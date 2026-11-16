Kako pripraviti popoln brunch doma? S temi triki bo miza videti kot iz restavracije

Najlepše pri domačem brunchu je prav njegova sproščenost. Vsak si lahko sestavi krožnik po svojem okusu, nekdo poseže po hrustljavem kruhu s sirom in namazom, drugi si privošči maslen rogljiček, tretji pa prisega na nekoliko bolj hranljive kombinacije. Z nekaj domišljije lahko ustvarimo pogostitev, ki bo zadovoljila različne okuse, ne da bi se pri tem preveč obremenjevali s pripravo. Razkrivamo nekaj preprostih idej, s katerimi bo domači brunch prava mala kulinarična razvada.

1. Osnova vsakega dobrega bruncha je raznolika izbira pekovskih dobrot

Če želimo pripraviti brunch, ki bo na prvi pogled privlačen in bo zadovoljil različne okuse, začnimo pri pekovskih izdelkih. Ti so lahko osrednji del pogostitve, saj jih lahko kombiniramo z najrazličnejšimi dodatki, namazi in oblogami. Na mizo postavimo več vrst kruha, hrustljave štručke, žemljice in rogljičke. Tako bo vsak lahko izbral nekaj po svojem okusu, hkrati pa bo miza že z nekaj preprostimi izdelki delovala bogato in vabljivo. Pri izbiri se lahko poigramo tudi z različnimi teksturami in okusi. Klasičen kruh je odlična osnova za sendviče in slane prigrizke, polnozrnate in žitne različice pa bodo razveselile tiste, ki imajo radi izrazitejši okus in bolj polno strukturo. Za sladkosnede ne smejo manjkati rogljički in drugo sladko pecivo, ki se odlično podajo h kavi ali čaju. Lepo je, če ponudbo prilagodimo tudi različnim prehranskim željam, saj lahko tako vsak gost najde nekaj zase.

icon-expand Lidlov rogljiček s pistacijo FOTO: Arhiv naročnika

Pri tem si lahko prihranimo precej časa. Namesto da bi vse pekli sami, lahko izberemo že pripravljene pekovske dobrote, ki jih doma le še razporedimo na servirno desko ali v košarico. V Lidlovi pekarni je na voljo raznolika izbira pekovskih izdelkov, ki se pečejo neposredno v poslovalnicah večkrat na dan. To pomeni, da lahko tudi ob nekoliko poznejšem obisku trgovine izberemo sveže pečene izdelke in z njimi preprosto dopolnimo domačo brunch mizo. Več o ponudbi si lahko ogledamo na Lidlovi spletni strani.

2. Slani namazi, siri in sveža zelenjava za ljubitelje slanih okusov

Ko smo izbrali pekovske izdelke, je čas za dodatke, s katerimi jih bomo spremenili v okusne grižljaje. Pri slanem delu bruncha se odlično obnese kombinacija različnih namazov. Pripravimo lahko klasičen zeliščni skutni namaz, humus, avokadov namaz ali preprost namaz iz kremnega sira in svežih zelišč. Najbolje je, da izberemo vsaj tri različne možnosti, jih razporedimo v manjše skledice in ponudimo skupaj z narezanim kruhom in štručkami. Poleg namazov na mizi ne smejo manjkati siri, sveža zelenjava in drugi priljubljeni dodatki. Rezine paradižnika, kumare, paprika, redkvice in rukola bodo poskrbeli za svežino, medtem ko lahko različne vrste sira, olive in oreščki ponudbo še popestrijo. Če želimo pripraviti nekoliko bolj konkretno pogostitev, lahko dodamo tudi trdo kuhana jajca ali rezine pečene zelenjave. Tako bodo gostje lahko sami sestavljali sendviče in kombinacije, ki jim najbolj ustrezajo. Odlična ideja so tudi manjši odprti sendviči, ki jih pripravimo že pred prihodom gostov. Na rezine hrustljavega kruha namažemo izbrani namaz, dodamo rezino sira, zelenjavo ali jajce in vse skupaj okrasimo s svežimi zelišči. Takšni grižljaji so videti privlačno, njihova priprava pa ne zahteva veliko časa. Če uporabimo različne vrste kruha, bo tudi končni izbor še bolj zanimiv.

