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Kombinacija sočne smetanove omake, piščančjega mesa, mlincev in topljenega sira je idealna za odlično družinsko kosilo.
Kaj skuhati

So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega

Po martinovanju nam pogosto ostanejo mlinci, ki jih naslednji dan ne želimo jesti na povsem enak način. Namesto da jih zgolj pogrejete in postrežete kot prilogo, jih lahko uporabite za pripravo odlične zapečene jedi s piščancem, smetano in sirom. Priprava je preprosta, večino dela pa opravi pečica.

M.J.
12. 11. 2026 08.57
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Kombinacija sočne smetanove omake, piščančjega mesa, mlincev in topljenega sira je idealna za odlično družinsko kosilo.
Kombinacija sočne smetanove omake, piščančjega mesa, mlincev in topljenega sira je idealna za odlično družinsko kosilo. FOTO: Shutterstock

Martinovo je za marsikoga eden najbolj priljubljenih praznikov v letu, a po obilni pojedini včasih ostane kar nekaj hrane. Med pogostejšimi ostanki so tudi mlinci, ki jih lahko naslednji dan uporabimo na nekoliko drugačen način. Za pripravo okusne jedi, ki bo šla v slast celi družini, boste poleg mlincev potrebovali še piščančje meso, sladko in kislo smetano, začimbe ter sir. Sama priprava je hitra in preprosta, saj bo večino dela namesto vas opravila pečica, v kateri se bodo sestavine spremenile v lazanji podobno dobroto, ki jo bo prekrivala plast zlato zapečenega sira.

Sestavine za zapečene mlince s piščancem

– 250 g mlincev

– 1 žlica masla

– 1 žlica olja

– 600 g belega piščančjega mesa (prsi, file)

– 500 ml sladke smetane

– 100–150 ml kisle smetane

– 300 g naribanega sira (npr. trapist, edamec, gauda ipd.)

– sol in mleti poper (po okusu)

– 1 kokošja jušna kocka

– 500 ml vode

Imate od martinove pojedine še kaj pečene race ali gosi? Tudi to meso lahko uporabite za pripravo zapečenih mlincev. Ker je že pečeno, ga ni treba ponovno pražiti – zgolj narežite ga na manjše kose in ga razporedite med plasti mlincev.

Postopek priprave:

Piščančje meso narežemo na manjše kose.

V ponvi segrejemo maslo in olje. Dodamo piščančje meso in ga na hitro popražimo, da spremeni barvo. Po okusu ga začinimo s soljo in mletim poprom. Popraženo meso odstranimo iz ponve in ga shranimo na toplem krožniku.

V vroči vodi raztopimo jušno kocko. Mlince nalomimo na manjše kose in jih stresemo v skledo, kjer jih prelijemo z vročo tekočino. Dobro premešamo in pustimo, da se mlinci nekaj minut namakajo, da se zmehčajo. Zmehčane mlince odcedimo.

Nasvet: Če so vam od martinove pojedine ostali že namočeni in zabeljeni mlinci, zgornji korak enostavno preskočite in  v jedi uporabite že pripravljene mlince.

V ponev, v kateri smo pražili meso, dodamo obe smetani, rahlo začinimo in dobro premešamo.

Pekač, v katerem bomo jed pripravili, najprej dobro namastimo. Na dno naložimo plast odcejenih mlincev, ki jih prelijemo z nekaj žlicami smetane. Dodamo nekaj kosov mesa in po vrhu potrosimo malo naribanega sira. Postopek ponavljamo, dokler nam ne zmanjka sestavin. Zadnja plast naj bo piščančje meso, ki ga prelijemo s preostankom smetane in izdatno potrosimo z naribanim sirom.

Pekač pokrijemo z aluminijasto folijo in jed pečemo na 180 stopinjah Celzija 20–30 minut. Na koncu odstranimo folijo in jed pečemo še toliko časa, da se sir zlato rjavo zapeče.

Ker je jed kar precej nasitna, vam priporočamo, da zraven postrežete veliko skledo zelene solate. Dober tek!

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