Trik za peko sočnega piščanca s popolno hrustljavo kožo

Zakaj peči piščanca na soli?

Čeprav se recept sliši presenetljivo preprosto, je ravno v tem čarobnost tega načina peke celega piščanca. Sol pri tej metodi deluje na več načinov: - enakomerno porazdeli toploto in zadržuje vlago; - piščanec med peko ostane sočen, meso pa se ne izsuši niti pri daljšem času peke; - ustvari izjemno hrustljavo kožo. Ker sol posrka odvečno vlago, koža postane zapečena in hrustljava, medtem ko notranjost ostane mehka in sočna. Poleg tega pa sol deluje tudi kot nekakšna zaščitna plast. Piščanec ne leži neposredno na kovini pekača, zato se med peko lepše zapeče in hkrati nežno "skuha" v lastnem soku. To je ena tistih metod, pri kateri se lahko 100-odstotno zanesete, da bo uspela – tudi če kuhate prvič ali pripravljate kosilo za večjo družbo.

Priprava Piščanca na soli je enostavna, a rezultat je prava kulinarična mojstrovina.

Prednosti te metode Izjemno preprosta priprava – samo ena posoda, brez mariniranja ali dodajanja tekočine. Minimalno čiščenje – po peki se sol strdi v skorjo, ki jo preprosto zajamemo in zavržemo. Piščanec ni preveč slan – meso se ne nasoli prekomerno, ker sol deluje predvsem kot podlaga.

Kako pripravimo pečenega piščanca na soli?

Sestavine: - 1 cel piščanec (1,5–2 kg) - 1 kg grobe soli Postopek Na dno pekača, v katerem boste pekli piščanca, nasujte debelo plast grobe soli – približno 1,5 do 2 cm visoko. Ta plast bo služila kot "postelja" za piščanca. Za dodatno aromo lahko soli primešamo malo rožmarina, timijana, žajblja, naribane limonine lupinice ter koromačeva ali janeževa semena. Uporabite začimbe, ki so vam všeč in se tudi dobro podajo h piščancu. Piščanca s papirnatimi brisačkami dobro osušite. Bolj kot bo koža suha, bolj zapečena in hrustljava bo kožica. Piščanca po želji napolnite. V notranjost lahko dodate pol limone ali pomaranče, strok česna ali vejico rožmarina. To je neobvezno. Piščanca položite na sol, tako da so prsi obrnjene navzgor. Kožo lahko premažete z oljem ali maslom, ni pa to nujno. Na zunanji strani ga lahko začinite s sveže mletim poprom. V pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija, piščanca pecite približno 75–90 minut (odvisno od velikosti). Med peko ga ne obračajte, temveč pustite, da se speče sam. Pečen je, ko koža zlato porjavi, ob prebodeni bedrni kosti pa iz njega izteče bister sok. Pečenega piščanca pustite počivati 10 minut, preden ga razrežete.

Da skrajšamo čas peke, piščanca pred peko razpremo

Če se vam mudi ali pa bi preprosto radi skrajšali čas peke, lahko to naredite na zelo enostaven način. Osušenega piščanca zarežite čez celotne prsi in ga nato razprite, da dobite obliko metulja. Razprtega piščanca nato položite na solno posteljico in ga specite v ogreti pečici. Za peko kilogramskega piščanca boste potrebovali približno 45 minut.

Uporabni triki in nasveti

Ključno pri tej metodi je, da uporabite grobo sol. Fina sol bi ustvarila pretrdo, gosto plast, ki lahko vpliva na vlago in slanost. Sol morate razporediti po dnu pekača, nikakor pa z njo ne smete prekriti piščanca. Metoda peke "na soli" ni enaka kot solna skorja – tu piščanec med peko počiva na soli, ne pod njo. V pekač ne dodajajte vode, saj bi dodatna tekočina zmanjšala hrustljavost kože. Za bolj hrustljavo kožo lahko piščanca pred peko pustite nekaj ur odkritega v hladilniku. Za še bolj izrazito aromo in okus, pod kožo prsnega dela piščanca nežno vtrite malo zeliščnega masla. Če iščete recept, ki je preprost, zanesljiv in izjemno okusen, je pečen piščanec na soli vsekakor nekaj, kar morate preizkusiti. Z minimalnim trudom dobite izjemno sočno meso z božansko hrustljavo kožo – vse to pa brez nepotrebnega čiščenja in zapletenih postopkov. Dovolj je le sol, toplota in cel piščanec.