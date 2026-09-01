Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja

Karton ni le embalaža

Originalna kartonska škatla ima pomembnejšo vlogo, kot si večina predstavlja. Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) priporoča, da jajca hranimo v originalnem kartonu, saj ta pomaga ohranjati kakovost in jih ščiti pred zunanjimi vplivi. Lupina jajca namreč ni povsem neprepustna. Je porozna, kar pomeni, da lahko skozi drobne pore vpija vonjave iz okolice. Če so jajca v bližini čebule, rib, sirov ali drugih izrazito aromatičnih živil, lahko sčasoma prevzamejo njihove vonjave in okuse. Zato karton deluje kot dodatna zaščita.

Največja težava je temperatura

Še večji problem kot predal za jajca pa so vrata hladilnika, kjer je ta običajno nameščen. Vsakič, ko odpremo hladilnik, so vrata izpostavljena toplejšemu zraku iz prostora. To pomeni, da temperatura tam bolj niha kot na notranjih policah. Prav zaradi teh temperaturnih nihanj USDA priporoča, da jajca hranimo na eni od notranjih polic hladilnika in ne v vratih. Stabilna nizka temperatura pomaga ohranjati kakovost in zmanjšuje možnost razmnoževanja bakterij.

icon-expand Karton deluje kot dodatna zaščita. FOTO: Shutterstock

Zakaj je to pomembno?

Sveža jajca lahko vsebujejo bakterijo salmonelo, ki lahko povzroči zastrupitev s hrano. Čeprav so tveganja pri pravilnem shranjevanju majhna, strokovnjaki poudarjajo, da je neprekinjena hladna veriga ključna za varnost živil. Ko so jajca enkrat ohlajena, je pomembno, da ostanejo na stabilni temperaturi. Pogosto segrevanje in ponovno ohlajanje lahko pospeši kvarjenje ter vpliva na kakovost beljaka in rumenjaka.

Kaj pa estetski organizatorji za jajca?

Na družbenih omrežjih so priljubljeni plastični organizatorji za hladilnik, v katere ljudje prelagajo jajca iz originalnega kartona. Videti so lepo, vendar imajo tudi nekaj pomanjkljivosti. Ko jajca odstranimo iz kartona: - izgubimo podatek o roku uporabnosti,

- težje spremljamo datum nakupa,

- jajca niso več zaščitena pred vonjavami drugih živil,

- pogosto jih postavimo prav v vrata hladilnika, kjer temperatura najbolj niha.

icon-expand Na družbenih omrežjih so priljubljeni plastični organizatorji za hladilnik. FOTO: Shutterstock

Tudi položaj jajc igra vlogo

Nekateri strokovnjaki priporočajo, da so jajca v kartonu obrnjena s koničastim delom navzdol. Tako se zračni mehurček na širšem delu lupine ohranja na mestu, kar pomaga dalj časa ohranjati kakovost jajca.

Kako jih torej pravilno shranjevati?

Če želite, da ostanejo jajca čim dlje sveža: - hranite jih v originalnem kartonu,

- postavite jih na notranjo polico hladilnika,

- temperatura hladilnika naj bo okoli 4 stopinj Celzija ali nižja,

- ne puščajte jih dalj časa na sobni temperaturi,

- izogibajte se shranjevanju v vratih hladilnika.

Presenetljiv podatek

Predalček za jajca, ki ga imajo številni hladilniki vgrajen že desetletja, je pravzaprav bolj priročna organizacijska rešitev kot priporočeno mesto za shranjevanje. Strokovnjaki za varnost hrane se danes večinoma strinjajo, da so jajca najvarnejša in najdlje sveža takrat, ko ostanejo tam, kjer so bila že ob nakupu: v originalnem kartonu na notranji polici hladilnika.

Okusne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Okusno.je e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi recepti in kuharskimi nasveti. Zate jih pripravlja uredništvo Okusno.je. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.