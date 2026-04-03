okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Orehove kroglice
Super ideja, kako porabiti potico

Pretvorite ostanke orehove potice v čudovito sladico! Ta praktičen recept vas popelje skozi pripravo preprostih in slastnih potičnih kroglic. Uporabite starejšo potico, dodajte jogurt, kokos in morda malo kakava ali ruma za dodaten okus. Rezultat je hitra, enostavna in odlična sladica!

M.H.J.; M.J.
03. 04. 2026 13.28

Ne zarzite potice – raje iz nje naredite okusne kroglice!

Po praznikih se marsikomu na mizi znajde kakšen kos potice, ki ostane, se posuši ali ga preprosto nihče več ne poje. Namesto da jo zavržemo, jo lahko preobrazimo v hitro, zabavno in zelo okusno sladico – potične kroglice!

Jajčni namaz kot iz vrtca: popolna ideja za porabo velikonočnih pirhov
Preberi še Jajčni namaz kot iz vrtca: popolna ideja za porabo velikonočnih pirhov
Potica je preveč dragocena, da bi jo metali stran, zato jo raje prelevite v nekaj novega in slastnega.
Potica je preveč dragocena, da bi jo metali stran, zato jo raje prelevite v nekaj novega in slastnega. FOTO: M.H.J.

Kako jih pripravimo?

Kose potice najprej posušimo in nato fino zmeljemo. Vmešamo lonček navadnega ali grškega jogurta (en lonček zadostuje za približno 3–4 rezine potice), dodamo malo kokosove moke po občutku in vse skupaj premešamo v kompaktno maso. Oblikujemo kroglice in jih povaljamo še v kokosovi moki.

Za dodatno čokoladno noto lahko primešamo dve žlici kakava, če potica ne vsebuje ruma, pa ga lahko eno ali dve žlički dodamo v maso za malo bolj odraslo različico sladkih kroglic.

Kaj še lahko naredimo s potico?

Če potice ne nameravamo takoj porabiti, jo lahko enostavno zamrznemo. Preprosto jo narežemo na rezine, zavijemo v folijo in shranimo v zamrzovalnik. Tako potica odlično ohrani okus in teksturo.

Če vam je na mizi po praznikih ostal kakšen kos potice, ki se je že začel sušiti, pa so zgoraj opisane kroglice super način, da jo rešite pred smetnjakom.

Poleg kroglic lahko potico uporabimo tudi za:

- podlago za presne torte,
- "trifle" sladico v kozarcu,
- pripravo okusnega narastka,
ali kot dodatek za energijske ploščice.

Sladice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Top ideje, kako porabiti odprto marmelado v hladilniku
Preberi še Top ideje, kako porabiti odprto marmelado v hladilniku
Super recepti, s katerimi boste kruh spremenili v sladico
Preberi še Super recepti, s katerimi boste kruh spremenili v sladico
Zdravo in vegi

Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh