okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Pečena zelenjava na pekaču
Triki in nasveti

Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno

Popolno pečena zelenjava je hrustljava, sočna in polna okusa, če poznamo nekaj ključnih kuharskih trikov.

N.R.A.
04. 03. 2026 04.00

Pravilna priprava zelenjave

Kot piše BBC Good Food, je enakomerno rezanje zelenjave eden najpomembnejših korakov za popolno pečenje. Kosi morajo biti približno enake velikosti, da se spečejo enakomerno. Če so nekateri kosi premajhni, se lahko zažgejo, še preden se večji kosi skuhajo. Zelenjavo je pred peko tudi priporočljivo dobro osušiti, saj odvečna vlaga preprečuje rjavenje in hrustljavost.

Pri izbiri zelenjave je pomembno vedeti, katere vrste zelenjave se najbolje odzivajo na visoke temperature. Peka zelenjave ni le preprost način priprave, ampak tudi priložnost, da iz vsake sestavine potegnete največ. Zelenjava, kot je korenje, sladki krompir, rdeča pesa ali pastinak, med peko sprošča naravne sladkorje, kar ima za posledico bogat okus in privlačno zlato rjavo barvo. Po drugi strani pa ima zelenjava, kot so brokoli, cvetača in brstični ohrovt, zapečene, hrustljave robove, ki teksturi in okusu dodajo dodatno dimenzijo.

Najboljši pečen krompir, ki vas bo obnorel!
Preberi še Najboljši pečen krompir, ki vas bo obnorel!

Visoka temperatura za popolno karamelizacijo

New York Times Cooking navaja, da je optimalna temperatura za pečenje zelenjave med 200 in 230 stopinjami Celzija. Visoka toplota omogoča karamelizacijo naravnih sladkorjev, kar ustvari bogat okus in hrustljavo skorjico. Prenizka temperatura povzroči kuhanje namesto pečenja, kar vodi v mehko in vodeno teksturo.

Prava količina olja

Po podatkih The Guardian Food je ključna zmerna količina olja – zgolj da prekrije zelenjavo, a ne toliko, da se ta začne dušiti v olju. Olje pomaga ustvariti hrustljavo skorjico, obenem pa tudi izboljša okus in preprečuje izsušitev. Najbolje je uporabiti olje z višjim pragom segrevanja, kot je oljčno ali avokadovo olje.

Zelenjavo pred peko obvezno začinimo z oljem.
Zelenjavo pred peko obvezno začinimo z oljem. FOTO: AdobeStock

Pekač naj ne bo preveč napolnjen

Kot navaja Bon Appétit, je ena najpogostejših napak peke zelenjave prepoln pekač. Zelo pomembno je, da zelenjavo razporedite po pekaču v eni plasti, med posameznimi kosi pa pustite dovolj prostora. Če so kosi preblizu skupaj ali se prekrivajo, se bo zelenjava v resnici kuhala, namesto da bi dobila želeno hrustljavo skorjico.

Za še boljše rezultate se lahko poslužite preprostega trika in namesto hladnega uporabite predhodno segret pekač. Tako boste še pospešili rjavenje in ustvarili bolj hrustljavo dno. Ta tehnika je še posebej učinkovita pri krompirju, korenju in bučkah.

Peka zelenjave ni le preprost način priprave, ampak tudi priložnost, da iz vsake sestavine potegnete največ.
Peka zelenjave ni le preprost način priprave, ampak tudi priložnost, da iz vsake sestavine potegnete največ. FOTO: AdobeStock

Dodajanje začimb ob pravem času

Kot piše New York Times Cooking, je bolj 'občutljive' začimbe, kot so česen v prahu, nežna zelišča ali dimljena paprika, bolje dodati proti koncu pečenja. Tako preprečimo, da bi se zažgale in postale grenke. Trše začimbe, kot so rožmarin ali timijan, lahko dodamo že na začetku.

Sestavina, ki bistveno izboljša pečeno zelenjavo in jo imate zagotovo že v shrambi
Preberi še Sestavina, ki bistveno izboljša pečeno zelenjavo in jo imate zagotovo že v shrambi

Mešanje med peko

Kot že predhodno omenjeno, zelenjavo vedno pečemo v predhodno segreti pečici na visoki temperaturi, od 20 do 40 minut, odvisno od vrste in velikosti zelenjave. Približno na polovici pečenja je priporočljivo, da kose premešamo ali obrnemo, da se enakomerno zapečejo z vseh strani. Vsekakor se izogibamo pretiranemu mešanju zelenjave, saj to prepreči nastanek hrustljave skorjice.

Uporabite različne vrste zelenjave.
Uporabite različne vrste zelenjave. FOTO: AdobeStock

Najboljše kombinacije zelenjave za pečenje

Korenasta zelenjava

Kot navaja Bon Appétit, korenje, sladki krompir in rdeča pesa razvijejo izjemno sladkobo in bogat okus, ko se pečejo pri visoki temperaturi. Kombinacija različnih vrst ustvari zanimivo teksturo in barvit krožnik.

Zelenjava z visoko vsebnostjo vode

BBC Good Food poroča, da bučke, paprika in jajčevci zahtevajo nekoliko več pozornosti, saj vsebujejo več vode. Rezanje na debelejše kose in uporaba višje temperature preprečita, da bi postali premehki.

Priporočamo
Pisana zelenjavna pojedina iz pečice
Pisana zelenjavna pojedina iz pečice
40 min

Zelje, brokoli in cvetača

Kot piše New York Times Cooking, križnice postanejo izjemno hrustljave, če jih pečemo na visoki temperaturi in jih predhodno dobro osušimo. Dodatek limoninega soka ali balzamičnega kisa po pečenju poudari njihov okus.

Priporočamo
Pečeno zelje s sirovo omako
Pečeno zelje s sirovo omako
50 min

Popolno pečena zelenjava je rezultat pravilne priprave, visoke temperature in premišljene uporabe olja ter začimb. Ko zelenjavi omogočimo dovolj prostora, jo pečemo na predhodno segretem pekaču in jo ob pravem času začinimo, dobimo hrustljavo, sočno in aromatično jed, ki lahko stoji samostojno ali dopolni kateri koli obrok.

Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: BBC Good Food, New York Times Cooking, The Guardian Food, Bon Appétit

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
pečena zelenjava kulinarični triki zdravo kuhanje recept za zelenjavo v pečici pečena zelenjava
Triki in nasveti

Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja