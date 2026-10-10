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Moka
Triki in nasveti

Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj

Moko pogosto po odprtju pustimo kar v originalni papirnati vrečki, ki jo zapremo s kuhinjsko sponko. Toda takšna zaščita ni najboljša izbira za dolgotrajno shranjevanje. Moka lahko vpija vlago in vonjave, skozi slabo zaprto embalažo pa imajo lažji dostop tudi kuhinjski škodljivci. Z nekaj preprostimi ukrepi lahko bolje ohranimo njeno kakovost in svežino.

N.R.A.
10. 10. 2026 04.00
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Moka je surova sestavina, s katero moramo ravnati previdno. Mnogi ljudje naredijo napako, ko odprto papirnato vrečko pustijo v omari, kar privabi številne kuhinjske škodljivce in povzroči hitrejše kvarjenje. Ker papir ni neprepusten, moka hitro vpije vlago in vonjave, zaradi česar se v njej lahko pojavijo grudice ali celo plesen. 

Da bi moka ostala kakovostna, jo po nakupu vedno prestavite v tesno zaprto posodo.
Da bi moka ostala kakovostna, jo po nakupu vedno prestavite v tesno zaprto posodo. FOTO: AdobeStock

Tudi kuhinjske sponke niso dovolj

Navadne kuhinjske sponke niso dovolj, da bi moko zaščitile pred insekti, saj se ti zlahka splazijo skozi najmanjše odprtine. Moko zato vedno pretresite iz originalne papirnate embalaže in jo shranite v tesno zaprto in vodoodporno posodo. Če v moki opazite drobne pajčevine ali premikanje, jo nemudoma zavrzite, saj je edina varna izbira le nepredušno zaprta posoda.

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Preprosto zapiranje papirnate vrečke z moko ne zadošča.
Preprosto zapiranje papirnate vrečke z moko ne zadošča. FOTO: AdobeStock

Kako vlaga in temperatura vplivata na rok trajanja moke

Vlaga in zrak sta največja sovražnika moke. Če se moka zmoči, se pokvari, zaradi stika z zrakom pa postane žarka in izgubi svoj dober okus. Zato jo je nujno treba shraniti v posodi, ki dobro tesni. 

Za čim daljšo svežino moko vedno pospravite v hladen in temen prostor, kjer ni temperaturnih razlik, saj le tako ohrani svojo kakovost za peko.

Moka vpija vlago iz zraka, kar lahko povzroči nastanek grudic in pospešeno oksidacijo naravnih maščob v zrnju.

Ali je primerno shranjevanje v hladilniku?

Medtem ko so lahko nekatere vrste moke, kot sta na primer pšenična ostra in gladka moka, običajno shranjene v omari, ima polnozrnata moka višjo vsebnost olja in lahko oksidira, če jo hranimo na sobni temperaturi. Zato polnozrnato moko raje hranimo v nepredušni posodi ali plastični vrečki v hladilniku, lahko pa jo tudi zamrznemo.

Enaka pravila shranjevanja kot za polnozrnato pšenično, veljajo tudi za rženo in vse druge polnozrnate moke ter tudi moke iz oreščkov.

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Kako ugotoviti, ali je moka pokvarjena?

Vas skrbi vrečka moke, ki že nekaj časa leži v vaši shrambi? Najboljši način, da ugotovite, ali je še uporabna, je, da jo povohate. Če diši po 'žarkem', je najbolje, da je ne uporabite, ampak zavržete. Moka, ki diši po žarkem, ima takšen tudi okus, kar pa se bo seveda poznalo v končnem izdelku.

Če ne pečete veliko, je bolje, da moke ne kupujete v velikih količinah, ampak raje uporabite manjše embalaže ali pa moko kupujte tam, kjer vam lahko odmerijo točno količino moke, ki jo potrebujete. Če pa vam moka ostane, se ravnajte po zgornjih priporočilih, s katerimi boste ohranili njeno kakovost vse do poteka roka uporabnosti.

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Vir: Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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