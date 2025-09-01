Popolna enolončnica za hladne dni

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Rižev narastek s skuto
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Zdravi mafini z jabolki
Sočni, mehki in okusni mafini s popolnim ravnovesjem med naravno sladkostjo jabolk in toplimi začimbami.
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Po obilnih prazničnih jedeh ni potrebe po strogih dietah. Veliko bolj učinkovito je, da posežemo po preprostih, toplih in lahko prebavljivih obrokih, ki telesu omogočijo, da se postopoma vrne v ravnovesje. Predstavljamo vam jedi, s katerimi bo prehod v bolj lahkotno prehrano prijeten in predvsem prijazen do prebave.
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Če ste si za praznike privoščili več nezdrave hrane, po praznikih poskrbite, da bodo vaši obroki bolj zdravi, raznoliki in uravnoteženi. Namesto nezdravih diet se raje odločite za bolj zdrav način življenja, pri tem pa si pomagajte s šestimi preprostimi smernicami.
Odlične juhe za lajšanje mačka
Novoletna praznovanja so čas veselja, druženja in seveda tudi kakšnega kozarčka preveč. A jutro po zabavi se lahko spremeni v bitko s pomanjkanjem energije, glavobolom in dehidracijo. Kadar smo 'mačkasti', so juhe odlična izbira, da si povrnemo moči. So lahke za prebavo, polne hranilnih snovi in nas hkrati tudi rehidrirajo.
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Ajdova kaša je izjemno zdravo in hranljivo živilo. Ne le, da je bogata z vlakninami in antioksidanti, temveč je tudi brez glutena, zaradi česar je primerna tudi za tiste, ki se izogibajo pšeničnim izdelkom. Preverite, kako izboljšati njeno pripravo in jo popeljati na vrhunski kulinarični nivo.
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Praznični obroki pogosto prinašajo nekaj prebavnih izzivov, a lahko že majhna sprememba občutno izboljša počutje. Cimet, ingver in muškatni orešček so preprosti, naravni pomočniki, ki delujejo hitro in nežno. Ko jih združimo v tople napitke, dobimo popolne spremljevalce za trenutke, ko želimo telesu dati možnost, da si odpočije in ponovno zaživi v polnem ritmu.
Fižolova enolončnica
Brezmesna jed na žlico, ki ne razočara, nasiti in prijetno ogreje.
Veganski čokoladni mousse s kakijem
Hitro pripravljena, lahka in hkrati dovolj elegantna sladica, da jo brez slabe vesti postrežemo tudi med praznik.i
Pečen brokoli s česnom in limono
Če imate radi brokoli, vam bo to zagotovo všeč!
Zelenjavna enolončnica z ohrovtom
Okusna zelenjavna enolončnica, ki si jo lahko privoščimo za kosilo ali večerjo.
Čokos piškoti
Z minimalnim trudom do maksimalnega užitka.
Zdrava živila, ki jih je dobro jesti decembra
Praznični čas je poln sladkih pregreh, mastnih jedi in nazdravljanja, zato je še toliko pomembneje, da na svoj jedilnik vključimo živila, ki bodo podprla naše zdravje in pomagala telesu pri regeneraciji. Spodaj je predstavljenih sedem zdravih živil, ki so odlična izbira za decembrski jedilnik in so enostavna za vključitev v vsakdanjo prehrano.