Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj

Moka je surova sestavina, s katero moramo ravnati previdno. Mnogi ljudje naredijo napako, ko odprto papirnato vrečko pustijo v omari, kar privabi številne kuhinjske škodljivce in povzroči hitrejše kvarjenje. Ker papir ni neprepusten, moka hitro vpije vlago in vonjave, zaradi česar se v njej lahko pojavijo grudice ali celo plesen.
Tudi kuhinjske sponke niso dovolj
Navadne kuhinjske sponke niso dovolj, da bi moko zaščitile pred insekti, saj se ti zlahka splazijo skozi najmanjše odprtine. Moko zato vedno pretresite iz originalne papirnate embalaže in jo shranite v tesno zaprto in vodoodporno posodo. Če v moki opazite drobne pajčevine ali premikanje, jo nemudoma zavrzite, saj je edina varna izbira le nepredušno zaprta posoda.
Kako vlaga in temperatura vplivata na rok trajanja moke
Vlaga in zrak sta največja sovražnika moke. Če se moka zmoči, se pokvari, zaradi stika z zrakom pa postane žarka in izgubi svoj dober okus. Zato jo je nujno treba shraniti v posodi, ki dobro tesni.
Za čim daljšo svežino moko vedno pospravite v hladen in temen prostor, kjer ni temperaturnih razlik, saj le tako ohrani svojo kakovost za peko.
Ali je primerno shranjevanje v hladilniku?
Medtem ko so lahko nekatere vrste moke, kot sta na primer pšenična ostra in gladka moka, običajno shranjene v omari, ima polnozrnata moka višjo vsebnost olja in lahko oksidira, če jo hranimo na sobni temperaturi. Zato polnozrnato moko raje hranimo v nepredušni posodi ali plastični vrečki v hladilniku, lahko pa jo tudi zamrznemo.
Enaka pravila shranjevanja kot za polnozrnato pšenično, veljajo tudi za rženo in vse druge polnozrnate moke ter tudi moke iz oreščkov.
Kako ugotoviti, ali je moka pokvarjena?
Vas skrbi vrečka moke, ki že nekaj časa leži v vaši shrambi? Najboljši način, da ugotovite, ali je še uporabna, je, da jo povohate. Če diši po 'žarkem', je najbolje, da je ne uporabite, ampak zavržete. Moka, ki diši po žarkem, ima takšen tudi okus, kar pa se bo seveda poznalo v končnem izdelku.
Če ne pečete veliko, je bolje, da moke ne kupujete v velikih količinah, ampak raje uporabite manjše embalaže ali pa moko kupujte tam, kjer vam lahko odmerijo točno količino moke, ki jo potrebujete. Če pa vam moka ostane, se ravnajte po zgornjih priporočilih, s katerimi boste ohranili njeno kakovost vse do poteka roka uporabnosti.
Vir: Index.hr