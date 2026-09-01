okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Jajca so izvrsten vir esencialne aminokisline triptofan.
Triki in nasveti

Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja

Mnogi hladilniki imajo poseben predalček za jajca, zato se zdi logično, da jih po prihodu iz trgovine prestavimo iz kartona in zložimo vanj. Toda strokovnjaki za varnost hrane opozarjajo, da to ni najboljša rešitev. Pravzaprav lahko takšna navada skrajša svežino jajc in celo poveča tveganje za razvoj bakterij.

L.G.
01. 09. 2026 04.00

Karton ni le embalaža

Originalna kartonska škatla ima pomembnejšo vlogo, kot si večina predstavlja. Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) priporoča, da jajca hranimo v originalnem kartonu, saj ta pomaga ohranjati kakovost in jih ščiti pred zunanjimi vplivi.

Lupina jajca namreč ni povsem neprepustna. Je porozna, kar pomeni, da lahko skozi drobne pore vpija vonjave iz okolice. Če so jajca v bližini čebule, rib, sirov ali drugih izrazito aromatičnih živil, lahko sčasoma prevzamejo njihove vonjave in okuse. Zato karton deluje kot dodatna zaščita.

Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Preberi še Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe

Največja težava je temperatura

Še večji problem kot predal za jajca pa so vrata hladilnika, kjer je ta običajno nameščen. Vsakič, ko odpremo hladilnik, so vrata izpostavljena toplejšemu zraku iz prostora. To pomeni, da temperatura tam bolj niha kot na notranjih policah.

Prav zaradi teh temperaturnih nihanj USDA priporoča, da jajca hranimo na eni od notranjih polic hladilnika in ne v vratih. Stabilna nizka temperatura pomaga ohranjati kakovost in zmanjšuje možnost razmnoževanja bakterij.

Karton deluje kot dodatna zaščita.
Karton deluje kot dodatna zaščita. FOTO: Shutterstock

Zakaj je to pomembno?

Sveža jajca lahko vsebujejo bakterijo salmonelo, ki lahko povzroči zastrupitev s hrano. Čeprav so tveganja pri pravilnem shranjevanju majhna, strokovnjaki poudarjajo, da je neprekinjena hladna veriga ključna za varnost živil.

Ko so jajca enkrat ohlajena, je pomembno, da ostanejo na stabilni temperaturi. Pogosto segrevanje in ponovno ohlajanje lahko pospeši kvarjenje ter vpliva na kakovost beljaka in rumenjaka.

Trik, s katerim boste najhitreje ugotovili, če so jajca še užitna
Preberi še Trik, s katerim boste najhitreje ugotovili, če so jajca še užitna

Kaj pa estetski organizatorji za jajca?

Na družbenih omrežjih so priljubljeni plastični organizatorji za hladilnik, v katere ljudje prelagajo jajca iz originalnega kartona. Videti so lepo, vendar imajo tudi nekaj pomanjkljivosti.

Ko jajca odstranimo iz kartona:

- izgubimo podatek o roku uporabnosti,
- težje spremljamo datum nakupa,
- jajca niso več zaščitena pred vonjavami drugih živil,
- pogosto jih postavimo prav v vrata hladilnika, kjer temperatura najbolj niha.

Na družbenih omrežjih so priljubljeni plastični organizatorji za hladilnik.
Na družbenih omrežjih so priljubljeni plastični organizatorji za hladilnik. FOTO: Shutterstock

Tudi položaj jajc igra vlogo

Nekateri strokovnjaki priporočajo, da so jajca v kartonu obrnjena s koničastim delom navzdol. Tako se zračni mehurček na širšem delu lupine ohranja na mestu, kar pomaga dalj časa ohranjati kakovost jajca.

Kako jih torej pravilno shranjevati?

Če želite, da ostanejo jajca čim dlje sveža:

- hranite jih v originalnem kartonu,
- postavite jih na notranjo polico hladilnika,
- temperatura hladilnika naj bo okoli 4 stopinj Celzija ali nižja,
- ne puščajte jih dalj časa na sobni temperaturi,
- izogibajte se shranjevanju v vratih hladilnika.

Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Preberi še Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo

Presenetljiv podatek

Predalček za jajca, ki ga imajo številni hladilniki vgrajen že desetletja, je pravzaprav bolj priročna organizacijska rešitev kot priporočeno mesto za shranjevanje. Strokovnjaki za varnost hrane se danes večinoma strinjajo, da so jajca najvarnejša in najdlje sveža takrat, ko ostanejo tam, kjer so bila že ob nakupu: v originalnem kartonu na notranji polici hladilnika.

Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: FDA, USDA, Good Housekeeping

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
jajca shranjevanje jajc sveža jajca
Triki in nasveti

Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti

Dominvrt.si Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Dominvrt.si Zato karton za jajca po uporabi čim prej zavrzite
Dominvrt.si Večna dilema: sodijo jajca v hladilnik ali ne?
Vizita.si Znaki, da morda ne bi smeli jesti jajc
Moskisvet.com Zakaj so jajca v trgovini na sobni temperaturi, doma pa jih hranimo v hladilniku
Okusno.je Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Vizita.si Surova jajca: zdrava izbira ali tveganje za zdravje?
Priporoča