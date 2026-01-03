Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih

Praznični čas je za številne ljudi sinonim za razvajanje in uživanje – zaznamuje ga povečano uživanje hrane in tudi alkohola ob zmanjšani telesni dejavnosti. Ko se ob koncu prazničnega obdobja vračate v rutino, je morda čas, da se odločite za bolj zdrav način življenja, h kateremu sodi tudi bolj zdravo in uravnoteženo prehranjevanje.

Vračanje v ustaljene tirnice ne pomeni drastičnih sprememb življenjskega sloga, odrekanj in omejitev. Ni vam treba zmanjšati vnosa ogljikovih hidratov ali pa se odpovedovati uživanju določenih živil, ki jih imate radi. Namesto tega raje razmislite o uvedbi šestih preprostih in učinkovitih smernic, ki vam bodo pomagale, da boste hitro prešli k bolj zdravemu načinu življenja.

icon-expand Januarja je čas za bolj preproste in zdrave obroke. FOTO: Profimedia

Začnite si kuhati

Medtem ko v obdobju praznikov večkrat jeste zunaj, uživate v sladicah in prigrizkih na raznoraznih zabavah ter spijete verjetno tudi kakšen kozarček alkohola več kot običajno, je zdaj čas, da vajeti svoje prehrane ponovno vzamete v svoje roke. K temu sodi tudi priprava lastnih obrokov, saj lahko samo tako natančno veste, kaj zaužijete, in tudi lažje poskrbite, da so vaši obroki bolj hranljivi in uravnoteženi. V poprazničnem obdobju pri pripravi hrane pozornost preusmerite na polnovredna živila, kot so sadje, zelenjava, puste beljakovine, polnozrnati izdelki in zdrave maščobe. Poskusite zagotoviti, da bodo minimalno predelane, s hranili bogate sestavine predstavljale glavnino vsakega obroka. Poleg tega pa tudi poskrbite, da bo prehrana raznolika, da boste zagotovo zaužili vse vitamine in minerale, ki jih telo potrebuje. Če pa ste pripravljeni razširiti svoja obzorja, postanite ustvarjalni s sestavinami, ki jih običajno ne bi kupili. Na nakupovalni seznam poskusite dodati nove stročnice ali pa zelenjavo, ki jo navadno ne uporabljate prav pogosto.

Dieta naj ne bo rešitev!

Nutricionisti odsvetujejo, da se po praznikih lotite drastičnih shujševalnih diet s ciljem, da se čim hitreje znebite odvečnih kilogramov. Z omejitvami hranil lahko telesu povzročite več škode kot koristi.

V prvih tednih diete, ki lahko vključuje štetje kalorij, izločanje živil ali skupin živil, strogo načrtovanje obrokov, postenje in podobne stvari, večina ljudi resda izgubi težo. Vendar pa raziskave kažejo, da diete na splošno ne vodijo v dolgoročno izgubo telesne teže. To je najverjetneje posledica več dejavnikov. Na prvem mestu je zagotovo ta, da se je diet težko držati. Zaradi omejevanja živil si ta običajno še bolj želimo, zato večina ljudi tudi dokaj hitro opusti diete. Namesto diete se raje osredotočite na pripravo zdravih in uravnoteženih obrokov ter se tudi poskusite čim več gibati.

icon-expand Ker se strupi iz telesa odstranjujejo predvsem prek urina in blata, je pomembno, da je naše telo ustrezno hidrirano. FOTO: Dreamstime

Pijte veliko vode

Voda je velikokrat podcenjen in tudi pogosto spregledan vidik zdravega načina življenja. Voda namreč poskrbi za vašo hidracijo, poleg tega pa uravnava tudi telesno temperaturo, prenaša kisik in hranilne snovi do celic ter pomaga preprečevati zaprtje. S pitjem dovolj vode pomagamo prebavnemu sistemu in hkrati stabiliziramo tek, ki se je med prazniki povečal. Čeprav je po splošnem prepričanju treba popiti "8 kozarcev vode na dan", se dejanska potreba od človeka do človeka precej razlikuje. Odvisna je od številnih dejavnikov, kot so starost, spol, višina, teža, telesna vadba, temperatura, prehrana, pomembno pa je upoštevati tudi količino zaužitih diuretikov, kot sta kava in alkohol. Na splošno velja, da naj bi moški popili 2,6 l vode na dan, ženske pa 2,1 l vode na dan, vendar se količina vode poveča, če se redno ukvarjate s telesno dejavnostjo. Da bo voda lažje stekla po grlu, ji lahko dodate tudi kakšno rezino kumare, metine liste ali sadje.

Opustite krivdo

Po praznikih se pogosto zgodi, da nas prevzamejo občutki krivde. Zlahka se ukvarjamo s presežki zaužite hrane in pijače, vendar pa je v tem primeru ključna drugačna perspektiva: preteklost je za vami! Uprite se želji, da bi sprejeli skrajne ukrepe, kot je odločitev, da se za naslednjih nekaj mesecev odpoveste ogljikovim hidratom, sladkorju, mlečnim izdelkom in alkoholu. Zdravo življenje ne pomeni, da se prikrajšate za stvari, ki jih imate radi. Na takšen način si jih boste samo še bolj želeli! Če ste si za praznike privoščili več nezdrave hrane, po praznikih poskrbite, da bodo vaši obroki bolj zdravi. S priznanjem in sprejetjem svojih preteklih prehranskih odločitev ter miselnostjo, da se boste premaknili naprej, boste lahko v prihodnjih mesecih sprejemali bolj zdrave odločitve, ne da bi se na tej poti prikrajšali za vse, kar imate radi.

Na vsak obrok glejte kot na priložnost za dobro izbiro

O vsakem obroku razmišljajte kot o priložnosti za zdravo izbiro, ki vam lahko tudi pomaga, da se boste bolje počutili. Če se kljub prizadevanju vseeno občasno pregrešite, to ni nič hudega. To še vedno ne pomeni, da je dan za vas povsem izgubljen. Vsakič, ko se usedete za mizo, globoko vdihnite in se odločite za hrano, po kateri se boste počutili najbolje. Pri tem vam lahko pomaga čuječno prehranjevanje, saj se boste naučili upoštevati znake svojega telesa o sitosti in lakoti ter odkrili, katera živila vam ustrezajo in katera ne. Hrano žvečite počasi, odstranite vse moteče dejavnike ter uživajte v jedi z vso zbranostjo in pozornostjo.

Privoščite si počitek

Medtem ko nekaterim prazniki ponujajo razkošje, da si lahko privoščijo dovolj časa za počitek, sprostitev in podaljšano spanje, lahko drugi zaradi družabnih obveznosti v tem obdobju velikokrat žrtvujejo spanec. Nezadosten počitek lahko ogrozi vašo odpornost, produktivnost, zdravje črevesja in razpoloženje. Za ohranjanje splošnega zdravja in sreče je ključnega pomena vzpostaviti ravnovesje ter si zagotoviti pravo količino spanca. Kakovosten spanec lahko izboljša vaše razpoloženje, učinkovitost pri vadbi, zdravje črevesja, presnovo in imunski sistem.