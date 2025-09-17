So jajca primerna za večerjo? Odgovor vas bo morda presenetil

Jajca so dobra izbira za večerjo – so hranljiva, hitro pripravljena in vsestranska.

Lahka, a hranljiva izbira: Jajca vsebujejo kakovostne beljakovine, ki nas nasitijo, ne da bi obremenila prebavo.

Nizka energijska vrednost: Eno jajce vsebuje približno 70 kalorij (293 kJ), kar pomeni, da jih brez skrbi vključimo v lahke večerne obroke.

Vitamini in minerali: Jajca so bogata z vitaminom D, vitaminom B12, železom in zdravimi maščobami, ki podpirajo normalno delovanje telesa.