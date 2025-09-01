So vam ostali mlinci? Porabite jih v okusni jedi!

Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Hitri jesenski kolački: popolna sladica za zabavo ali leno popoldne
Bi si danes privoščili nekaj pristnega?
Kaj kuhati ta teden? 5 hitrih idej za vsak dan
Bananin kruh s čokolado in arašidovo 'karamelo'
Idealno za vikend zajtrk, popoldansko kavico ali kot sladico po lahkem kosilu.
Bananini mafini
Nikoli več se ne boste spraševali, kako porabiti prezrele banane.
Super ideje, kako porabiti govedino iz juhe
Ko kuhamo govejo juho, v resnici dobimo odlični jedi: čisto juho, ki jo postrežemo s poljubno zakuho, ter kuhano goveje meso, ki ga lahko porabimo na različne načine. Vsekakor eden najbolj priljubljenih je ta, da ga skupaj s praženim krompirjem in kremno špinačo ali hrenom postrežemo za kosilo, obstajajo pa tudi še drugi načini, kako porabiti meso iz juhe. Nekaj naših najljubših vam predstavljamo v nadaljevanju.
Ali lahko paradižnik hranimo v hladilniku?
Preverite, kateri je pravilen način shranjevanja paradižnika za najboljši okus in teksturo.
Italijanska enolončnica, ki je odlična rešitev za "odvečno" zelenjavo
Ciambotta, okusna italijanska poletna zelenjavna enolončnica, je odlična rešitev, ko želimo na najbolj okusen način porabiti "odvečno" zelenjavo oziroma v en lonec zmetati vse, kar trenutno raste na vrtu.
10 nepričakovanih živil, ki jih morate hraniti v hladilniku
Očitno je, da je treba sveže meso, ribe in mlečne izdelke hraniti v hladilniku, vendar obstajajo tudi druga živila, ki jih morda shranjujete nepravilno. Morda nikoli še niste slišali, a v hladilniku bi morali shranjevati tudi nekatere vrste mok.
Napake, ki se jim izognite pri shranjevanju krompirja
Če ne želite, da krompir spremeni okus, ga raje ne shranjujte v hladilniku.
Super ideje in recepti za manj zavržene hrane
Vsako leto zavržemo ogromne količine hrane, čeprav bi z malo ustvarjalnosti iz ostankov in sezonskih živil lahko pripravili okusne, zdrave in sezoni primerne obroke. Predstavljamo vam nekaj idej za enostavne obroke, s katerimi boste zmanjšali količino odpadne hrane, obenem pa jedli bolj sveže, lokalno in pametno.
Vam je ostalo meso z žara? Tako ga uporabite, da ohranite sočnost in odličen okus
Preobrazite ostanke z žara v slastne, nove jedi, ki bodo navdušile celo družino! Odkrijte, kako že pečeno meso ohraniti sočno in mu vdahniti novo življenje z nekaj preprostimi triki.
Rešite suhi kruh: Preizkušeni triki za svež okus!
Ne vrzite stran starega kruha! Spoznajte preproste trike, ki ga bodo ponovno naredili hrustljavega zunaj in mehkega znotraj. Razkrivamo najboljše in najhitrejše metode, ki jih lahko preizkusite doma, vključno s presenetljivo kombinacijo mikrovalovke in toasterja.
Iz ostankov hrane lahko pripravite okusne jedi, imamo nekaj super predlogov
Suh kruh, ovenela zelenjava, prezrelo sadje - nič od tega ni treba zavreči! Naučite se, kako s pametnim pristopom izkoristiti kuhinjske ostanke in pripraviti okusne jedi, hkrati pa prihraniti denar in prispevati k trajnosti. Bodite ustvarjalni v kuhinji!
Super ideja za hiter in poceni obrok – popolna izbira za praznjenje hladilnika
Praznjenje hladilnika še nikoli ni bilo tako zabavno in okusno! Odkrijte recept za carsko pito, ki je hkrati hiter, poceni in popoln za porabo ostankov hrane. Z lahkoto boste pripravili zlato zapečeno pito, polno okusov, ki bo navdušila vso družino, primerna pa je za zajtrk, kosilo ali večerjo ali pa kot prigrizek, ki ga postrežemo na pikniku ali domači zabavi.