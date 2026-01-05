okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Ovsena kaša z jabolkom in cimetom
Zdravo in vegi

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

Po obilnih prazničnih jedeh ni potrebe po strogih dietah. Veliko bolj učinkovito je, da posežemo po preprostih, toplih in lahko prebavljivih obrokih, ki telesu omogočijo, da se postopoma vrne v ravnovesje. Predstavljamo vam jedi, s katerimi bo prehod v bolj lahkotno prehrano prijeten in predvsem prijazen do prebave.

M.J.
05. 01. 2026 04.00

Po praznikih, polnih bogatih obrokov, sladic in dolgih večerij, telo pogosto potrebuje nekaj časa, da se znova uravnovesi. Težak občutek v želodcu, napihnjenost in utrujenost so pogosti spremljevalci prazničnega razvajanja. Prav zato je začetek novega leta idealen čas za lažje obroke, ki razbremenijo prebavo, a so še vedno okusni in nasitni.

Zdrav jedilnik po praznikih
Preberi še Zdrav jedilnik po praznikih

Predstavljamo pet preprostih receptov, ki telesu pomagajo pri regeneraciji in prijazno spodbudijo prebavni sistem.

Korenčkova juha z ingverjem
Korenčkova juha z ingverjem FOTO: Shutterstock

1. Zelenjavna juha z ingverjem

Topla zelenjavna juha je klasika, ki po praznikih skoraj vedno tekne. Dodatek svežega ingverja poskrbi za boljšo prebavo in pomaga zmanjšati napihnjenost, saj ingver spodbuja prebavne sokove, poleg tega pa deluje tudi protivnetno. Juha je lahka, bogata z vlakninami in primerna tako za kosilo kot večerjo.

PRIPOROČAMO: Juha iz pečenega korenja z ingverjem

Rižota z bučkami in limono
Rižota z bučkami in limono FOTO: Shutterstock

2. Rižota z bučkami in limono

Preprosta rižota iz belega ali rjavega riža je lahko prebavljiva, bučke pa jed dodatno olajšajo. Limonina lupinica in nekaj kapljic limoninega soka poskrbita za svežino in prijeten okus brez težkih dodatkov. Takšna jed pomiri želodec, zaradi dodatka limone pa tudi spodbuja prebavo.

PRIPOROČAMO TUDI: Rižota s piščancem in brokolijem

Oslič v pečici
Oslič v pečici FOTO: Su.S.

3. Pečena riba z zelenjavo

Z zdravimi maščobami bogate ribe so lahek vir beljakovin, ki ne obremenjujejo prebave. Pripravljene v pečici z malo oljčnega olja in zelenjavo, kot so koromač, bučke ali korenje, so idealen obrok po praznikih.

PRIPOROČAMO: Oslič z zelenjavo iz pečice

PRIPOROČAMO: V pečici pečen losos z brokolijem in čebulo

PRIPOROČAMO: Ribji fileji z zelenjavo iz pečice

Super večerja za zdravje črevesja
Preberi še Super večerja za zdravje črevesja
Ovsena kaša s cimetom in popraženimi jabolki
Ovsena kaša s cimetom in popraženimi jabolki FOTO: Profimedia

4. Ovsena kaša z jabolkom in cimetom

Za lahek zajtrk ali večerjo je ovsena kaša odlična izbira. V kombinaciji z jabolki dobimo okusen obrok, poln koristnih vlaknin. Jabolka vsebujejo tudi pektin, ki ugodno vpliva na prebavo, cimet pa pomaga uravnavati prebavne procese.

PRIPOROČAMO: Nočna ovsena kaša z okusom jabolčne pite

PRIPOROČAMO: Ovsena kaša s cimetom in popraženimi jabolki

Skuta s sadjem in medom
Skuta s sadjem in medom FOTO: Shutterstock

5. Topel čaj in lahek obrok s skuto

Skuta z malo medu ali svežim sadjem je preprost in lahek obrok, ki nasiti brez občutka teže. V kombinaciji s toplim čajem iz komarčka, mete ali kamilice pomaga umiriti želodec. Takšen obrok zagotavlja beljakovine brez odvečnih maščob in pomirjujoč učinek zelišč.

Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Preberi še Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Zdrava prehrana
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zdrava prebrava zdravi obroki za prebavo zdravi obroki po praznikih prebava recepti po praznikih lahki obroki zdravo hujšanje želodec
Zdravo in vegi

Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih