5 ključnih napak pri domači pici, zaradi katerih ni 'kot v Italiji'

Domača pica je ena tistih jedi, ki se zdi preprosta – moka, voda, kvas in nekaj dodatkov. A v praksi se pogosto zgodi, da rezultat ni niti približno takšen kot v piceriji: testo je pretrdo, dno mehko, okus pa nekje vmes.

Razlika med povprečno in res odlično pico pa ne leži v zapletenih sestavinah, temveč v nekaj ključnih detajlih. Profesionalni peki pice dobro vedo, da je največji trik v potrpežljivosti, pravilnem vzhajanju testa, visoki temperaturi in pravilnem zaporedju dodajanja sestavin.

V nadaljevanju razkrivamo 5 najpogostejših napak pri domači pici – in kako jih enostavno odpraviti, da bo vaš rezultat končno "wow" že pri prvem ugrizu.