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Scrambled oats s sadjem, arašidovim maslom in jogurtom
Zajtrk

Poskusili smo viralni zajtrk, pripravljen v 10 minutah – rezultat nas je presenetil

Če zadnje čase spremljate trende na TikToku ali Instagramu, ste verjetno že naleteli na recept, ki je postal pravi spletni hit – tako imenovane "scrambled oats" oziroma umešane ovsene kosmiče. Gre za nekoliko drugačen način priprave klasičnih ovsenih kosmičev, ki jih uporabniki družbenih omrežij predstavljajo kot okusen, hranljiv in enostaven zajtrk, ki je pripravljen v nekaj minutah.

M. A.
21. 07. 2026 08.46

Mnogi ustvarjalci prisegajo, da je to eden najboljših načinov, kako ovsene kosmiče spremeniti v nekaj bolj zanimivega in podobnega sladici. Ker nas je zanimalo, ali gre za še en trend, ki izgine tako hitro, kot se pojavi, ali pa za zajtrk, ki si zasluži svojo priljubljenost, smo ga pripravili tudi sami.

Preden smo se lotili priprave, smo se odpravili v Eurospin po vse potrebne sestavine. Prijetno nas je presenetilo, da smo našli vse, kar smo potrebovali, med njihovimi izdelki in blagovnimi znamkami. Vzeli smo ovsene kosmiče Tre Mulini, jogurt Land, kokosovo maščobo Amo Essere, med Dolciando, cimet Don Jerez, arašidovo maslo, jagode, borovnice in banane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj so "scrambled oats" postali tako priljubljeni?

Na prvi pogled gre za zelo preprost recept, saj temelji na sestavinah, ki jih ima marsikdo že doma. Prav v tej preprostosti pa se skriva njegov največji čar.

Ovseni kosmiči so že dolgo priljubljena izbira za zajtrk, saj so nasitni in jih lahko pripravimo na ogromno različnih načinov. Klasična ovsena kaša pa marsikomu hitro postane dolgočasna, zato so "scrambled oats" zanimiva alternativa, ki običajne kosmiče spremeni v bolj zanimivo teksturo in videz.

Poleg tega je recept kot nalašč za družbena omrežja. Končni rezultat je videti privlačno, priprava je hitra, sestavine pa so preproste in dostopne. Kombinacija kremastega jogurta, sadja, arašidovega masla in pečenih ovsenih kosmičev ustvari zajtrk, ki je videti skoraj kot sladica.

Gre za na videz preprost recept
Gre za na videz preprost recept FOTO: Shutterstock

Priprava je enostavna in hitra

Pripravo smo začeli tako, da smo v skledi pretlačili banano, nato pa dodali ovsene kosmiče, malo mleka, jogurta in cimeta. Vse sestavine smo dobro premešali, da smo dobili povezano maso.

Nato smo mešanico prenesli na ponev in jo počasi popekli. Med peko so se ovseni kosmiči lepo povezali, rahlo zapekli in dobili prijetno aromo po cimetu in banani.

Ko je bila osnova pripravljena, je sledil najbolj zabaven del: sestavljanje zajtrka. V skledo smo najprej dodali jogurt, nato pečene "scrambled oats", sveže jagode in borovnice. Za dodatno kremastost in bolj poln okus smo dodali še žlico arašidovega masla ter malo medu.

Prvi ugriz: ali so vredni viralne priljubljenosti?

Pri viralnih receptih so pričakovanja pogosto zelo visoka, saj jih na družbenih omrežjih pogosto spremljajo popolni posnetki in navdušeni komentarji. Zato smo bili še posebej radovedni, kakšen bo rezultat v resničnem življenju.

Prvi vtis je bil zelo pozitiven. Pečeni ovseni kosmiči so imeli bolj zanimivo teksturo kot klasična ovsena kaša, kombinacija z jogurtom in svežim sadjem pa je ustvarila zelo uravnotežen zajtrk. Arašidovo maslo je dodalo kremastost in rahlo oreščkast okus, ki se je lepo povezal z banano in jagodičevjem.

Všeč nam je bilo predvsem to, da je zajtrk zelo nasiten in primeren za začetek dneva. Zaradi kombinacije ovsenih kosmičev, jogurta, sadja in arašidovega masla nas je dolgo časa držal site.

Kaj bi naslednjič spremenili?

Čeprav nas je recept pozitivno presenetil, bi ga naslednjič nekoliko prilagodili po svojem okusu. Ker nismo največji ljubitelji ovsenih kosmičev, bi dodali še nekaj več sladkobe, na primer več medu ali kakšen drug dodatek, ki bi okus še bolj približal sladici.

Prav tako je pri tem receptu velika prednost, da ga lahko vsak prilagodi svojim željam. Dodamo lahko različne vrste sadja, oreščke, čokoladne koščke ali druga sladila in tako ustvarimo svojo različico.

Končna ocena?

Po preizkusu lahko rečemo, da "scrambled oats" upravičijo svojo priljubljenost na družbenih omrežjih. Gre za preprost, hranljiv in prilagodljiv zajtrk, ki iz običajnih ovsenih kosmičev naredi nekaj precej bolj zanimivega.

Vse sestavine smo dobili v Eurospinu
Vse sestavine smo dobili v Eurospinu FOTO: Arhiv naročnika

Najbolj nas je navdušilo, da za pripravo ne potrebujemo veliko časa ali posebnih sestavin, rezultat pa je nasiten obrok, ki je primeren za vsak dan. Vse potrebne sestavine smo našli v Eurospinu, med drugim ovsene kosmiče Tre Mulini, izdelke Land, med Dolciando in cimet Don Jerez.

Ocena: 8/10

"Scrambled oats" so dober dokaz, da lahko tudi preprost zajtrk postane spletni hit. Čeprav bi si osebno želeli nekoliko bolj sladkega okusa, je kombinacija pečenih ovsenih kosmičev, jogurta, sadja in arašidovega masla zelo okusna ter vredna preizkusa.

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