Domače testo za štrudelj brez trganja? Tako ga pripravijo izkušene gospodinje

Domač zavitek oziroma štrudelj si zasluži najboljše možno testo: tanko, prožno in dovolj močno, da nosi sočen nadev. Čeprav danes veliko ljudi poseže po kupljenih listih testa, doma pripravljeno vlečeno testo še vedno velja za zlati standard . V nadaljevanju razkrivamo vse skrivnosti, trike in nasvete za uspešno pripravo domačega vlečenega testa.

Sestavine so preproste:

- 500 gramov gladke moke (lahko tudi namenska moka za vlečeno testo)

- dve žlici olja

- dva ščepca soli

- pokrovček kisa (za večjo elastičnost)

- mlačna voda po potrebi (približno 200 - 250 ml)

V posodo presejemo moko in na sredini naredimo jamico, v katero vlijemo olje, kis in vodo, v kateri smo raztopili sol. Najbolje je, da na začetku uporabimo 200 ml mlačne vode, preostalo pa dodajamo po potrebi med gnetenjem.

Sestavine začnemo počasi mešati s prsti, da se sprimejo skupaj. Testo nato gnetemo še toliko časa, da postane povsem mehko, gladko in elastično ter se ne oprijemlje rok. Če ne veste, kakšna mora biti pravilna tekstura testa, se lahko ravnate po preprostem nasvetu, ki pravi, da "mora biti mehko kot ušesna mečica". Če je preveč suho ali pretrdo, prilijemo še malo vode.

Ugneteno testo oblikujemo hlebček in ga premažemo z oljem. Pokrijemo ga s skledo, v kateri smo ga gnetli, in pri sobni temperaturi pustimo počivati eno uro.

Pripravimo si prt, na katerem bomo razvlekli testo, in ga pomokamo. Spočito testo pomokamo, nato pa ga z valjarjem razvaljamo na velikost srednje velike pice in ga dobro naoljimo ter pustimo počivati še deset minut, da vpije olje.

Testo nato na pomokanem prtu čim bolj tanko razvečemo. To storimo tako, da pod testo damo eno ali obe roki, nato pa ga s hrbtno stranjo rok počasi in previdno vlečemo od sredine proti robu, proti sebi, da dobimo na sredini primerno tanko testo. Testo najprej raztegujemo z dlanmi in nato s prsti, dokler ni tako tanko, da bi lahko skozenj prebrali časopis ali ljubezensko pismo. Debel rob ob straneh obrežemo. Celoten proces vlečenja testa si lahko ogledate v spodnjem videu, v katerem je postopek nazorno prikazala Sanja Sirk: