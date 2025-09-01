Zdravi mafini z jabolki

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Rižev narastek s skuto
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Najboljša živila za zdrave zimske zajtrke
Zima zahteva zajtrk, ki ni le okusen, temveč tudi hranljiv, tak, ki ogreje telo, pomiri želodec in prebudi energijo za dan pred nami. V članku predstavljamo ključna živila za popoln zimski zajtrk ter ideje, kako jih vključiti v vsakdanje jedi.
Zdrav zajtrk iz pečice, ki ga boste želeli pripravljati vsak teden
Beljakovinsko bogat zajtrk ali prigrizek, ki ga spečemo v pečici in pripravimo vnaprej – idealen za hitre jutranje obroke ali malico med delovnim dnem. Te slane "piškote" sestavljajo skuta, jajca, špinača, mandljeva moka in sušeni paradižniki, kar jih naredi hranljive, brez glutena in z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov.
Najlažji zdrav zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Kaj lahko naredite v petih minutah? Pravzaprav veliko več, kot si mislite! Ena od možnosti je tudi priprava okusnega in zdravega zajtrka, ki si ga lahko pripravite tudi za nekaj dni vnaprej.
Ajdova kaša: 4 super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša slovi kot eno izmed najbolj hranljivih in zdravih živil. Vsebuje veliko beljakovin, vlaknin in polnovrednih ogljikovih hidratov, zato je pogosto sestavni del zdrave in uravnotežene prehrane. Navadno jo uživamo kot prilogo, v solatah, juhah, enolončnicah ali v obliki slanega narastka, tokrat pa z vami delimo štiri odlične ideje, kako ajdovo kašo uporabiti v zdravem, okusnem in hranljivem zajtrku.
Finska palačinka (Pannukakku)
Hitro pripravljena palačinka, ki jo spečemo kar v pečici.
Tunin namaz z jajci
Hitro pripravljen namaz, ki navduši.
Kremna amarantova kaša
Odličen recept za amarantovo kašo brez glutena in laktoze.
Je pomembno, kdaj jeste zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Želite izgubiti odvečne kilograme in izboljšati svoje počutje? Odkrijte, zakaj je zgoden in uravnotežen zajtrk vaša prva postaja na poti do vitalnosti in trajnih rezultatov!
Zdrav puding, ki ga lahko jeste tudi za zajtrk
Chia puding je v svetu zdravih, enostavno pripravljenih zajtrkov in prigrizkov v zadnjem času postal zelo priljubljen obrok. Toda kaj točno je chia puding, kako se pripravi in zakaj bi ga v svojo prehrano morali vključiti tudi vi? Razkrivamo v nadaljevanju.
Jutranji breskov drobljenec (crumble)
Odličen zajtrk, ki vas bo nahranil, nasitil in vam polepšal jutro.
Zdrav zajtrk brez kuhanja, ki ga boste pojedli z užitkom
Čeznočna ovsena kaša je zdrav, okusen in uravnotežen zajtrk, pripravljen brez nepotrebnega hitenja in prižiganja kuhalnika ali pečice. Lahko si jo pripravite na zalogo in ji zjutraj smo še dodate poljubno sezonsko sadje. Tako pripravljen hranljiv zajtrk lahko pojeste kar takoj ali pa ga odnesete v službo.
Zamrznjene jogurtove ovsene ploščice
Popoln poletni zajtrk iz zamrzovalnika.