okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Nek poseben čar in užitek je v tem, da lahko zgolj iz osnovnih sestavin, kot so moka, voda in sol, pripravimo okusen kruh.
Triki in nasveti

Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak

Kruh je eno najstarejših živil na svetu, a še vedno zahteva spoštovanje postopkov. Ko se izognemo najpogostejšim napakam, se domača peka spremeni v užitek.

N.R.A.
11. 04. 2026 04.00

Najpogostejše napake pri peki kruha

Kot piše BBC Good Food, je domača peka kruha preprosta šele, ko razumemo, kako občutljivo je ravnovesje med moko, vodo, kvasom in časom. Večina težav izvira iz napačnih razmerij, prehitrega dela ali neustrezne temperature. Priprava kruha je živ proces, zato zahteva potrpežljivost in natančnost.

Premalo ali preveč vode

Ena najpogostejših napak je nepravilna hidracija testa. Če je vode premalo, bo kruh gost in suh. Če je vode preveč, se bo testo razlezlo in se ne bo pravilno dvignilo. The Guardian Food navaja, da je idealna hidracija odvisna od vrste moke. Če želimo, da bo res dober in okusen, je dobro, da uporabimo moko, ki ima veliko beljakovin. Izbira dobre moke je namreč ključnega pomena tudi zaradi hidracije testa. Slabša kot bo moka oziroma manj kot bo imela beljakovin, manj vode lahko dodamo v testo. Večja količina vode v testu pa poskrbi, da bo kruh bolj hrustljav, puhast in mehurčkast ter manj zbit.

Kruh mora biti hrustljav, rahel in puhast. FOTO: Shutterstock

Napačna temperatura kvasa

Kvas je občutljiv. Če je voda prevroča, ga uniči, če je prehladna, se ne aktivira. Bon Appétit opozarja, da mora biti voda mlačna, približno toliko topla kot koža. Le tako bo kvas sprostil dovolj plinov, da testo naraste.

Prekratko ali predolgo gnetenje

Gnetenje razvije gluten, ki daje kruhu strukturo. Premalo gnetenja pomeni, da se testo ne bo dvignilo enakomerno, predolgo gnetenje pa lahko povzroči trdo skorjo. Food Wine poudarja, da mora biti testo elastično in gladko, kar dosežemo z zmernim, enakomernim gnetenjem.

Nepravilno vzhajanje

Kot navaja The New York Times Cooking, je vzhajanje ključni del peke. Če testo vzhaja premalo, bo kruh gost. Če vzhaja predolgo, se gluten raztegne do te mere, da kruh med peko pade skupaj. Pravilno vzhajano testo mora pod prstom pustiti rahlo vdolbino, ki se počasi izravna - to je znak, da je pripravljeno.

Nek poseben čar in užitek je v tem, da lahko zgolj iz osnovnih sestavin, kot so moka, voda in sol, pripravimo okusen kruh. FOTO: Shutterstock

Napačna temperatura pečice

Premalo segreta pečica povzroči bled, gumijast kruh. Preveč vroča pečica pa ga zažge, še preden se speče notranjost. Preden dodamo kruh vanjo, naj bo pečica dobro ogreta, saj kruh potrebuje začetni "šok", ki ustvari paro in dvig. Številni kuharski mojstri za peko domačega kruha uporabljajo litoželezno posodo, ker veliko bolje drži toploto. Najbolje je, da se posoda segreva skupaj s pečico, ko vanjo položimo kruh, pa ga lahko še malce poprašimo z vodo, da se ustvari para. Ta tudi prepreči, da bi imel kruh trdo skorjo. Kruh se nato peče 25 minut pokrito, zatem pa še 20 minut odkrito.

Za peko kruha je najbolje uporabiti litoželezno posodo. FOTO: AdobeStock

Preveč moke pri oblikovanju

Mnogi pri oblikovanju dodajo preveč moke, kar kruh izsuši. The Guardian Food svetuje, da poleg rahlo pomokane delovne površine rahlo pomokamo tudi roke, saj tako ohranimo vlažnost testa.

Rezanje kruha, ko je še vroč

Kot navaja Food Wine, se notranjost kruha stabilizira šele med hlajenjem. Če ga prerežemo prehitro, bo sredica lepljiva in mokra. Kruh mora počivati vsaj eno uro, da se struktura umiri.

Med oblikovanjem kruha ne pretiravamo z dodajanjem moke. FOTO: Adobe Stock

Kako izboljšati domačo peko

Čeprav se zdi peka kruha zahtevna, je uspeh dosegljiv, ko razumemo osnovna pravila. Pravilna hidracija, ustrezna temperatura, dovolj časa za vzhajanje in potrpežljivost pri hlajenju so ključ do kruha, ki je rahel, dišeč in hrustljav. Ob tem je zelo pomembno tudi samo opazovanje testa, ne zgolj slepo sledenje receptom. Testo nam samo pove, kdaj je pripravljeno, z vonjem, teksturo in videzom. Z nekaj prakse postane peka kruha intuitivna.

Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: BBC Good Food, The Guardian Food, Bon Appétit, Food Wine, The New York Times Cooking

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
peka kruha domači kruh napake pri peki testo kvašeno testo napake peke kruha
