So jajca primerna za večerjo? Odgovor vas bo morda presenetil

Prednosti uživanja jajc za večerjo
Lahka, a hranljiva izbira: Jajca vsebujejo kakovostne beljakovine, ki nas nasitijo, ne da bi obremenila prebavo.
Nizka energijska vrednost: Eno jajce vsebuje približno 70 kalorij (293 kJ), kar pomeni, da jih brez skrbi vključimo v lahke večerne obroke.
Vitamini in minerali: Jajca so bogata z vitaminom D, vitaminom B12, železom in zdravimi maščobami, ki podpirajo normalno delovanje telesa.
Prilagodljivost: Jajca lahko kombiniramo z zelenjavo, polnozrnatim kruhom ali lahkimi solatami in tako pripravimo uravnotežen večerni obrok.
Ali jajca ponoči obremenijo prebavo?
Mnogi se bojijo, da bi jim večerno uživanje jajc povzročalo težave s spanjem ali prebavo. V resnici to ne drži – jajca so lahko prebavljiva, še posebej, če jih pripravimo na enostaven način (kuhana, poširana ali pečena z malo olja). Težave lahko nastanejo, če jih kombiniramo s težkimi in mastnimi prilogami.
Kako vključiti jajca v večerni obrok?
Če iščete ideje za hitro, lahko in zdravo večerjo, so jajca prava izbira. Vsekakor vam ni treba ostati zgolj pri klasiki, kot so umešana ali na oko pečena jajca, ampak ste lahko veliko bolj kreativni. Uporabite svežo zelenjavo ali pa porabite ostanke pečene ali kuhane zelenjave od kosila, jajca pa lahko vključite tudi v narastke, solate in sendviče. Nekaj enostavnih predlogov:
- Lahko si pripravite preprosta umešana jajca z zelenjavo (paprika, špinača, bučke).
PRIPOROČAMO RECEPT: Sataraš
PRIPOROČAMO RECEPT: Umešana jajca po toskansko
- Odlična izbira za lahko večerjo je tudi omleta s sirom in zelišči, ki si jo privoščimo s kosom polnozrnatega kruha.
PRIPOROČAMO RECEPT: Jajčna omleta z zelišči
PRIPOROČAMO RECEPT: Popolna jajčna omleta z zelenjavo
- Za hitro, okusno in enostavno večerjo si pripravite okusen jajčni namaz z zelenjavo, tuno in/ali skuto.
PRIPOROČAMO RECEPT: Tunin namaz z jajci
PRIPOROČAMO RECEPT: Skutni namaz z zelenjavo in trdo kuhanimi jajci
- Če potrebujete malce bolj 'konkreten' obrok, si pripravite pečena jajca v začinjeni paradižnikovi omaki.
PRIPOROČAMO RECEPT: Šakšuka
- Hitra in enostavna izbira je tudi solata s trdo kuhanimi jajci.
PRIPOROČAMO RECEPT: Jajčna solata s skuto
- Fritata z zelenjavo iz pečice je odlična tudi naslednji dan, zato si lahko hitro pripravite okusno večerjo in hkrati poskrbite tudi za okusno malico.
PRIPOROČAMO RECEPT: Zelenjavna fritata
PRIPOROČAMO RECEPT: Fritata s češnjevimi paradižniki in feta sirom