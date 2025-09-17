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jajca na oko
Zdravo in vegi

So jajca primerna za večerjo? Odgovor vas bo morda presenetil

Jajca so ena izmed najbolj vsestranskih živil, ki jih imamo skoraj vedno pri roki. Veljajo za odličen vir beljakovin, vitaminov in mineralov, poleg tega pa jih lahko pripravimo na nešteto načinov. So zelo priljubljena izbira za pripravo zdravih in hranljivih zajtrkov, pogosto pa se pojavi vprašanje: ali so jajca primerna tudi za večerjo?

M.J.
17. 09. 2025 04.00
Jajca so dobra izbira za večerjo – so hranljiva, hitro pripravljena in vsestranska.
Jajca so dobra izbira za večerjo – so hranljiva, hitro pripravljena in vsestranska. FOTO: Shutterstock

Prednosti uživanja jajc za večerjo

Lahka, a hranljiva izbira: Jajca vsebujejo kakovostne beljakovine, ki nas nasitijo, ne da bi obremenila prebavo.

Nizka energijska vrednost: Eno jajce vsebuje približno 70 kalorij (293 kJ), kar pomeni, da jih brez skrbi vključimo v lahke večerne obroke.

Vitamini in minerali: Jajca so bogata z vitaminom D, vitaminom B12, železom in zdravimi maščobami, ki podpirajo normalno delovanje telesa.

Prilagodljivost: Jajca lahko kombiniramo z zelenjavo, polnozrnatim kruhom ali lahkimi solatami in tako pripravimo uravnotežen večerni obrok.

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Ali jajca ponoči obremenijo prebavo?

Mnogi se bojijo, da bi jim večerno uživanje jajc povzročalo težave s spanjem ali prebavo. V resnici to ne drži – jajca so lahko prebavljiva, še posebej, če jih pripravimo na enostaven način (kuhana, poširana ali pečena z malo olja). Težave lahko nastanejo, če jih kombiniramo s težkimi in mastnimi prilogami.

Če jajca kombiniramo z zelenjavo ali lahkimi prilogami, dobimo popoln večerni obrok, ki nas bo prijetno nasitil, ne da bi bil pretežak.
Če jajca kombiniramo z zelenjavo ali lahkimi prilogami, dobimo popoln večerni obrok, ki nas bo prijetno nasitil, ne da bi bil pretežak. FOTO: iStock

Kako vključiti jajca v večerni obrok?

Če iščete ideje za hitro, lahko in zdravo večerjo, so jajca prava izbira. Vsekakor vam ni treba ostati zgolj pri klasiki, kot so umešana ali na oko pečena jajca, ampak ste lahko veliko bolj kreativni. Uporabite svežo zelenjavo ali pa porabite ostanke pečene ali kuhane zelenjave od kosila, jajca pa lahko vključite tudi v narastke, solate in sendviče. Nekaj enostavnih predlogov:

- Lahko si pripravite preprosta umešana jajca z zelenjavo (paprika, špinača, bučke).

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PRIPOROČAMO RECEPT: Umešana jajca po toskansko

- Odlična izbira za lahko večerjo je tudi omleta s sirom in zelišči, ki si jo privoščimo s kosom polnozrnatega kruha.

PRIPOROČAMO RECEPT: Jajčna omleta z zelišči

PRIPOROČAMO RECEPT: Popolna jajčna omleta z zelenjavo

Če se vam ne ljubi kuhati, si pripravite okusen jajčni namaz.
Če se vam ne ljubi kuhati, si pripravite okusen jajčni namaz. FOTO: iStock

- Za hitro, okusno in enostavno večerjo si pripravite okusen jajčni namaz z zelenjavo, tuno in/ali skuto

PRIPOROČAMO RECEPT: Tunin namaz z jajci

PRIPOROČAMO RECEPT: Skutni namaz z zelenjavo in trdo kuhanimi jajci

- Če potrebujete malce bolj 'konkreten' obrok, si pripravite pečena jajca v začinjeni paradižnikovi omaki.

PRIPOROČAMO RECEPT: Šakšuka

- Hitra in enostavna izbira je tudi solata s trdo kuhanimi jajci.

PRIPOROČAMO RECEPT: Jajčna solata s skuto

- Fritata z zelenjavo iz pečice je odlična tudi naslednji dan, zato si lahko hitro pripravite okusno večerjo in hkrati poskrbite tudi za okusno malico. 

PRIPOROČAMO RECEPT: Zelenjavna fritata

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