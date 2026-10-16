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Pečen kostanj
Triki in nasveti

Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju

Jesen je čas pečenega kostanja, a za dober rezultat ne potrebujemo odprtega ognja ali posebne opreme – kostanj lahko spečemo tudi v domači pečici, ponvi ali cvrtniku na vroč zrak. Pomembno je, da ga pred peko pravilno pripravimo, prilagodimo čas peke in ga po peki pustimo nekaj minut počivati. Tako bo bolj enakomerno pečen, lupina pa se bo lažje ločila od sredice.

M.J.
16. 10. 2026 15.30
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Predpriprava in ključni triki za vse načine pečenja kostanja

Preden se lotimo peke, moramo upoštevati nekaj skupnih nasvetov, ki bodo olajšali postopek in izboljšali končni rezultat:

Izberite svež kostanj: kostanji naj bodo lepi, težki in gladki. Plod, ki ob stresanju šumi ali je lahek, je verjetno suh ali že pokvarjen, zato vsekakor ni primeren za peko.

Naj kostanj malo "odleži": kostanj bo okusnejši in tudi lažje ga bomo lupili, če ga pustimo "odležati" en ali dva dni, najbolje kar razgrnjenega na papirju. Pred tem obvezno izločimo črvive kostanje, saj lahko črvi napadejo tudi zdrave plodove.

Kostanj pred pečenjem zarežite: na okrogli strani kostanja z ostrim nožem naredite križno zarezo (običajno črka X). Kostanj lahko zarežete tudi po širini skozi celo stranico ploda. To omogoča, da para med peko izhlapi, in prepreči, da bi se kostanj med peko razpočil.

Namakanje v vodi: številni priporočajo namakanje kostanja v mlačni vodi (10–15 minut) pred pečenjem, da se lupina malce zmehča in se kostanj kasneje lažje olupi. Tako se kostanj med peko tudi ne bo preveč izsušil.

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Pred peko obvezno zarežemo zunanjo trdo lupino, saj lahko kostanj med peko raznese.
Pred peko obvezno zarežemo zunanjo trdo lupino, saj lahko kostanj med peko raznese. FOTO: Adobe Stock

Pečenje kostanja v pečici

Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija.

Velik pekač od pečice obložimo s papirjem za peko, nato pa nanj stresemo zarezane kostanje, ki jih po pekaču razporedimo v eni plasti, tako da je prerezana stran obrnjena navzgor.

Kostanje pečemo na najvišjem vodilu v pečici 20 do 25 minut. Vmes jih dvakrat ali trikrat premešamo, da se enakomerno zapečejo ter jih še dodatno poškropimo z vodo. Ko želimo oceniti, ali je kostanj dovolj pečen, poskusimo najdebelejši plod.

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V pečici pečen kostanj je hitro pripravljen in prav tako slasten kot tisti, ki ga spečemo na žerjavici.
V pečici pečen kostanj je hitro pripravljen in prav tako slasten kot tisti, ki ga spečemo na žerjavici. FOTO: Adobe Stock

Pečenje v ponvi na štedilniku

Ta način je primeren za manjše količine kostanja in ko nimate možnosti uporabe pečice.

Kadar kostanj pečemo na štedilniku, izberemo ponev, za katero nam ni zelo mar ali pa ni občutljiva na praske (npr. litoželezna), saj kostanj nemalokrat pusti sledi na površini ponve. Če imamo plinski štedilnik, lahko kostanj spečemo tudi v namenski ponvi z luknjicami.

Zarezane kostanje stresemo v vročo ponev (pazimo, da jih ni preveč) in jih pečemo pokrito, da toplota ostane v ponvi. Posodo večkrat stresemo ali pa kostanje z lopatico nekoliko premešamo, da se enakomerno pečejo in se ne zažgejo.

Kostanje pečemo 15–20 minut, odvisno od njihove velikosti. Temperaturo nadziramo tako, da kostanji dobijo malo črne barve, vsekakor pa naj ne bodo v celoti zažgani.

Pečen kostanj air fryer
Pečen kostanj air fryer FOTO: Shutterstock

Pečenje kostanja v cvrtniku na vroč zrak (air fryer)

Zarezane kostanje v eni plasti razporedimo po dnu posode cvrtnika in jih pri tem obrnemo tako, da je zarezana stran obrnjena navzgor.

Cvrtnik nastavimo na temperaturo 200 stopinj Celzija in kostanje pečemo od 15 do 25 minut (čas peke je odvisen tako od velikosti kostanjev kot tudi od zmogljivosti cvrtnika). Na polovici peke posodo dobro potresemo, da se kostanji enakomerno spečejo.

Kostanje vedno lupimo, ko so še topli, saj lahko pri ohlajenih kostanjih lupina postane trša in težje odstranjliva.
Kostanje vedno lupimo, ko so še topli, saj lahko pri ohlajenih kostanjih lupina postane trša in težje odstranjliva. FOTO: Profimedia

Način pripraveTemperaturaOkvirni čas
Pečica220 C20–25 minut
Ponev na štedilnikuZmerna toplota15–20 minut
Cvrtnik na vroč zrak200 C15–25 minut

Trik, zaradi katerega se kostanj lažje olupi

Ko so kostanji zlato rjavi in na otip mehki, jih zavijemo v kuhinjsko krpo, papirnato vrečko ali časopisni papir ter pustimo stati nekaj minut. Ustvarjena para bo zmehčala lupino, zaradi česar jih lažje olupimo.

Lahko pa pečen kostanj tudi stresemo v posodo in ga pokrijemo z mokro krpo. Počakamo 3–5 minut in gremo v akcijo. Dober tek!

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