Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke

Palačinke so ena tistih jedi, ki jih skoraj vsak pozna in obožuje. A čeprav je recept za palačinke preprost, se pogosto pojavi vprašanje, kako doseči tisto popolno teksturo – rahlo, zračno in prijetno mehko.

Eden od preverjenih trikov je tudi dodajanje piva v maso za palačinke. Da, prav ste prebrali – pivo! Ne le, da doda posebno aromo, pivo zaradi vsebnosti ogljikovega dioksida tudi pomaga ustvariti lažjo in bolj zračno strukturo mase. Gre za stari trik, ki so ga uporabljale že naše mame in babice, radi pa se ga poslužujejo tudi kuharski mojstri.

icon-expand Dodatek piva poskrbi, da so palačinke zelo rahle in mehke. FOTO: Adobe Stock

Zakaj pivo deluje?

- Ogljikov dioksid v pivu deluje kot naravni vzhajalni agent, ki med peko ustvarja drobne mehurčke in naredi palačinke bolj puhasto rahle. - Kvasovke (če uporabljate nefiltrirano ali craft pivo) prispevajo k dodatni fermentaciji, ki vpliva na teksturo. - Blaga grenkoba in aroma piva dodata globino okusu, a brez prevladujoče pivske note – še posebej če uporabite blago svetlo pivo.

Recept: Palačinke s pivom

Sestavine (za približno 8–10 palačink) : - 2 jajci

- 300 ml mleka

- 200 ml svetlega piva (lager ali blago craft pivo)

- 250 g gladke moke

- 1 zavitek vaniljevega sladkorja

- 1 žlica sladkorja (neobvezno)

- 1/4 žličke soli

- 2 žlici olja + olje za peko

Nasvet: Če ne želite uporabiti pravega piva, lahko uporabite tudi brezalkoholno pivo ali mešanico mineralne vode in žličko ruma za aromo.

Postopek: V večji skledi zmešajte jajci, mleko, navaden in vanilijev sladkor, ščepec soli in olje. Dodajte moko in z metlico ali mešalnikom dobro premešajte, da dobite gladko maso brez grudic. Prilijte pivo in maso ponovno premešajte. Pustite maso počivati 10–15 minut – pivo bo v tem času naredilo svoje. Preden se lotite peke palačink, maso še enkrat dobro premešajte. V namaščeni ponvi kot običajno pecite palačinke, dokler niso zlato zapečene z obeh strani.

icon-expand Palačinke s pivom so primerne tako za sladke kot tudi za slane nadeve. FOTO: Adobe Stock

Če še niste preizkusili piva v palačinkah, je zdaj pravi čas. Ta majhna sprememba recepta lahko pomeni veliko razliko – palačinke bodo bolj rahle, mehke in z zanimivo noto, ki preseneti. In ne skrbite – okusa po pivu skoraj ne bo zaznati, zato so primerne tudi za otroke (čeprav pri majhnih otrocih priporočamo brezalkoholno različico).