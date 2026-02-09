Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja

Cvrtje je priljubljena metoda priprave sladkih dobrot in slanih prigrizkov, kot so krofi, miške, flancati, uštipci in langaši. Gre za okus, ki ga imamo vsi radi, a se omenjenim jedem številni raje izogibajo zaradi velike vsebnosti maščobe. Kako torej uživati v hrustljavih ocvrtih dobrotah, ne da bi se obremenjevali s preveliko količino olja? S to nadlogo so se ukvarjale že naše babice, ki so sčasoma razvile različne metode za doseganje popolnega ocvrtega testa brez neprijetnega občutka mastnosti.

1. Pravilno segreta maščoba

Temperatura olja je ključnega pomena. Če olje ni dovolj vroče, bo testo vpilo več olja, preden se bo speklo. Idealna temperatura za cvrtje je med 170 in 180 stopinjami Celzija. Uporabite kuhinjski termometer ali pa s koščkom testa preprosto preverite, če je olje že dovolj segreto. Če se okoli njega tvorijo drobni mehurčki, je olje primerno za cvrtje. Namesto testa lahko v olje potopite tudi ročaj lesene kuhalnice. Tudi v tem primeru bi se okoli njega morali pojaviti drobni mehurčki. Pri pripravi ocvrtega testa je ključnega pomena tudi izbira pravega olja. Priporočljivo je uporabiti olje z visoko točko dimljenja, kot sta sončično ali repično olje. Takšno olje bo ohranilo stabilno temperaturo med cvrtjem in preprečilo prekomerno vpijanje.

icon-expand Ko je olje dovolj segreto, samodejno zapre testo in prepreči vpijanje odvečne maščobe. FOTO: Profimedia

2. Pravilna konsistenca testa

Premehko ali pretekoče testo bo vpilo več olja. Zato bodite vedno pozorni na recept in če je potrebno, dodajte malce več moke, da bo testo imelo pravo konsistenco. RECEPT: Jogurtove miške

RECEPT: Kvašeni flancati

RECEPT: Langaš z jogurtom

3. Uporabite pecilni prašek, sodo bikarbono ali kvas

Snovi, ki pomagajo testu vzhajati, kot so pecilni prašek, soda bikarbona ali kvas, pripomorejo k rahlejši teksturi. Testo z dodatkom vzhajalnih sredstev se hitreje zapeče, poleg tega pa tudi absorbira manj olja, kar pomeni, da bo končni izdelek manj masten in bolj hrustljav.

4. Dodatek alkohola

Trik, ki so ga uporabljale že naše babice, je, da so v testo za krofe in miške vedno dodale domače žganje ali rum. Alkohol med cvrtjem namreč izhlapi in pusti manj prostora za olje, zato je testo lažje in tudi manj mastno.



Pri dodajanju alkohola pa je zelo pomembno, da ga dodamo v zmernih količinah, saj prevelika količina lahko vpliva na teksturo in tudi okus testa. Še zlasti moramo biti pozorni pri dodajanju ruma, ki lahko naredi krofe pretežke. Posledično bodo s cvrtjem vpili preveč olja. Dovolj bo že šilce žganja ali pa žlica ruma, ki ju dodamo med mešanjem sestavin za testo in nato nadaljujemo s postopkom priprave kot običajno. Rezultat bo testo, ki bo enako hrustljavo kot običajno, vendar z manjšo vsebnostjo maščobe, kar bo zagotovo razveselilo vaše brbončice.

5. Ne prenapolnite posode

Ko cvrete, v posodo z oljem ne dodajte preveč kosov testa naenkrat. To zniža temperaturo olja in podaljša čas cvrtja, kar posledično tudi povečuje vpijanje olja.

6. Ocvrte dobrote dobro odcedite

Ocvrto testo takoj po cvrtju položite na papirnate brisače, ki bodo vpile odvečno olje. Če pripravljate več kosov, pazite, da jih ne polagate enega na drugega, dokler niso dobro odcejeni.