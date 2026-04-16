okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Zdrava skleda
Zdravo in vegi

5 živil za več energije čez dan (brez kave)

Se pogosto počutite utrujeno, tudi brez napornega dne? Obstajajo živila, ki lahko naravno povečajo energijo, brez potrebe po uživanju kave ali energijskih pijač. Preverite, katerih pet živil vam lahko pomaga premagati utrujenost.

M.J.
16. 04. 2026 04.00

Popoldanska utrujenost, pomanjkanje koncentracije in občutek izčrpanosti so danes skoraj vsakodnevna težava. Veliko ljudi rešitev išče v kavi ali energijskih pijačah, vendar učinek pogosto ne traja dolgo in mu velikokrat sledi še večji padec energije.

Strokovnjaki za prehrano opozarjajo, da lahko na raven energije močno vpliva že sama izbira živil. Po podatkih organizacij, kot sta Harvard T.H. Chan School of Public Health in Mayo Clinic, so stabilna raven sladkorja v krvi, zadosten vnos vlaknin in beljakovin ključni za dolgotrajno energijo brez nenadnih padcev.

Dobra novica? Obstajajo živila, ki telesu zagotavljajo ravno to – enakomerno sproščanje energije, boljšo koncentracijo in manj utrujenosti skozi ves dan. Spoznajte jih!

Ovseni kosmiči so idealna izbira za zajtrk, saj nas nasitijo in "držijo pokonci" do kosila.
Ovseni kosmiči so idealna izbira za zajtrk, saj nas nasitijo in "držijo pokonci" do kosila. FOTO: Dreamstime

1. Ovseni kosmiči

Ovseni kosmiči veljajo za eno najboljših živil za stabilno energijo. Vsebujejo kompleksne ogljikove hidrate in veliko vlaknin, ki upočasnijo prebavo in preprečujejo hitre skoke sladkorja v krvi. Po navedbah Harvard T.H. Chan School of Public Health takšna živila pomagajo ohranjati enakomerno raven energije več ur.

2. Banane

Banane so dober vir hitre, a hkrati stabilne energije. Vsebujejo naravne sladkorje (glukozo, fruktozo), vlaknine in kalij, ki pomaga pri delovanju mišic. Mayo Clinic navaja, da kombinacija ogljikovih hidratov in mikrohranil v bananah pomaga pri zmanjševanju utrujenosti in izboljšanju zmogljivosti. Odlične so kot priročen prigrizek pred ali med napornim dnevom.

Jajca vsebujejo vitamin B12, ki je ključen za tvorbo energije v telesu. FOTO: Shutterstock

3. Oreščki

Mandlji, orehi in lešniki so pravi energijski "paket", saj vsebujejo zdrave maščobe, beljakovine in magnezij. Slednji ima pomembno vlogo pri proizvodnji energije v telesu in zato lahko njegovo pomanjkanje vodi v utrujenost. Tako kot banane, so tudi oreščki priročen prigrizek, pri čemer za hitro izboljšanje ravni energije zadostuje že majhna pest.

4. Jajca

Jajca so odličen vir kakovostnih beljakovin, ki pomagajo ohranjati stabilno energijo in preprečujejo lakoto. Poleg tega vsebujejo vitamin B12, ki je ključen za tvorbo energije v telesu, poudarja National Institutes of Health. So idealna izbira za zajtrk, odlično pa se obnesejo tudi kot lahek obrok.

5. Temna čokolada

Dobra novica za ljubitelje sladkega: temna čokolada lahko dejansko pomaga pri energiji. Vsebuje manjše količine kofeina in teobromina, ki lahko izboljšata budnost, ter antioksidante, ki podpirajo krvni obtok. Da izkoristite vse njene pozitivne učinke, pa je zelo pomembno, da izberete čokolado, ki vsebuje vsaj 70 % kakava.

Pri sestavi obrokov izbirajte živila z vlakninami, beljakovinami in zdravimi maščobami.
Pri sestavi obrokov izbirajte živila z vlakninami, beljakovinami in zdravimi maščobami. FOTO: Adobe Stock

Ključni nasveti za več energije:

- Prava energija prihaja iz uravnotežene prehrane, zato izbirajte živila z vlakninami, beljakovinami in zdravimi maščobami.

- Za zajtrk si privoščite jajca ali ovsene kosmiče, med obroki pa posezite po banani, oreščkih ali črni čokoladi.

- Izogibajte se hitrim sladkorjem in uživanju velikih količin kave.

- Jejte redno in premišljeno.

Majhne spremembe v prehrani lahko naredijo veliko razliko brez nihanj energije in brez odvisnosti od kofeina.

Zdrava prehrana
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zdrava prehrana živila za več energije utrujenost energija
