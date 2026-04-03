Super ideja, kako porabiti potico

Ne zarzite potice – raje iz nje naredite okusne kroglice!

Po praznikih se marsikomu na mizi znajde kakšen kos potice, ki ostane, se posuši ali ga preprosto nihče več ne poje. Namesto da jo zavržemo, jo lahko preobrazimo v hitro, zabavno in zelo okusno sladico – potične kroglice!

Potica je preveč dragocena, da bi jo metali stran, zato jo raje prelevite v nekaj novega in slastnega.

Kako jih pripravimo?

Kose potice najprej posušimo in nato fino zmeljemo. Vmešamo lonček navadnega ali grškega jogurta (en lonček zadostuje za približno 3–4 rezine potice), dodamo malo kokosove moke po občutku in vse skupaj premešamo v kompaktno maso. Oblikujemo kroglice in jih povaljamo še v kokosovi moki. Za dodatno čokoladno noto lahko primešamo dve žlici kakava, če potica ne vsebuje ruma, pa ga lahko eno ali dve žlički dodamo v maso za malo bolj odraslo različico sladkih kroglic.

Kaj še lahko naredimo s potico?

Če potice ne nameravamo takoj porabiti, jo lahko enostavno zamrznemo. Preprosto jo narežemo na rezine, zavijemo v folijo in shranimo v zamrzovalnik. Tako potica odlično ohrani okus in teksturo.



Če vam je na mizi po praznikih ostal kakšen kos potice, ki se je že začel sušiti, pa so zgoraj opisane kroglice super način, da jo rešite pred smetnjakom. Poleg kroglic lahko potico uporabimo tudi za: - podlago za presne torte,

- "trifle" sladico v kozarcu,

- pripravo okusnega narastka,

ali kot dodatek za energijske ploščice.