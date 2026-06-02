Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati

Pomlad in poletje sta idealni obdobji, da v jedilnik vključimo čim več sveže sezonske zelenjave in sadja. Narava nam v tem obdobju ponuja obilje okusnih pridelkov, ki niso le polni vitaminov in mineralov, temveč tudi prijaznejši do denarnice in okolja. Sezonska živila imajo bogatejši okus, saj so obrana v času naravne zrelosti, obenem pa s podporo lokalnim pridelovalcem prispevamo k ohranjanju domačega kmetijstva in trajnostnemu načinu prehranjevanja.

icon-expand Z izbiro sezonskega sadja in zelenjave ne boste poskrbeli zgolj za okolje, ampak boste tudi uživali v boljšem okusu. FOTO: Shutterstock

Zakaj posegati po sezonski zelenjavi?

Več hranil in boljši okus

Sezonska zelenjava je obrana takrat, ko naravno dozori, zato vsebuje več vitaminov in drugih koristnih hranil. Ker do trgovin ali tržnic prepotuje krajšo razdaljo, je pogosto tudi bolj sveža, hrustljava in okusna.

Ugodnejša izbira

Ko je določeno živilo v sezoni, ga je na voljo več, zato je njegova cena običajno nižja. Nakup sezonskih pridelkov je tako odlična izbira za vse, ki želijo jesti kakovostno, a hkrati ekonomično.

Podpora lokalnim pridelovalcem

Z nakupom sezonske hrane na tržnici ali neposredno pri kmetu podpiramo lokalno gospodarstvo in slovenske pridelovalce. Poleg tega zmanjšamo potrebo po dolgotrajnem transportu hrane, kar pomeni manjši vpliv na okolje.

Pomemben del zdrave prehrane

Sveži sezonski pridelki vsebujejo veliko vlaknin, vitaminov in antioksidantov, zato imajo pomembno vlogo pri uravnoteženi prehrani. Strokovnjaki priporočajo redno uživanje raznolike zelenjave in sadja, saj to prispeva k boljšemu počutju, več energije in podpori imunskemu sistemu.

icon-expand Špinača je znana po visoki vsebnosti železa, minerala, ki prispeva k oksidaciji krvi. Vsebuje pa tudi veliko vlaknin in antioksidantov. FOTO: Shutterstock

5 sezonskih živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati

Mlada špinača in blitva

Mlada špinača in blitva sta bogati z železom, folno kislino in vitamini skupine B. Odlični sta za pripravo lahkih kosil, juh, rižot ali svežih solat.

Mlada čebulica in redkvica

Pomladni klasiki dodata jedem svežino in rahlo pikanten okus. Vsebujeta veliko antioksidantov, predvsem pa sta odlična izbira za sendviče, namaze in solate.

icon-expand Odličen način, da zaužijemo različno sezonsko zelenjavo je, da si pripravimo okusno juho ali enolončnico. FOTO: Su.S.

Mladi krompir

V primerjavi s "poznim" krompirjem vsebuje nekoliko manj škroba, ima blag okus, po zgradbi pa je čvrst, zato je še zlasti primeren za pečenje. Ker ima tudi tanjšo lupino kot običajni krompir, ga ni treba lupiti, kar še dodatno pripomore k njegovi dobri hranilni sestavi. Najboljši je pečen v pečici z malo olivnega olja in svežimi zelišči, lahko pa ga pripravimo tudi v solati.

Sezonsko sadje

V tem obdobju posezimo po jagodah, češnjah in prvih marelicah. Sezonsko sadje je polno vitaminov, naravne sladkobe in odlična izbira za zajtrk, sladice ali osvežilne malice.

icon-expand Šparglji navdušujejo z odličnim okusom, koristnimi hranili in vsestransko pripravo. FOTO: Shutterstock

Šparglji

Šparglji veljajo za eno najbolj priljubljenih pomladno-poletnih živil. Vsebujejo veliko vlaknin, folne kisline in vitaminov, hkrati pa so lahki in vsestranski pri pripravi jedi – od juh do testenin in rižot.

Poskrbite, da sezonska živila postanejo del vsakdanjika

Uživanje sezonske hrane ni le trend, ampak način prehranjevanja, ki prinaša številne koristi za zdravje, okolje in lokalno skupnost. Če bomo pogosteje posegali po svežih domačih pridelkih, bomo jedli kakovostneje, bolj raznoliko in predvsem tudi okusneje. Gojenje domače zelenjave na vrtu, obisk lokalne tržnice ali bližnjega kmeta je lahko odlična priložnost, da odkrijemo pristne okuse sezone ter podpremo domačo pridelavo hrane.