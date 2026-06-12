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Domača pica
Triki in nasveti

5 ključnih napak pri domači pici, zaradi katerih ni 'kot v Italiji'

Domača pica je ena najbolj priljubljenih jedi, a tudi ena tistih, pri katerih je razlika med "v redu" in "vau" zelo očitna. Prava tekstura, okus, skorja in sestavine so rezultat nekaj drobnih, a ključnih trikov. Tukaj razkrivamo skrivnosti, ki jih poznajo le najbolj zagreti foodiji – in zdaj jih lahko poznate tudi vi!

M.J.
12. 06. 2026 04.00

Domača pica je ena tistih jedi, ki se zdi preprosta – moka, voda, kvas in nekaj dodatkov. A v praksi se pogosto zgodi, da rezultat ni niti približno takšen kot v piceriji: testo je pretrdo, dno mehko, okus pa nekje vmes.

Razlika med povprečno in res odlično pico pa ne leži v zapletenih sestavinah, temveč v nekaj ključnih detajlih. Profesionalni peki pice dobro vedo, da je največji trik v potrpežljivosti, pravilnem vzhajanju testa, visoki temperaturi in pravilnem zaporedju dodajanja sestavin.

V nadaljevanju razkrivamo 5 najpogostejših napak pri domači pici – in kako jih enostavno odpraviti, da bo vaš rezultat končno "wow" že pri prvem ugrizu.

1. Ne preskakujte počasnega vzhajanja testa

Največja napaka pri domači pici? Prehitro pripravljeno testo. Za pripravo dobrega testa uporabite le malo kvasa (npr. 2 g suhega kvasa na 500 g moke) in testo vzhajajte počasi – v hladilniku čez noč ali celo 24–48 ur. Tako boste razvili odličen okus in lažje prebavljivo strukturo. Recept za pripravo takšnega testa si lahko ogledate TUKAJ.

Pico vedno pečemo na zelo visoki temperaturi.
Pico vedno pečemo na zelo visoki temperaturi. FOTO: Adobe Stock

2. Pico vedno pecite na najvišji temperaturi

Če imate pečico, ki gre do 250 stopinj Celzija – izkoristite to možnost! Še boljše: uporabite kamen za peko ali jekleno ploščo, da dobite hrustljavo dno. Pred peko pice naj bo pečica dobro ogreta!

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3. Manj je več: preprosta omaka, kakovostne sestavine

Namesto že pripravljene omake uporabite preprosto različico: zmečkajte konzervirane pelate s ščepcem soli in olivnim oljem – brez kuhanja! Tako pripravljeno omako kombinirajte z nekaj dobrega sira (npr. uporabite mozzarello fiordilatte) in svežimi dodatki.

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Pri pripravi pice upoštevajte preprost nasvet: manj je več.
Pri pripravi pice upoštevajte preprost nasvet: manj je več. FOTO: Adobe Stock

4. Ne solite testa prezgodaj in ne pretiravajte z moko

Dodajte sol šele po kratkem mešanju testa oziroma ko je že narejena avtoliza, da ne ovira delovanja kvasa. Avtoliza pri pripravi testa pomeni, da po začetnem mešanju moke in vode (brez soli in kvasa) testo počiva 20–60 minut. V tem času se v moki sprožijo naravni encimski procesi, ki razgradijo beljakovine in škrob. Med oblikovanjem testa ne pretiravajte z moko – ta lahko izsuši testo. Če želite pravo "napoletano", testo raztegujte z rokami, brez valjarja.

5. Dodajte sveže sestavine šele po peki

Sveža bazilika, rukola, pršut, češnjevi paradižniki, burrata ali kakovostno olivno olje – vse to dodajte na pico po tem, ko je ta že pečena, da ohranite najboljše okuse in teksture. Z dodatki po peki ustvarite pico z bogatejšim in bolj intenzivnim okusom. Ko dodate te sestavine po peki, dobite pico, ki ni le okusna, ampak tudi privlačna. Eksperimentirajte z različnimi sestavinami!

Testo za pico mora biti mehkejše, kar pomeni, da vsebuje veliko vode.
Testo za pico mora biti mehkejše, kar pomeni, da vsebuje veliko vode. FOTO: Dreametime

Bonus: hitri recept za odlično testo za pico

Sestavine (za 2 pici):

- 500 g moke (tip 00 ali mešanica gladke moke in manitobe)

- 2 g suhega kvasa

- 10 g soli

- 325 ml hladne vode

- 1 žlica olivnega olja

Priprava:

Zmešajte moko in vodo ter počakajte 30 minut (avtoliza).

Dodajte kvas, nato sol in olje. Testo gnetite 10 minut, da postane gladko, voljno in mehko, nato oblikujte kroglo.

Testo naj vzhaja v hladilniku 24 ur.

Pustite testo eno uro na sobni temperaturi pred oblikovanjem.

Tako bo testo za pico vedno uspelo
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