stock

Kako iz preprostega zajtrka ustvariti uravnotežen obrok?

Za še bolj hranljiv zajtrk lahko osnovni kombinaciji puste skute in borovnic dodate:

- ovsene kosmiče ali domačo granolo brez veliko dodanega sladkorja,

- chia ali mleta lanena semena,

- sesekljane orehe ali mandlje,

- ščepec cimeta za prijetno aromo in

- kanček medu za sladkobo.

Tako dobite obrok, ki vsebuje kakovostne beljakovine, prehranske vlaknine, kompleksne ogljikove hidrate in zdrave nenasičene maščobe – kombinacijo hranil, ki prispeva k dolgotrajnejši sitosti in enakomernejšemu sproščanju energije.

Priprava:

V skodelico dajte približno 200 gramov puste skute in dodajte pest svežih borovnic. Primešajte 3 do 4 žlice ovsenih kosmičev, žlico sesekljanih oreščkov ter po želji še žličko chia ali mletih lanenih semen. Za konec lahko dodate še ščepec cimeta.

Celoten obrok je pripravljen v manj kot petih minutah.

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Preprost zajtrk, ki ga lahko prilagodite sebi

Ena največjih prednosti tega zajtrka je njegova prilagodljivost. Poleti ga lahko pripravite s svežimi borovnicami, zunaj sezone pa jih zamenjate z malinami, robidami, jagodami ali drugim sezonskim sadjem. Prav tako lahko količino ovsenih kosmičev ali oreščkov prilagodite svojim energijskim potrebam in stopnji telesne aktivnosti.

Skuta z borovnicami sicer ni čudežna rešitev za hujšanje ali popoln zajtrk za vsakogar, lahko pa predstavlja odličen del uravnotežene prehrane. V kombinaciji s polnozrnatimi žiti, sadjem in zdravimi maščobami ponuja kakovosten začetek dneva ter pomaga, da dlje časa ostanemo siti. Dolgoročno prav takšne preproste in premišljene izbire pomembno prispevajo k bolj zdravim prehranskim navadam in boljšemu počutju.

Zdrava prehrana
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Viri: Academy of Nutrition and Dietetic, Mayo Clinic

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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