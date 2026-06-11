Sir, slanina, kečap? Nihče ni uganil, za kateri okus gre

Kaj se skriva v okusu? Ugibanja niso pomagala
Sodelavci so se izziva lotili z veliko radovednosti, a zelo hitro je postalo jasno, da bo naloga vse prej kot enostavna. Vsak je v okusu našel nekaj svojega, zato so bili odgovori povsem raznoliki.
Nekateri so okušali tortiljo, drugi so bili prepričani, da gre za papriko ali ketchup, spet tretji so šli v smer česna in čebule. Pojavljale so se tudi bolj kompleksne kombinacije, kot so žar slanina, mix začimb in mix zelenjave ter barbecue z rdečo papriko. Med bolj drznimi ugibanji se je pojavil celo ketchup s kajenskim poprom.
Čeprav so se odgovori pogosto vrteli okoli podobnih okusov, se je izkazlo, da pravi odgovor ostaja nerazkrit.
Najbolj pogosta izbira, a še vedno napačna
Če bi gledali pogostost odgovorov, bi lahko rekli, da sta izstopala kot najbolj "popularni" izbiri predvsem ketchup in paprika.
Veliko sodelavcev je prepoznalo prav ta okusa, vendar kljub samozavestnim komentarjem nihče ni uspel zadeti pravega okusa.
Razkritje, ki je presenetilo
In potem je prišel trenutek razkritja. Po vseh ugibanjih in okušanju je POM-BÄR razkril svoj novi okus, ki so ga vsi čakali: burger.
Marsikdo je z ugibanji sicer šel v pravo smer, predvsem s slanino in ketchupom, a nihče ni zadel celotnega okusa burgerja.
Majhna uganka, ki je prinesla veliko zabave
Na koncu se je izkazalo, da so bile vse asociacije sicer precej prepričljive, a nobena ni zadela pravega odgovora. Prav zato je bilo razkritje še toliko bolj zabavno, saj je pokazalo, kako različne okuse si ljudje predstavljajo pri isti stvari.