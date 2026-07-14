okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Pečeni lignji in blitva s krompirjem
Triki in nasveti

Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro

Čeprav je recept za to priljubljeno prilogo zelo preprost in ne vključuje veliko sestavin, marsikdo pri pripravi naredi katero od osnovnih treh napak, ki bistveno vplivajo na sam okus.

M.J.
14. 07. 2026 15.58

Blitva s krompirjem je priljubljena poletna priloga, ki jo navadno postrežemo k ribam in morskim sadežem, pogosto pa tudi k pečenemu mesu. Čeprav je recept za to priljubljeno prilogo zelo preprost in ne vključuje veliko sestavin, jed vsak dela malo 'po svoje'. Nekateri imajo raje nekoliko redkejšo različico blitve s krompirjem, drugi pa blanširano blitvo iztisnejo do zadnje kapljice, da dobijo bolj kompaktno jed.

Nekateri sesekljajo svež česen in ga brez toplotne obdelave združijo s kuhano zelenjavo, drugi pa ga rahlo popražijo na olivnem olju in nato prelijejo čez vse sestavine.

Ne glede na to, kako vi pripravljate to jed, obstaja nekaj pravil, ki bi jih morali upoštevati vsi. Če želite uživati v okusni blitvi s krompirjem, se izognite spodnjim pogostim napakam.

Priljubljena poletna priloga je dobra hladna ali topla.
Priljubljena poletna priloga je dobra hladna ali topla. FOTO: Shutterstock

Ne uporabite dovolj blitve

Ali pripravljate blitvo s krompirjem ali krompir z blitvo? Preden se lotite priprave, bodite pozorni na razmerje teh dveh sestavin. Čeprav ima kilogram sveže blitve veliko prostornino, boste na koncu dobili le pest ali dve kuhane zelenjave. Če uporabite kilogram sveže blitve je dovolj, da zraven skuhate le tri do štiri majhne krompirje.

Kako shraniti blitvo za ozimnico?
Preberi še Kako shraniti blitvo za ozimnico?

Pozabite na trda stebla

Blitvo morate dobro oprati pod tekočo vodo, da odstranite morebitno zemljo, ki se skriva med njenimi listi. Vsekakor ne uporabite samo zeleno obarvanih listov, ampak tudi trda stebla, ki jih narežite na manjše koščke. Če želite biti prepričani, da bodo stebla pravilno kuhana, jih v vrelo vodo dodajte eno ali dve minuti preden v lonec dodate zelene liste. 

Blitva s krompirjem je odlična spremljava pečenim ribam, morskim sadežem in mesnim jedem.
Blitva s krompirjem je odlična spremljava pečenim ribam, morskim sadežem in mesnim jedem. FOTO: Sanja Sirk

Blitvo prekuhate

Sveže liste blitve le na kratko pokuhajte oziroma blanširajte v vreli vodi – približno dve do tri minute. Vsekakor jih ne dodajate v lonec hkrati s krompirjem, saj bo v tem primeru blitva povsem razkuhana. Krompir se kuha dlje časa, zato ga dajte najprej kuhati. Ko se že skoraj povsem zmehča, v lonec dodajte blitvine liste. Če ima blitva trša stebla, pa jih v lonec dodajte malo preden dodate zelene liste. Tako bodo sestavine ravno prav kuhane. 

Priporočamo
Blitva s krompirjem in česnom
Blitva s krompirjem in česnom
45 min

Dodaten nasvet:

Pri začinjanju blitve ne varčujte z olivnim oljem in soljo. Če ne smete jesti česna, a vam je še vedno všeč njegov okus, lahko uporabite aromatizirano olivno olje, blitvi s krompirjem pa se odlično poda tudi sveže mleti poper, ki ga dodajte po lastnem okusu. 

Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?
Preberi še Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?
Okusna poletna enolončnica, ki jo imamo vsi radi
Preberi še Okusna poletna enolončnica, ki jo imamo vsi radi

Vir: Punkufer.dnevnik.hr

blitva blitva s krompirjem krompir poletna priloga
Triki in nasveti

Živilska folija ni vedno najboljša izbira: v teh primerih je raje ne uporabljajte

Okusno.je To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Okusno.je 3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Okusno.je Najpogostejše napake pri začinjanju hrane
Okusno.je Za najboljše palačinke ne počnite teh napak
Okusno.je Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Okusno.je Sedem napak, ki uničijo pire krompir (in kako se jim izogniti!)
Okusno.je To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Priporoča