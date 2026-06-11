okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
pisarna
Naslovnica

Sir, slanina, kečap? Nihče ni uganil, za kateri okus gre

Ko smo na Okusno.je objavili reel, v katerem sodelavci naše medijske hiše okušajo skrivnostni novi okus prigrizka POM-BÄR, je bil izziv preprost: ugotoviti, kateri okus se skriva v ozadju. Ker nismo imeli namigov, je ostalo odprto vprašanje, ali ga bo kdo sploh uspel pravilno prepoznati zgolj na podlagi okusa in asociacij.

E.S.
11. 06. 2026 04.00
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj se skriva v okusu? Ugibanja niso pomagala

Sodelavci so se izziva lotili z veliko radovednosti, a zelo hitro je postalo jasno, da bo naloga vse prej kot enostavna. Vsak je v okusu našel nekaj svojega, zato so bili odgovori povsem raznoliki.

Nekateri so okušali tortiljo, drugi so bili prepričani, da gre za papriko ali ketchup, spet tretji so šli v smer česna in čebule. Pojavljale so se tudi bolj kompleksne kombinacije, kot so žar slanina, mix začimb in mix zelenjave ter barbecue z rdečo papriko. Med bolj drznimi ugibanji se je pojavil celo ketchup s kajenskim poprom.

Čeprav so se odgovori pogosto vrteli okoli podobnih okusov, se je izkazlo, da pravi odgovor ostaja nerazkrit.

Najbolj pogosta izbira, a še vedno napačna

Če bi gledali pogostost odgovorov, bi lahko rekli, da sta izstopala kot najbolj "popularni" izbiri predvsem ketchup in paprika.

Veliko sodelavcev je prepoznalo prav ta okusa, vendar kljub samozavestnim komentarjem nihče ni uspel zadeti pravega okusa.

Razkritje, ki je presenetilo

In potem je prišel trenutek razkritja. Po vseh ugibanjih in okušanju je POM-BÄR razkril svoj novi okus, ki so ga vsi čakali: burger.

Novi okus POM-BÄR medvedkov je končno razkrit
Novi okus POM-BÄR medvedkov je končno razkrit FOTO: Arhiv naročnika

Marsikdo je z ugibanji sicer šel v pravo smer, predvsem s slanino in ketchupom, a nihče ni zadel celotnega okusa burgerja.

Majhna uganka, ki je prinesla veliko zabave

Na koncu se je izkazalo, da so bile vse asociacije sicer precej prepričljive, a nobena ni zadela pravega odgovora. Prav zato je bilo razkritje še toliko bolj zabavno, saj je pokazalo, kako različne okuse si ljudje predstavljajo pri isti stvari.

POM-BAR malica slani prigrizki
Zajtrk

Pozabite na dolgočasne zajtrke: ta ideja osvaja družbena omrežja

Kaj skuhati

Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega

Okusno.je Odlična jed na žlico, za katero obstaja le en pravi recept
24ur.com Od prvoaprilske šale do okusne senzacije: lizike z okusom mesnih kroglic
Okusno.je Kako doseči okus umami v jedeh?
Okusno.je Uporaba začimb: kako, koliko in katere?
Okusno.je Marmelada z mlekom? Zakaj pa ne!
Okusno.je 5 ključnih napak pri domači pici, zaradi katerih ni 'kot v Italiji'
Okusno.je Lovorjev list: kulinarična prevara, ki to ni
Priporoča