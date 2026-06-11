Sir, slanina, kečap? Nihče ni uganil, za kateri okus gre

Sodelavci so se izziva lotili z veliko radovednosti, a zelo hitro je postalo jasno, da bo naloga vse prej kot enostavna. Vsak je v okusu našel nekaj svojega, zato so bili odgovori povsem raznoliki.

Nekateri so okušali tortiljo, drugi so bili prepričani, da gre za papriko ali ketchup, spet tretji so šli v smer česna in čebule. Pojavljale so se tudi bolj kompleksne kombinacije, kot so žar slanina, mix začimb in mix zelenjave ter barbecue z rdečo papriko. Med bolj drznimi ugibanji se je pojavil celo ketchup s kajenskim poprom.

Čeprav so se odgovori pogosto vrteli okoli podobnih okusov, se je izkazlo, da pravi odgovor ostaja nerazkrit.