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Vlečeno testo za zavitke
Triki in nasveti

Domače testo za štrudelj brez trganja? Tako ga pripravijo izkušene gospodinje

Čeprav se priprava domačega vlečenega testa morda zdi zahtevna, je s pravimi nasveti in malo vaje prav vsak kos te kulinarične umetnosti. In nič ne diši bolj domače kot štrudelj, narejen iz ljubeče razvlečenega testa.

M.J.
11. 09. 2026 10.10

Domač zavitek oziroma štrudelj si zasluži najboljše možno testo: tanko, prožno in dovolj močno, da nosi sočen nadev. Čeprav danes veliko ljudi poseže po kupljenih listih testa, doma pripravljeno vlečeno testo še vedno velja za zlati standard. V nadaljevanju razkrivamo vse skrivnosti, trike in nasvete za uspešno pripravo domačega vlečenega testa.

Vlečeno testo mora biti tanko, prožno in dovolj močno, da nosi sočen nadev.
Vlečeno testo mora biti tanko, prožno in dovolj močno, da nosi sočen nadev. FOTO: Dreamstime

Poskusite recept za testo, ki ga boste razvlekli v hipu!

Sestavine so preproste:

- 500 gramov gladke moke (lahko tudi namenska moka za vlečeno testo)
- dve žlici olja
- dva ščepca soli
- pokrovček kisa (za večjo elastičnost)
- mlačna voda po potrebi (približno 200 - 250 ml)

V posodo presejemo moko in na sredini naredimo jamico, v katero vlijemo olje, kis in vodo, v kateri smo raztopili sol. Najbolje je, da na začetku uporabimo 200 ml mlačne vode, preostalo pa dodajamo po potrebi med gnetenjem.

Sestavine začnemo počasi mešati s prsti, da se sprimejo skupaj. Testo nato gnetemo še toliko časa, da postane povsem mehko, gladko in elastično ter se ne oprijemlje rok. Če ne veste, kakšna mora biti pravilna tekstura testa, se lahko ravnate po preprostem nasvetu, ki pravi, da "mora biti mehko kot ušesna mečica". Če je preveč suho ali pretrdo, prilijemo še malo vode.

Ugneteno testo oblikujemo hlebček in ga premažemo z oljem. Pokrijemo ga s skledo, v kateri smo ga gnetli, in pri sobni temperaturi pustimo počivati eno uro.

Pripravimo si prt, na katerem bomo razvlekli testo, in ga pomokamo. Spočito testo pomokamo, nato pa ga z valjarjem razvaljamo na velikost srednje velike pice in ga dobro naoljimo ter pustimo počivati še deset minut, da vpije olje.

Testo nato na pomokanem prtu čim bolj tanko razvečemo. To storimo tako, da pod testo damo eno ali obe roki, nato pa ga s hrbtno stranjo rok počasi in previdno vlečemo od sredine proti robu, proti sebi, da dobimo na sredini primerno tanko testo. Testo najprej raztegujemo z dlanmi in nato s prsti, dokler ni tako tanko, da bi lahko skozenj prebrali časopis ali ljubezensko pismo. Debel rob ob straneh obrežemo. Celoten proces vlečenja testa si lahko ogledate v spodnjem videu, v katerem je postopek nazorno prikazala Sanja Sirk:

Nadev za zavitek si izberete sami. Lahko uporabite poljubno sezonsko sadje in ga po želji kombinirate s skuto ali rikoto. V zavitek lahko dodate tudi kremo in sveže sadje ali pa ga popestrite z oreščki in suhim sadjem. Domače vlečeno testo je primerno tudi za slane zavitke z zelenjavo, špinačo ali sirom. Na spodnjih povezavah vam ponujamo nekaj odličnih receptov, ki jih lahko preizkusite:

- Češnjev štrudelj
- Zavitek z borovnicami in domačo skuto
- Skutni zavitek z rozinami
- Zavitek z vanilijevo kremo in borovnicami

Še nekaj ključnih skrivnosti dobrega vlečenega testa:

- Testo mora biti dobro pregneteno – najmanj 10 minut z roko ali 7 minut v kuhinjskem robotu. Cilj je gladko, mehko, elastično testo, ki se ne lepi na roke. Če je pretrdo, dodajte malo vode; če premehko, ga rahlo pomokajte.

- Mlačna voda je boljša od mrzle – testo se lažje gnete.

- Kis izboljša elastičnost.

- Počitek je obvezen - naoljeno testo naj na sobni temperaturi počiva vsaj 30 minut, najbolje eno uro. To sprosti gluten, testo postane bolj voljno in se bo lažje vleklo.

- Če se testo raztrga, ni panike – robove zavijete ali razpoko zakrijete z nadevom.

- Nadev naj bo hladen in ne preveč moker – odvečna tekočina bo razmočila testo, zato je testo pred dodatkom nadeva dobro posuti z na maslu prepraženimi drobtinami.

- Ne hitite – vlečenje testa in priprava domačega zavitka zahteva čas in potrpljenje.

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