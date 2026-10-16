Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju

Preden se lotimo peke, moramo upoštevati nekaj skupnih nasvetov, ki bodo olajšali postopek in izboljšali končni rezultat:

Izberite svež kostanj: kostanji naj bodo lepi, težki in gladki. Plod, ki ob stresanju šumi ali je lahek, je verjetno suh ali že pokvarjen, zato vsekakor ni primeren za peko.

Naj kostanj malo "odleži": kostanj bo okusnejši in tudi lažje ga bomo lupili, če ga pustimo "odležati" en ali dva dni, najbolje kar razgrnjenega na papirju. Pred tem obvezno izločimo črvive kostanje, saj lahko črvi napadejo tudi zdrave plodove.

Kostanj pred pečenjem zarežite: na okrogli strani kostanja z ostrim nožem naredite križno zarezo (običajno črka X). Kostanj lahko zarežete tudi po širini skozi celo stranico ploda. To omogoča, da para med peko izhlapi, in prepreči, da bi se kostanj med peko razpočil.