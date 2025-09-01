okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
So vam ostali mlinci? Porabite jih v okusni jedi!
Kaj skuhati

So vam ostali mlinci? Porabite jih v okusni jedi!

Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Triki in nasveti

Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja

Hitri jesenski kolački: popolna sladica za zabavo ali leno popoldne
Sladice

Hitri jesenski kolački: popolna sladica za zabavo ali leno popoldne

Bi si danes privoščili nekaj pristnega?
Novice
Oglas

Bi si danes privoščili nekaj pristnega?

Kaj kuhati ta teden? 5 hitrih idej za vsak dan
Kosilo

Kaj kuhati ta teden? 5 hitrih idej za vsak dan

Sladice
Bananin kruh s čokolado in arašidovo 'karamelo'

Bananin kruh s čokolado in arašidovo 'karamelo'

Idealno za vikend zajtrk, popoldansko kavico ali kot sladico po lahkem kosilu.

1 h 15 min
Sladice
Bananini mafini

Bananini mafini

Nikoli več se ne boste spraševali, kako porabiti prezrele banane.

35 min
Super ideje, kako porabiti govedino iz juhe
Triki in nasveti

Super ideje, kako porabiti govedino iz juhe

Ko kuhamo govejo juho, v resnici dobimo odlični jedi: čisto juho, ki jo postrežemo s poljubno zakuho, ter kuhano goveje meso, ki ga lahko porabimo na različne načine. Vsekakor eden najbolj priljubljenih je ta, da ga skupaj s praženim krompirjem in kremno špinačo ali hrenom postrežemo za kosilo, obstajajo pa tudi še drugi načini, kako porabiti meso iz juhe. Nekaj naših najljubših vam predstavljamo v nadaljevanju.

Ali lahko paradižnik hranimo v hladilniku?
Triki in nasveti

Ali lahko paradižnik hranimo v hladilniku?

Preverite, kateri je pravilen način shranjevanja paradižnika za najboljši okus in teksturo.

Italijanska enolončnica, ki je odlična rešitev za "odvečno" zelenjavo
Zelenjava

Italijanska enolončnica, ki je odlična rešitev za "odvečno" zelenjavo

Ciambotta, okusna italijanska poletna zelenjavna enolončnica, je odlična rešitev, ko želimo na najbolj okusen način porabiti "odvečno" zelenjavo oziroma v en lonec zmetati vse, kar trenutno raste na vrtu.

Zero waste
10 nepričakovanih živil, ki jih morate hraniti v hladilniku

10 nepričakovanih živil, ki jih morate hraniti v hladilniku

Očitno je, da je treba sveže meso, ribe in mlečne izdelke hraniti v hladilniku, vendar obstajajo tudi druga živila, ki jih morda shranjujete nepravilno. Morda nikoli še niste slišali, a v hladilniku bi morali shranjevati tudi nekatere vrste mok.

Triki in nasveti
Napake, ki se jim izognite pri shranjevanju krompirja

Napake, ki se jim izognite pri shranjevanju krompirja

Če ne želite, da krompir spremeni okus, ga raje ne shranjujte v hladilniku.

Super ideje in recepti za manj zavržene hrane
Zero waste

Super ideje in recepti za manj zavržene hrane

Vsako leto zavržemo ogromne količine hrane, čeprav bi z malo ustvarjalnosti iz ostankov in sezonskih živil lahko pripravili okusne, zdrave in sezoni primerne obroke. Predstavljamo vam nekaj idej za enostavne obroke, s katerimi boste zmanjšali količino odpadne hrane, obenem pa jedli bolj sveže, lokalno in pametno.

Vam je ostalo meso z žara? Tako ga uporabite, da ohranite sočnost in odličen okus
Zero waste

Vam je ostalo meso z žara? Tako ga uporabite, da ohranite sočnost in odličen okus

Preobrazite ostanke z žara v slastne, nove jedi, ki bodo navdušile celo družino! Odkrijte, kako že pečeno meso ohraniti sočno in mu vdahniti novo življenje z nekaj preprostimi triki.

Rešite suhi kruh: Preizkušeni triki za svež okus!
Triki in nasveti

Rešite suhi kruh: Preizkušeni triki za svež okus!

Ne vrzite stran starega kruha! Spoznajte preproste trike, ki ga bodo ponovno naredili hrustljavega zunaj in mehkega znotraj. Razkrivamo najboljše in najhitrejše metode, ki jih lahko preizkusite doma, vključno s presenetljivo kombinacijo mikrovalovke in toasterja.

Zero waste
Iz ostankov hrane lahko pripravite okusne jedi, imamo nekaj super predlogov

Iz ostankov hrane lahko pripravite okusne jedi, imamo nekaj super predlogov

Suh kruh, ovenela zelenjava, prezrelo sadje - nič od tega ni treba zavreči! Naučite se, kako s pametnim pristopom izkoristiti kuhinjske ostanke in pripraviti okusne jedi, hkrati pa prihraniti denar in prispevati k trajnosti. Bodite ustvarjalni v kuhinji!

Kaj skuhati
Super ideja za hiter in poceni obrok – popolna izbira za praznjenje hladilnika

Super ideja za hiter in poceni obrok – popolna izbira za praznjenje hladilnika

Praznjenje hladilnika še nikoli ni bilo tako zabavno in okusno! Odkrijte recept za carsko pito, ki je hkrati hiter, poceni in popoln za porabo ostankov hrane. Z lahkoto boste pripravili zlato zapečeno pito, polno okusov, ki bo navdušila vso družino, primerna pa je za zajtrk, kosilo ali večerjo ali pa kot prigrizek, ki ga postrežemo na pikniku ali domači zabavi.

Arhiv
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

Anketa Arhiv
Ali pogosto kuhate skupaj s partnerjem?