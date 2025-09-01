okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Popolna enolončnica za hladne dni
Kaj skuhati

Popolna enolončnica za hladne dni

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zdravo in vegi

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Kaj skuhati

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino

Rižev narastek s skuto
Sladice

Rižev narastek s skuto

1 h 15 min
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Zdravo in vegi

Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih

Sladice
Zdravi mafini z jabolki

Zdravi mafini z jabolki

Sočni, mehki in okusni mafini s popolnim ravnovesjem med naravno sladkostjo jabolk in toplimi začimbami.

40 min
Zdravo in vegi
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

Po obilnih prazničnih jedeh ni potrebe po strogih dietah. Veliko bolj učinkovito je, da posežemo po preprostih, toplih in lahko prebavljivih obrokih, ki telesu omogočijo, da se postopoma vrne v ravnovesje. Predstavljamo vam jedi, s katerimi bo prehod v bolj lahkotno prehrano prijeten in predvsem prijazen do prebave.

Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Zdravo in vegi

Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih

Če ste si za praznike privoščili več nezdrave hrane, po praznikih poskrbite, da bodo vaši obroki bolj zdravi, raznoliki in uravnoteženi. Namesto nezdravih diet se raje odločite za bolj zdrav način življenja, pri tem pa si pomagajte s šestimi preprostimi smernicami.

Odlične juhe za lajšanje mačka
Zdravo in vegi

Odlične juhe za lajšanje mačka

Novoletna praznovanja so čas veselja, druženja in seveda tudi kakšnega kozarčka preveč. A jutro po zabavi se lahko spremeni v bitko s pomanjkanjem energije, glavobolom in dehidracijo. Kadar smo 'mačkasti', so juhe odlična izbira, da si povrnemo moči. So lahke za prebavo, polne hranilnih snovi in nas hkrati tudi rehidrirajo.

Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Triki in nasveti

Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?

Ajdova kaša je izjemno zdravo in hranljivo živilo. Ne le, da je bogata z vlakninami in antioksidanti, temveč je tudi brez glutena, zaradi česar je primerna tudi za tiste, ki se izogibajo pšeničnim izdelkom. Preverite, kako izboljšati njeno pripravo in jo popeljati na vrhunski kulinarični nivo.

Zdravo in vegi
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje

Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje

Praznični obroki pogosto prinašajo nekaj prebavnih izzivov, a lahko že majhna sprememba občutno izboljša počutje. Cimet, ingver in muškatni orešček so preprosti, naravni pomočniki, ki delujejo hitro in nežno. Ko jih združimo v tople napitke, dobimo popolne spremljevalce za trenutke, ko želimo telesu dati možnost, da si odpočije in ponovno zaživi v polnem ritmu.

Juhe in jedi na žlico
Fižolova enolončnica

Fižolova enolončnica

Brezmesna jed na žlico, ki ne razočara, nasiti in prijetno ogreje.

1 h 25 min
Veganski čokoladni mousse s kakijem
Sladice

Veganski čokoladni mousse s kakijem

Hitro pripravljena, lahka in hkrati dovolj elegantna sladica, da jo brez slabe vesti postrežemo tudi med praznik.i

15 min
Pečen brokoli s česnom in limono
Zdravo in vegi

Pečen brokoli s česnom in limono

Če imate radi brokoli, vam bo to zagotovo všeč!

35 min
Zelenjavna enolončnica z ohrovtom
Juhe in jedi na žlico

Zelenjavna enolončnica z ohrovtom

Okusna zelenjavna enolončnica, ki si jo lahko privoščimo za kosilo ali večerjo.

45 min
Sladice
Čokos piškoti

Čokos piškoti

Z minimalnim trudom do maksimalnega užitka.

42 min
Zdravo in vegi
Zdrava živila, ki jih je dobro jesti decembra

Zdrava živila, ki jih je dobro jesti decembra

Praznični čas je poln sladkih pregreh, mastnih jedi in nazdravljanja, zato je še toliko pomembneje, da na svoj jedilnik vključimo živila, ki bodo podprla naše zdravje in pomagala telesu pri regeneraciji. Spodaj je predstavljenih sedem zdravih živil, ki so odlična izbira za decembrski jedilnik in so enostavna za vključitev v vsakdanjo prehrano.

Arhiv
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

Anketa Arhiv
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Katera praznična sladica je pri vas vedno na mizi?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?