Zdravi mafini z jabolki
Sladice

Zdravi mafini z jabolki

40 min
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zdravo in vegi

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Kaj skuhati

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino

Rižev narastek s skuto
Sladice

Rižev narastek s skuto

1 h 15 min
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Zdravo in vegi

Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih

Zdravo in vegi
Najboljša živila za zdrave zimske zajtrke

Najboljša živila za zdrave zimske zajtrke

Zima zahteva zajtrk, ki ni le okusen, temveč tudi hranljiv, tak, ki ogreje telo, pomiri želodec in prebudi energijo za dan pred nami. V članku predstavljamo ključna živila za popoln zimski zajtrk ter ideje, kako jih vključiti v vsakdanje jedi.

Fit
Zdrav zajtrk iz pečice, ki ga boste želeli pripravljati vsak teden

Zdrav zajtrk iz pečice, ki ga boste želeli pripravljati vsak teden

Beljakovinsko bogat zajtrk ali prigrizek, ki ga spečemo v pečici in pripravimo vnaprej – idealen za hitre jutranje obroke ali malico med delovnim dnem. Te slane "piškote" sestavljajo skuta, jajca, špinača, mandljeva moka in sušeni paradižniki, kar jih naredi hranljive, brez glutena in z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov.

Najlažji zdrav zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Zajtrk

Najlažji zdrav zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej

Kaj lahko naredite v petih minutah? Pravzaprav veliko več, kot si mislite! Ena od možnosti je tudi priprava okusnega in zdravega zajtrka, ki si ga lahko pripravite tudi za nekaj dni vnaprej.

Ajdova kaša: 4 super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Zdravo in vegi

Ajdova kaša: 4 super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk

Ajdova kaša slovi kot eno izmed najbolj hranljivih in zdravih živil. Vsebuje veliko beljakovin, vlaknin in polnovrednih ogljikovih hidratov, zato je pogosto sestavni del zdrave in uravnotežene prehrane. Navadno jo uživamo kot prilogo, v solatah, juhah, enolončnicah ali v obliki slanega narastka, tokrat pa z vami delimo štiri odlične ideje, kako ajdovo kašo uporabiti v zdravem, okusnem in hranljivem zajtrku.

Finska palačinka (Pannukakku)
Sladice

Finska palačinka (Pannukakku)

Hitro pripravljena palačinka, ki jo spečemo kar v pečici.

1 h 5 min
Ribe in morski sadeži
Tunin namaz z jajci

Tunin namaz z jajci

Hitro pripravljen namaz, ki navduši.

25 min
Brez glutena
Kremna amarantova kaša

Kremna amarantova kaša

Odličen recept za amarantovo kašo brez glutena in laktoze.

30 min
Je pomembno, kdaj jeste zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Zdravo in vegi

Je pomembno, kdaj jeste zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!

Želite izgubiti odvečne kilograme in izboljšati svoje počutje? Odkrijte, zakaj je zgoden in uravnotežen zajtrk vaša prva postaja na poti do vitalnosti in trajnih rezultatov!

Zdrav puding, ki ga lahko jeste tudi za zajtrk
Zdravo in vegi

Zdrav puding, ki ga lahko jeste tudi za zajtrk

Chia puding je v svetu zdravih, enostavno pripravljenih zajtrkov in prigrizkov v zadnjem času postal zelo priljubljen obrok. Toda kaj točno je chia puding, kako se pripravi in zakaj bi ga v svojo prehrano morali vključiti tudi vi? Razkrivamo v nadaljevanju.

Jutranji breskov drobljenec (crumble)
Zajtrk

Jutranji breskov drobljenec (crumble)

Odličen zajtrk, ki vas bo nahranil, nasitil in vam polepšal jutro.

35 min
Zdravo in vegi
Zdrav zajtrk brez kuhanja, ki ga boste pojedli z užitkom

Zdrav zajtrk brez kuhanja, ki ga boste pojedli z užitkom

Čeznočna ovsena kaša je zdrav, okusen in uravnotežen zajtrk, pripravljen brez nepotrebnega hitenja in prižiganja kuhalnika ali pečice. Lahko si jo pripravite na zalogo in ji zjutraj smo še dodate poljubno sezonsko sadje. Tako pripravljen hranljiv zajtrk lahko pojeste kar takoj ali pa ga odnesete v službo.

Zdravo in vegi
Zamrznjene jogurtove ovsene ploščice

Zamrznjene jogurtove ovsene ploščice

Popoln poletni zajtrk iz zamrzovalnika.

15 min
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

