5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

Po praznikih, polnih bogatih obrokov, sladic in dolgih večerij, telo pogosto potrebuje nekaj časa, da se znova uravnovesi. Težak občutek v želodcu, napihnjenost in utrujenost so pogosti spremljevalci prazničnega razvajanja. Prav zato je začetek novega leta idealen čas za lažje obroke, ki razbremenijo prebavo, a so še vedno okusni in nasitni.

Predstavljamo pet preprostih receptov, ki telesu pomagajo pri regeneraciji in prijazno spodbudijo prebavni sistem.

icon-expand Korenčkova juha z ingverjem FOTO: Shutterstock

1. Zelenjavna juha z ingverjem

Topla zelenjavna juha je klasika, ki po praznikih skoraj vedno tekne. Dodatek svežega ingverja poskrbi za boljšo prebavo in pomaga zmanjšati napihnjenost, saj ingver spodbuja prebavne sokove, poleg tega pa deluje tudi protivnetno. Juha je lahka, bogata z vlakninami in primerna tako za kosilo kot večerjo.

icon-expand Rižota z bučkami in limono FOTO: Shutterstock

2. Rižota z bučkami in limono

Preprosta rižota iz belega ali rjavega riža je lahko prebavljiva, bučke pa jed dodatno olajšajo. Limonina lupinica in nekaj kapljic limoninega soka poskrbita za svežino in prijeten okus brez težkih dodatkov. Takšna jed pomiri želodec, zaradi dodatka limone pa tudi spodbuja prebavo.

icon-expand Oslič v pečici FOTO: Su.S.

3. Pečena riba z zelenjavo

icon-expand Ovsena kaša s cimetom in popraženimi jabolki FOTO: Profimedia

4. Ovsena kaša z jabolkom in cimetom

Za lahek zajtrk ali večerjo je ovsena kaša odlična izbira. V kombinaciji z jabolki dobimo okusen obrok, poln koristnih vlaknin. Jabolka vsebujejo tudi pektin, ki ugodno vpliva na prebavo, cimet pa pomaga uravnavati prebavne procese.

icon-expand Skuta s sadjem in medom FOTO: Shutterstock

5. Topel čaj in lahek obrok s skuto

Skuta z malo medu ali svežim sadjem je preprost in lahek obrok, ki nasiti brez občutka teže. V kombinaciji s toplim čajem iz komarčka, mete ali kamilice pomaga umiriti želodec. Takšen obrok zagotavlja beljakovine brez odvečnih maščob in pomirjujoč učinek zelišč.