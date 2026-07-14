Živilska folija ni vedno najboljša izbira: v teh primerih je raje ne uporabljajte

Živilska folija je skoraj nepogrešljiv pripomoček v vsaki kuhinji. Z njo pokrijemo kreme, zaščitimo narezano sadje, zavijemo sendviče ali shranimo ostanke kosila. Ker dobro preprečuje stik hrane z zrakom, pomaga ohranjati svežino in upočasni izsuševanje številnih živil.

Kot poroča Index.hr, pa kljub temu ni primerna za vse situacije. Pri nepravilni uporabi se lahko poškoduje, izgubi svoje lastnosti ali celo pride v stik z živili na način, ki ni varen in priporočljiv. Strokovnjaki zato opozarjajo na tri primere, ko je bolje izbrati drugo rešitev.

icon-expand Živilska folija sama po sebi ni najboljša zaščita za dolgotrajno zamrzovanje. FOTO: Shutterstock

1. Ne uporabljajte je pri visokih temperaturah

Živilska folija ni namenjena uporabi pri visokih temperaturah. V pečici, cvrtniku na vroč zrak, opekaču, počasnem kuhalniku ali neposredno na kuhalni plošči se lahko začne topiti. Namesto živilske folije za pripravo hrane uporabite peki papir, aluminijasto folijo (kadar je primerna za izbrano pripravo) ali posodo z ustreznim pokrovom, ki je namenjena uporabi pri visokih temperaturah.

icon-expand Ostanke hrane je priporočljivo najprej nekoliko ohladiti, šele nato jih pokriti z živilsko folijo. FOTO: Shutterstock

2. V mikrovalovni pečici le ob upoštevanju pravil

Nekatere vrste živilske folije so primerne tudi za uporabo v mikrovalovni pečici, vendar le, če proizvajalec to izrecno navaja na embalaži. Pri segrevanju upoštevajte nekaj pomembnih pravil: - uporabljajte le folijo z oznako, da je primerna za mikrovalovno pečico, - folija naj se hrane ne dotika neposredno, - zlasti pri mastnih jedeh bodite še posebej previdni, saj se segrejejo hitreje, - en rob folije pustite rahlo privzdignjen, da lahko para med segrevanjem uhaja. Če se para ujame pod folijo, lahko pride do njene deformacije ali poškodb, poleg tega pa lahko pride tudi do škropljenja tekočin.

3. Sama ni dovolj za shranjevanje v zamrzovalniku

Čeprav živilska folija dobro omeji stik hrane z zrakom, sama po sebi ni najboljša zaščita za dolgotrajno zamrzovanje. Če na primer kos mesa zavijete samo v živilsko folijo, obstaja večja možnost, da bo prišlo do t. i. zamrzovalnih poškodb oziroma izsušitve površine živila zaradi stika s hladnim zrakom. Za boljšo zaščito živilo najprej tesno ovijte z živilsko folijo, nato pa ga dodatno shranite v vrečko za zamrzovanje ali ovijte še z aluminijasto folijo. Tako boste zmanjšali možnost izsuševanja in pripomogli k daljšemu ohranjanju kakovosti živila.

icon-expand Najbolje opravlja svojo nalogo, ko se tesno oprime posode ali živila in čim bolj omeji stik z zrakom. FOTO: Shutterstock

Nekaj uporabnih nasvetov za uporabo živilske folije

Živilska folija najbolje opravlja svojo nalogo, ko se tesno oprime posode ali živila in čim bolj omeji stik z zrakom. Za shranjevanje kislih ali zelo mastnih jedi vedno preverite priporočila proizvajalca folije oziroma uporabite steklene ali plastične posode s pokrovom, namenjene shranjevanju živil. Ostanke hrane je priporočljivo najprej nekoliko ohladiti, šele nato jih pokriti z živilsko folijo in postaviti v hladilnik. Če živila zamrzujete za daljši čas, ne pozabite označiti embalaže z datumom zamrzovanja.

Ob pravilni uporabi je živilska folija zelo praktičen pripomoček za vsakodnevno shranjevanje hrane. Če pa poznamo njene omejitve in jo uporabljamo v pravih okoliščinah, bomo živila bolje zaščitili, hkrati pa poskrbeli tudi za varnejšo pripravo in shranjevanje hrane.

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