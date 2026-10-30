Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk

Ajdova kaša je odličen vir polnovrednih ogljikovih hidratov in vlaknin , ki ugodno vplivajo na prebavo. Poleg tega vsebuje tudi nekoliko več beljakovin kot ostala žita, vse esencialne aminokisline, minerale , kot so fosfor, magnezij, cink in železo, nekatere vitamine B-skupine, bogata pa je tudi z antioksidantom rutinom . Marsikoga tudi navdušuje podatek, da ne vsebuje glutena . Gre torej za zelo zdravo in hranljivo živilo, ki za povrhu navdušuje tudi s prijetnim, nekoliko oreščkastim okusom.

Če ste ajdovo kašo navadno uporabljali predvsem kot prilogo, dodatek juham, enolončnicam in slanim narastkom ali pa ste jo pripravili v solati ali 'rižoti', boste zagotovo navdušeni nad našimi predlogi, s katerimi si boste iz priljubljene kaše pripravili zdrav in okusen zajtrk. Nekatere bo morda še zlasti presenetil podatek, da za pripravo okusnega obroka ajdove kaše sploh ni treba kuhati. Zadostuje že, da jo nekaj ur namakate v hladni vodi, kar bo zmehčalo zrna in izboljšalo njihovo prebavljivost. Namočeno kašo nato samo še dobro sperite in že je pripravljena, da si iz nje ustvarite hranljiv presni zajtrk, ki si ga lahko pripravite tudi na zalogo.

V nadaljevanju vam predstavljamo štiri odlične ideje za zdrave, okusne in hranljive zajtrke z ajdovo kašo.