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Zamrzovanje paradižnika
Triki in nasveti

Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti

Poleti ga imamo pogosto toliko, da ga ne uspemo porabiti. Mnogi ga vlagajo, kuhajo mezgo ali sušijo, vse več kuharskih strokovnjakov pa priporoča še eno presenetljivo preprosto rešitev – zamrzovanje celega paradižnika.

N.R.A.
01. 08. 2026 04.00

Čeprav se marsikomu zdi nenavadno, je ta način shranjevanja eden najlažjih, predvsem pa omogoča, da tudi sredi zime uživamo v okusu zrelih paradižnikov. Obstaja pa ena pomembna podrobnost: zamrznjen paradižnik ni namenjen solatam.

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Lahko ga zamrznete kar celega

Dobra novica je, da paradižnika pred zamrzovanjem ni treba lupiti ali blanširati. Dovolj je, da izberete zdrave in popolnoma zrele plodove, jih operete, dobro osušite in jim odstranite peclje. Nato jih razporedite na pladenj ali pekač, da zamrznejo posamično. Ko so povsem zamrznjeni, jih prestavite v vrečke ali posode za zamrzovanje. Tako se ne bodo sprijeli v eno veliko kepo in jih boste lahko jemali iz zamrzovalnika po potrebi.

Pozimi boste veseli, da imate pri roki kakovosten paradižnik za omake, juhe in druge kuhane jedi.
Pozimi boste veseli, da imate pri roki kakovosten paradižnik za omake, juhe in druge kuhane jedi. FOTO: Adobe Stock

Presenetljiv učinek po odmrzovanju

Največje presenečenje pride, ko paradižnik odmrznete. Zaradi nastanka ledenih kristalov se celične stene porušijo, zato postane meso veliko mehkejše, lupina pa skoraj sama zdrsne s ploda. Če pripravljate paradižnikovo omako, juho ali golaž, ga lahko pogosto olupite kar z rokami, brez dodatnega blanširanja. Prav zato številni kuharji zamrzovanje priporočajo kot bližnjico pri pripravi večjih količin omak.

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Za kaj je zamrznjen paradižnik najboljši?

Čeprav izgubi čvrsto teksturo, okus ostane presenetljivo dobro ohranjen, še posebej pri zelo zrelih poletnih plodovih. Najbolje se obnese za:

- domače paradižnikove omake,

- juhe,

- enolončnice,

- rižote,

- testeninske omake.

Za sveže solate ali sendviče pa ni primeren, saj po odmrzovanju postane premehak in spusti veliko tekočine.

Če imate na vrtu obilico paradižnika ali ste ga kupili več, kot ga lahko porabite, je zamrzovanje ena najbolj praktičnih rešitev.
Če imate na vrtu obilico paradižnika ali ste ga kupili več, kot ga lahko porabite, je zamrzovanje ena najbolj praktičnih rešitev. FOTO: Shutterstock

Kako dolgo zdrži v zamrzovalniku?

Če je pravilno shranjen v neprodušni embalaži, zamrznjen paradižnik ohrani najboljšo kakovost približno osem do dvanajst mesecev. Pri uporabi ga običajno niti ni treba popolnoma odtajati, v številne kuhane jedi ga lahko dodate neposredno iz zamrzovalnika.

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Še nekaj koristnih nasvetov

Če imate veliko različnih sort paradižnika, jih zamrzujte ločeno. Češnjevci so odlični za hitre omake in pečenje, večje mesnate sorte pa za mezge in juhe.

Na vrečko vedno napišite datum zamrzovanja, saj boste tako najprej porabili starejše zaloge. Če pripravljate večje količine omake, lahko paradižnike po kratkem delnem odmrzovanju preprosto stisnete iz lupine in nadaljujete s kuhanjem. Tako si prihranite precej časa.

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Eden najpreprostejših načinov za shranjevanje poletja

Če imate na vrtu obilico paradižnika ali ste ga kupili več, kot ga lahko porabite, je zamrzovanje ena najbolj praktičnih rešitev. Ne zahteva posebne opreme, priprava traja le nekaj minut, pozimi pa boste veseli, da imate pri roki kakovosten paradižnik za omake, juhe in druge kuhane jedi. Morda res ne bo več primeren za solato, a ko ga boste uporabili v priljubljeni testeninski omaki ali domači juhi, boste hitro ugotovili, zakaj toliko kuharskih strokovnjakov prisega prav na ta način shranjevanja.

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