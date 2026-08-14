Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar

Trdo kuhana jajca so ena najbolj uporabnih osnovnih sestavin v kuhinji. Dodamo jih lahko solatam, sendvičem, namazom in številnim drugim jedem, pogosto pa jih pripravimo tudi vnaprej. Toda pri kuhanju jajc ni pomembno samo, koliko časa jih kuhamo, ampak je pomembno tudi, kaj naredimo takoj po kuhanju. Index.hr izpostavlja preprost trik, ki ga uporabljajo tudi številni kuharski profesionalci: kuhana jajca je treba takoj prestaviti v ledeno kopel.

icon-expand Ledena kopel ima številne prednosti. FOTO: Shutterstock

Jajca takoj po kuhanju prestavite v ledeno kopel

Ko so jajca kuhana, jih ne pustimo v vroči vodi, temveč jih čim prej prestavimo v skledo s hladno vodo in ledom. Najbolj preprosto je, da v večjo skledo nalijemo hladno vodo in ji dodamo precejšnjo količino ledu. Kuhana jajca nato vanjo položimo za približno 10 minut. S tem se temperatura jajc hitro zniža in kuhanje se praktično takoj ustavi. To je pomembno zato, ker se jajca zaradi preostale toplote kuhajo še nekaj časa po tem, ko jih že odstranimo s štedilnika. Če jih pustimo, da se počasi ohlajajo, lahko rumenjak postane bolj suh in drobljiv, jajce pa je lahko tudi prekuhano.

Pomaga preprečiti zeleni rob okoli rumenjaka

Ste že kdaj olupili jajce in okoli rumenjaka opazili sivkasto oziroma zelenkasto obarvan rob? Čeprav takšno jajce ni pokvarjeno in je varno za uživanje, je obarvanje znak, da je bilo jajce predolgo izpostavljeno visoki temperaturi. Do spremembe pride zaradi kemične reakcije med žveplom iz beljaka in železom iz rumenjaka. Pri prekuhanem jajcu se lahko ti spojini srečata na območju okoli rumenjaka in ustvarita značilen zelenkast obroč. Hitro hlajenje pomaga proces ustaviti in zato pripomore k temu, da rumenjak ostane lepe, enakomerno rumene barve.

icon-expand Pri lupljenju je koristno začeti na širšem koncu jajca, kjer je običajno majhen zračni žepek. FOTO: Shutterstock

In ja – jajca se lahko tudi lažje lupijo

Prav tu se skriva razlog, zaradi katerega je ledena kopel tako priljubljen trik. Ko vroča jajca hitro ohladimo, se beljak nekoliko skrči, med beljakom in notranjo membrano lupine pa lahko nastane več prostora. Zaradi tega se lupina pogosto lažje loči od kuhanega beljaka. Vendar pa ledena kopel ni čudežna rešitev za vsako jajce. Na to, kako preprosto ga bomo olupili, vpliva tudi starost jajca in način kuhanja. Kulinarični strokovnjaki pogosto ugotavljajo, da se nekoliko starejša jajca praviloma lupijo lažje kot povsem sveža, saj se sčasoma spremeni pH beljaka, zaradi česar se ta manj močno oprime notranje membrane lupine.

Za posebej lepo olupljena jajca je najboljša kombinacija: nekoliko starejša jajca + pravilno kuhanje + takojšnja ledena kopel.

icon-expand Ledena kopel tudi pomaga preprečiti zeleni rob okoli rumenjaka. FOTO: Shutterstock

Kako jajca pravilno ohladimo in olupimo?

Postopek je zelo preprost: - Jajca skuhamo do želene trdote. - Takoj po kuhanju jih s pomočjo žlice ali zajemalke prestavimo v skledo z ledeno vodo. - V ledeni kopeli jih pustimo približno 10 minut. - Jajce rahlo udarimo ob trdo površino, da lupina razpoka. - Nato ga olupimo pod curkom hladne vode, ki pomaga odstraniti manjše koščke lupine. Pri lupljenju je koristno začeti na širšem koncu jajca, kjer je običajno majhen zračni žepek. Pod lupino nato poskusimo zajeti tudi tanko membrano in ne zgolj same lupine.

Ledena kopel ima še eno prednost

Če jajca pripravljate za jajčno solato, sendviče, nadevana jajca ali solato, je hitro hlajenje uporabno še iz enega razloga. Dobro ohlajeno jajce je čvrstejše in ga je zato lažje lepo narezati. Beljak se manj trga, rumenjak pa ostane na mestu, zato bodo rezine videti precej bolj urejene. To je še posebej pomembno pri jedeh, kjer so jajca eden glavnih elementov in niso skrita med drugimi sestavinami.

Je torej ledena kopel res vredna dodatnega koraka?

Vsekakor – še posebej, če želite jajca pripraviti vnaprej ali jih lepo olupiti. Ledena voda hitro ustavi kuhanje, pomaga preprečiti prekuhan rumenjak in lahko olajša odstranjevanje lupine. Če k temu dodamo še pravilno izbiro jajc in pazimo, da jih ne kuhamo predolgo, bomo dobili čvrst beljak, kremast rumenjak in lep rumen sredinski del brez zelenkastega roba. In kar je najboljše: za ta trik ne potrebujete nobenega posebnega pripomočka.

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