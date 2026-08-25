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cottage cheese
Triki in nasveti

Ne marate teksture zrnatega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz

Če vam je pri zrnatem siru všeč okus, ne pa njegova grudasta tekstura, ga lahko z enim preprostim trikom spremenite v gladko in kremasto osnovo. Potrebujete le blender, v katerem sir nekaj trenutkov miksate do gladkega. Tako pripravljen je uporaben za številne slane in tudi sladke jedi.

M.J.
25. 08. 2026 04.00

Sveži zrnati sir oziroma "cottage cheese" je v zadnjih letih postal zelo priljubljeno živilo, predvsem med tistimi, ki želijo v prehrano vključiti več beljakovin. Njegova značilna grudasta tekstura pa marsikomu ni najbolj všeč. Prav zato je zanimiv preprost trik, ki lahko spremeni njegovo strukturo.

Kot piše Index.hr, lahko zrnati sir preprosto zmiksate v blenderju ali električnem sekljalniku. Po nekaj trenutkih postane gladek, kremast in po teksturi nekoliko spominja na rikoto oziroma druge kremaste sire. Pri tem ohrani svoje prehranske prednosti, hkrati pa postane precej bolj vsestranski za uporabo.

Zrnati sir (cottage cheese)
Zrnati sir (cottage cheese) FOTO: Shutterstock

Zakaj je cottage sir postal tako priljubljen?

Zrnati sir je v zadnjem času še posebej priljubljen zaradi razmeroma visoke vsebnosti beljakovin, ki prispevajo k občutku sitosti in so pomembne za ohranjanje mišične mase. Obenem je lahko glede na izdelek in različico precej zmeren z maščobami in ogljikovimi hidrati, zato se pogosto pojavlja v receptih za bolj lahke in beljakovinsko bogate obroke.

Njegova priljubljenost se je močno povečala tudi na družbenih omrežjih, kjer se pojavlja v najrazličnejših receptih – od namazov in omak do sladic, palačink in beljakovinskih zajtrkov. Možnost, da ga z nekaj sekundami miksanja spremenimo v povsem drugačno teksturo, pa odpira še več možnosti za njegovo uporabo.

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Preprost trik spremeni njegovo teksturo

Če vam grudice v zrnatem siru niso všeč, vsebino celotnega lončka preprosto stresite v blender ali sekljalnik in miksajte, dokler ne dobite popolnoma gladke zmesi. Če imate pri roki samo palični mešalnik, si lahko pomagate tudi z njim, pri tem pa lahko zrnati sir zmiksate kar v embalaži, v kateri ste ga kupili.

Pri tem ni treba dodajati drugih sestavin. Zrnati sir se bo med miksanjem povezal v gosto in kremasto maso, ki je po teksturi precej bolj podobna kremnemu siru.

Kremasti sir nato shranite v hladilniku in ga uporabite pri različnih obrokih čez teden.

Z nekaj sekundami miksanja boste dobili kremasto sestavino, ki je popolna alternativa rikoti in nepogrešljiva v zdravih obrokih.
Z nekaj sekundami miksanja boste dobili kremasto sestavino, ki je popolna alternativa rikoti in nepogrešljiva v zdravih obrokih. FOTO: Shutterstock

Kako uporabiti zmiksani zrnati sir?

Možnosti je precej. Uporabite ga lahko kot osnovo za namaz na kruhu ali toastu, pri čemer ga dopolnite s svežimi zelišči, pečeno zelenjavo, začimbami ali drugimi slanimi dodatki. Za sladko različico ga lahko kombinirate z marmelado, sadjem ali drugimi priljubljenimi dodatki.

Odlično se obnese tudi pri kuhanju. Z njim lahko:

- nadomestite rikoto pri lazanjah,

- ga vmešate v umešana jajca in fritate,

- uporabite kot nadev v slanih pitah.

Iz zmiksanega zrnatega sira lahko ustvarite tudi beljakovinski sladoled. Najpogostejša različica vsebuje zrnati sir, sadje (na primer jagode, borovnice ali banano), malo medu ali drugega sladila, vaniljo in dodatke, kot so čokolada, oreščki ali arašidovo maslo. Ko se zmes zmeša do gladke teksture, izgubi značilno zrnato strukturo in postane presenetljivo podobna klasičnemu sladoledu. Recept za pripravo si lahko ogledate TUKAJ.

Prav zaradi gladke teksture je takšen zrnati sir veliko bolj vsestranski. Če vas je do zdaj pri njem motila predvsem značilna struktura, je lahko že nekaj sekund v blenderju dovolj, da si premislite.

Zdrava prehrana
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Vir: Index.hr

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