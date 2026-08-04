Zakaj je paradižnik iz hladilnika manj okusen? Napaka, ki jo dela večina

Sočni paradižniki sodijo med največje poletne užitke, a prav pri njihovem shranjevanju veliko ljudi naredi napako, zaradi katere izgubijo del svojega okusa. Ko jih prinesemo s tržnice ali vrta, jih pogosto samodejno pospravimo v hladilnik, da bi ostali dlje časa sveži. V resnici pa lahko nizke temperature močno vplivajo na njihov okus, aromo in teksturo. Kulinarični strokovnjaki zato svetujejo, da večine svežih paradižnikov ne hranimo v hladilniku. To priporočilo pa ne temelji zgolj na kulinarični tradiciji, temveč tudi na znanstvenih raziskavah.

icon-expand Paradižnika ne shranjujte v hladilniku, saj bo tam izgubil svoj značilen okus. FOTO: Shutterstock

Zakaj hladilnik spremeni okus paradižnika?

Paradižnik je rastlina, ki izvira iz toplih krajev, zato je občutljiv na nizke temperature. Ko ga hranimo pri temperaturah pod približno 10 do 12 stopinj Celzija, se začnejo spreminjati procesi, ki vplivajo na njegov okus. Kot pojasnjujejo strokovnjaki z ameriške univerze University of Florida, mraz upočasni oziroma zavre delovanje encimov, odgovornih za nastanek aromatičnih spojin. Prav te spojine dajejo paradižniku značilen bogat okus in prijeten vonj. Posledica je paradižnik, ki je manj dišeč in ima bolj pust okus. Poleg tega nizke temperature vplivajo tudi na teksturo. Meso postane bolj mokasto, manj čvrsto in izgubi del sočnosti, zaradi česar je užitek ob uživanju precej manjši.

Paradižnik vsebuje encim, ki reagira na nizke temperature, zaradi česar celične membrane razpadejo, sadje pa postane manj čvrsto in brez okusa. Paradižnik se poleg tega tudi zelo hitro navzame vonjav drugih živil v hladilniku, kar lahko še dodatno poslabša njegovo kakovost in okus.

Kje je najbolje shranjevati svež paradižnik?

Če je paradižnik že zrel, ga je najbolje hraniti pri sobni temperaturi, stran od neposrednega sonca. Kot navaja United States Department of Agriculture, je idealno, da zrele paradižnike shranjujemo na kuhinjskem pultu ali v shrambi, kjer temperatura ni prenizka. Tako najbolje ohranijo svojo aromo, teksturo in naravno sladkobo. Priporočljivo je tudi, da jih shranjujemo s pecljem navzdol. Tako zmanjšamo izhlapevanje vlage in možnost, da bi skozi mesto, kjer je bil pecelj, v plod prodrli mikroorganizmi. Če kupite nekoliko manj zrele paradižnike, jih pustite nekaj dni na sobni temperaturi, da popolnoma dozorijo. Šele dozoreli razvijejo največ okusa.

icon-expand Najbolj priporočljivo je, da paradižnik hranite v košari ali stekleni posodi na kuhinjskem pultu. FOTO: Shutterstock

Kdaj je hladilnik vendarle dobra izbira?

Čeprav velja splošno pravilo, da paradižnik ne sodi v hladilnik, obstajajo izjeme. Če je plod popolnoma zrel in ga ne boste pojedli v enem ali dveh dneh, ga lahko za kratek čas shranite v hladilniku. Tako boste upočasnili nadaljnje zorenje in zmanjšali možnost, da bi se pokvaril. Pomembno pa je, da paradižnik približno 30 do 60 minut pred uporabo vzamemo iz hladilnika. Ko se segrejejo na sobno temperaturo, se del arom ponovno bolje izrazi, zato bo okus precej prijetnejši.

Kaj pa narezani paradižniki?

Drugače je pri narezanih paradižnikih. Ker je njihova notranjost izpostavljena zraku in mikroorganizmom, jih je zaradi varnosti priporočljivo hraniti v hladilniku v dobro zaprti posodi. Po priporočilih strokovnjakov jih je najbolje porabiti v enem do dveh dneh. Enako velja za pripravljene paradižnikove solate, salse in druge jedi, ki vsebujejo narezan paradižnik.

Če želite iz paradižnika izvabiti največ okusa, ga hranite pri sobni temperaturi, dokler je svež in zrel. Hladilnik naj bo rezerviran le za zelo zrele plodove, ki jih ne boste porabili takoj, ali za že narezan paradižnik. Preprost način shranjevanja lahko naredi veliko razliko, ki jo boste opazili bodisi pri naslednji paradižnikovi solati ali pa omaki, ki jo boste pripravili.

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