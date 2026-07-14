Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro

Blitva s krompirjem je priljubljena poletna priloga, ki jo navadno postrežemo k ribam in morskim sadežem, pogosto pa tudi k pečenemu mesu. Čeprav je recept za to priljubljeno prilogo zelo preprost in ne vključuje veliko sestavin, jed vsak dela malo 'po svoje'. Nekateri imajo raje nekoliko redkejšo različico blitve s krompirjem, drugi pa blanširano blitvo iztisnejo do zadnje kapljice, da dobijo bolj kompaktno jed.
Nekateri sesekljajo svež česen in ga brez toplotne obdelave združijo s kuhano zelenjavo, drugi pa ga rahlo popražijo na olivnem olju in nato prelijejo čez vse sestavine.
Ne glede na to, kako vi pripravljate to jed, obstaja nekaj pravil, ki bi jih morali upoštevati vsi. Če želite uživati v okusni blitvi s krompirjem, se izognite spodnjim pogostim napakam.
Ne uporabite dovolj blitve
Ali pripravljate blitvo s krompirjem ali krompir z blitvo? Preden se lotite priprave, bodite pozorni na razmerje teh dveh sestavin. Čeprav ima kilogram sveže blitve veliko prostornino, boste na koncu dobili le pest ali dve kuhane zelenjave. Če uporabite kilogram sveže blitve je dovolj, da zraven skuhate le tri do štiri majhne krompirje.
Pozabite na trda stebla
Blitvo morate dobro oprati pod tekočo vodo, da odstranite morebitno zemljo, ki se skriva med njenimi listi. Vsekakor ne uporabite samo zeleno obarvanih listov, ampak tudi trda stebla, ki jih narežite na manjše koščke. Če želite biti prepričani, da bodo stebla pravilno kuhana, jih v vrelo vodo dodajte eno ali dve minuti preden v lonec dodate zelene liste.
Blitvo prekuhate
Sveže liste blitve le na kratko pokuhajte oziroma blanširajte v vreli vodi – približno dve do tri minute. Vsekakor jih ne dodajate v lonec hkrati s krompirjem, saj bo v tem primeru blitva povsem razkuhana. Krompir se kuha dlje časa, zato ga dajte najprej kuhati. Ko se že skoraj povsem zmehča, v lonec dodajte blitvine liste. Če ima blitva trša stebla, pa jih v lonec dodajte malo preden dodate zelene liste. Tako bodo sestavine ravno prav kuhane.
Dodaten nasvet:
Pri začinjanju blitve ne varčujte z olivnim oljem in soljo. Če ne smete jesti česna, a vam je še vedno všeč njegov okus, lahko uporabite aromatizirano olivno olje, blitvi s krompirjem pa se odlično poda tudi sveže mleti poper, ki ga dodajte po lastnem okusu.
Vir: Punkufer.dnevnik.hr