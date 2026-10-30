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Ajdova kaša z oreščki in sadjem za zajtrk
Zdravo in vegi

Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk

Ajdova kaša slovi kot eno izmed najbolj hranljivih in zdravih živil. Navadno jo uživamo kot prilogo, v solatah, juhah, enolončnicah ali v obliki slanega narastka, tokrat pa z vami delimo štiri odlične ideje, kako ajdovo kašo uporabiti v zdravem, okusnem in hranljivem zajtrku.

M.J.
30. 10. 2026 13.21
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Ajdova kaša je odličen vir polnovrednih ogljikovih hidratov in vlaknin, ki ugodno vplivajo na prebavo. Poleg tega vsebuje tudi nekoliko več beljakovin kot ostala žita, vse esencialne aminokisline, minerale, kot so fosfor, magnezij, cink in železo, nekatere vitamine B-skupine, bogata pa je tudi z antioksidantom rutinom. Marsikoga tudi navdušuje podatek, da ne vsebuje glutena. Gre torej za zelo zdravo in hranljivo živilo, ki za povrhu navdušuje tudi s prijetnim, nekoliko oreščkastim okusom.

Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Preberi še Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?

Če ste ajdovo kašo navadno uporabljali predvsem kot prilogo, dodatek juham, enolončnicam in slanim narastkom ali pa ste jo pripravili v solati ali 'rižoti', boste zagotovo navdušeni nad našimi predlogi, s katerimi si boste iz priljubljene kaše pripravili zdrav in okusen zajtrk. Nekatere bo morda še zlasti presenetil podatek, da za pripravo okusnega obroka ajdove kaše sploh ni treba kuhati. Zadostuje že, da jo nekaj ur namakate v hladni vodi, kar bo zmehčalo zrna in izboljšalo njihovo prebavljivost. Namočeno kašo nato samo še dobro sperite in že je pripravljena, da si iz nje ustvarite hranljiv presni zajtrk, ki si ga lahko pripravite tudi na zalogo.

V nadaljevanju vam predstavljamo štiri odlične ideje za zdrave, okusne in hranljive zajtrke z ajdovo kašo.

Presna ajdova kaša s kakavom, banano in oreščki
Presna ajdova kaša s kakavom, banano in oreščki FOTO: Shutterstock

Presna ajdova kaša s kakavom, banano in oreščki

Zajtrk brez jajc in mlečnih izdelkov, ki je kljub temu zelo okusen in hranljiv. Je tudi odlična rešitev za vse, ki zjutraj nimajo časa za pripravo zajtrka, saj moramo namočeno ajdovo kašo skupaj z raznoraznimi dodatki zgolj zmleti v gosto zmes, ki jo naložimo v skledico ali kozarček in si jo privoščimo s suhim ali svežim sadjem ter oreščki. Recept je TUKAJ.

Ajdova kaša z dušenimi jabolki in cimetom
Ajdova kaša z dušenimi jabolki in cimetom FOTO: Shutterstock

Ajdova kaša z dušenimi jabolki in cimetom

Topel, hranljiv in dišeč zajtrk, ki je odlična izbira za dni, ko se nam zjutraj ne mudi. Osnovo predstavlja kuhana ajdova kaša, ki ji dodamo dušena jabolka ter po želji tudi malo naravnega sladila ali pa maslo iz oreščkov (mandljevo, lešnikovo ipd.). Recept je TUKAJ.

Ajdova kaša z oreščki in sadjem za zajtrk
Ajdova kaša z oreščki in sadjem za zajtrk FOTO: iStock

Ajdova kaša z oreščki in sadjem

Priprava kaše je zelo preprosta, obrok pa daje dolgotrajen občutek sitosti in je zato odlična izbira za zdrav začetek dneva. Recept je TUKAJ.

Ajdova granola z oreščki in semeni
Ajdova granola z oreščki in semeni FOTO: Shutterstock

Ajdova granola z oreščki in semeni

Ajdova granola ne vsebuje glutena in belega sladkorja, zato je odlična alternativa granoli, ki jo lahko kupimo v trgovini. Za preprost zajtrk jo zgolj kombiniramo z mlekom, rastlinskim napitkom ali poljubnim jogurtom, odlična pa je tudi kot hrustljav dodatek zdravim sladicam, ki jih postrežemo v kozarcu. Recept je TUKAJ.

Zdrava prehrana
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