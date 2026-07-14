Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro

Blitva s krompirjem je priljubljena poletna priloga, ki jo navadno postrežemo k ribam in morskim sadežem, pogosto pa tudi k pečenemu mesu. Čeprav je recept za to priljubljeno prilogo zelo preprost in ne vključuje veliko sestavin, jed vsak dela malo 'po svoje'. Nekateri imajo raje nekoliko redkejšo različico blitve s krompirjem, drugi pa blanširano blitvo iztisnejo do zadnje kapljice, da dobijo bolj kompaktno jed.

Nekateri sesekljajo svež česen in ga brez toplotne obdelave združijo s kuhano zelenjavo, drugi pa ga rahlo popražijo na olivnem olju in nato prelijejo čez vse sestavine.

Ne glede na to, kako vi pripravljate to jed, obstaja nekaj pravil, ki bi jih morali upoštevati vsi. Če želite uživati v okusni blitvi s krompirjem, se izognite spodnjim pogostim napakam.