3. Sladki kotiček za vse, ki si brunch težko predstavljajo brez nečesa sladkega

Dober brunch mora zadovoljiti tudi ljubitelje sladkega. Prav zato je smiselno, da del mize namenimo sladkim pekovskim dobrotam, ki se odlično podajo h kavi, čaju ali kozarcu svežega soka. Masleni rogljički, sladko pecivo in drugi priljubljeni pekovski izdelki so lahko že sami po sebi odlična izbira, z nekaj dodatki pa jih lahko spremenimo v pravo malo sladko pojedino. Ponudimo jih lahko z različnimi marmeladami, medom, čokoladnim namazom ali maslom. Za nekoliko bolj svežo in barvito različico pripravimo še krožnik sezonskega sadja. Jagode, grozdje, borovnice, jabolka in mandarine so odlična spremljava sladkemu pecivu, saj poskrbijo za raznolikost okusov. Sadje lahko narežemo na manjše kose in ga razporedimo na večji krožnik, dodamo pa mu še nekaj oreščkov ali jogurtov namaz. Tako bomo ustvarili preprosto, a zelo privlačno sladko kombinacijo.

icon-expand Sadni krožnik FOTO: iStockphoto

Če želimo sladki del bruncha še nekoliko nadgraditi, lahko pripravimo tudi manjše sladke sendviče. Rogljiček prerežemo in napolnimo z marmelado, svežim sadjem ali čokoladnim namazom. Takšne kombinacije bodo še posebej razveselile najmlajše, zagotovo pa se jim ne bodo mogli upreti niti odrasli. Pri tem je pomembno predvsem, da ne pretiravamo s količinami. Nekaj dobro izbranih sladkih dobrot je povsem dovolj, da bo ponudba uravnotežena in mamljiva.

4. Ne pozabimo na različne okuse in prehranske navade gostov

Pri pripravi pogostitve za več ljudi je dobro pomisliti tudi na to, da nimamo vsi enakih prehranskih navad. Nekateri prisegajo na klasičen bel kruh, drugi raje izbirajo polnozrnate in žitne različice, spet tretji iščejo izdelke z več beljakovinami ali se izogibajo glutenu. Prav zato je dobro, da pri načrtovanju bruncha ponudimo nekoliko širši izbor in gostom omogočimo, da si sami sestavijo krožnik. Tudi pri pekovskih izdelkih je danes na voljo vse več različnih možnosti. Poleg tradicionalnih vrst kruha in peciva lahko izbiramo med polnozrnatimi, žitnimi in beljakovinskimi izdelki ter brezglutenskimi alternativami. Takšna raznolikost nam omogoča, da ponudbo lažje prilagodimo različnim željam. V Lidlovi pekarni je mogoče najti različne vrste pekovskih izdelkov, zato lahko pri načrtovanju pogostitve razmišljamo širše in poleg klasičnih priljubljenih dobrot vključimo tudi nekoliko drugačne izbire.

icon-expand Ajdov kruh z orehi FOTO: Arhiv naročnika

Pri tem velja preprosto pravilo: ni treba, da pripravimo ločeno pogostitev za vsakega gosta. Raje izberimo nekaj različnih osnovnih izdelkov in jih ponudimo z raznolikimi dodatki. Tako bo vsak lahko našel kombinacijo po svojem okusu, mi pa bomo imeli precej manj dela. Brunch naj bo namreč predvsem priložnost za druženje, ne pa še ena obveznost, zaradi katere bomo že pred prihodom gostov utrujeni.

5. Skrivnost popolnega bruncha je v vzdušju, ne v zapletenih receptih