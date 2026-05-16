Steak
Triki in nasveti

Tako boste pripravili popoln steak kar doma

Za vrhunski steak doma je ključna natančna priprava, ki zagotovi sočnost, okus in pravilno teksturo. Verjemite, z naslednjimi nasveti in nekaj triki lahko uspe tudi vam!

N.R.A.
16. 05. 2026 04.00

Temeljni dejavniki, ki vplivajo na kakovost steaka

Kot navaja EatThis, je popoln steak rezultat premišljenih korakov, ki se začnejo že pri izbiri mesa in nadaljujejo z ustrezno pripravo pred peko. Strokovnjaki poudarjajo, da so nadzor nad temperaturo med peko, marmoriranost mesa in suhost površine bistveni za doseganje optimalne sočnosti ter enakomerne zapečenosti.

Goveji steak na deski FOTO: Shutterstock

Priprava mesa na sobni temperaturi

Kot poroča EatThis, kuharski strokovnjaki, med njimi David Rose, opozarjajo, da mora meso pred peko doseči sobno temperaturo. Prehladen kos mesa se namreč peče neenakomerno, kar vodi v prepečeno zunanjost in premalo toplotno obdelano notranjost. Zato je priporočljivo, da zrezek počiva zunaj hladilnika dovolj dolgo, da se temperatura stabilizira in omogoči enakomeren potek peke. Ključni razlogi za ta korak so:

- stabilnejša notranja temperatura,

- bolj enakomerna zapečenost,

- manjša možnost izsušitve zunanjega dela mesa.

Pomen marmoriranosti in barve mesa

EatThis poudarja, da je marmoriranost eden najzanesljivejših pokazateljev kakovosti steaka. Maščobne žilice, ki so enakomerno razporejene po mesu, med peko poskrbijo za sočnost in bogatejši okus. Strokovnjaki svetujejo, da izberete kos z izrazito, a enakomerno marmoriranostjo, saj takšno meso med peko ostane mehko in aromatično. Barva mesa naj bo živo rdeča, kar nakazuje svežino in dobro kakovost.

Sočni steak FOTO: Dreamstime

Izbor pravega kosa in natančna toplotna obdelava

Številni kuharski strokovnjaki opozarjajo, da so pogosto spregledani kosi mesa tisti, ki so včasih najboljša izbira, saj ponujajo tudi dobro razmerje med ceno in kakovostjo. Gre za kose, ki jih mesarji tradicionalno zadržijo zase, saj so mehki, aromatični in primerni za hitro peko. Med njimi izstopajo hanger steak, flank steak in flat iron, ki se zaradi svoje strukture odlično obnesejo pri visoki temperaturi in kratkem času peke.

Dobro osušeno meso in pravilno soljenje

Eden ključnih korakov pred peko je temeljito sušenje površine mesa. Vlaga na površini preprečuje nastanek enakomerne skorje, ki je značilna za dobro pripravljen steak. Soljenje naj bo enakomerno in pravočasno, saj sol prodre v meso in izboljša okus ter teksturo. Strokovnjaki poudarjajo, da je soljenje tik pred peko ali dovolj zgodaj pred njo učinkovito, odvisno od izbranega pristopa. Pri soljenju je pomembno:

- da sol enakomerno prekrije celotno površino,

- da se sol vpije v meso in izboljša strukturo,

- da se izognete prekomerni vlagi na površini.

Narezan steak FOTO: iStock

Nadzor nad temperaturo in počivanje mesa

EatThis izpostavlja, da je nadzor nad temperaturo ključen za doseganje želene stopnje pečenosti. Visoka začetna temperatura omogoča hitro karamelizacijo površine, nato pa je treba toploto prilagoditi, da se notranjost mesa enakomerno segreje. Po koncu peke mora steak počivati, da se sokovi stabilizirajo in enakomerno razporedijo. Ta korak je nujen za doseganje sočnega in mehkejšega rezultata.

Z upoštevanjem zgoraj naštetih strokovnih priporočil lahko doma dosežete rezultat, ki se približa kakovosti vrhunskih restavracij. Pravilna izbira kosa, nadzor nad temperaturo in premišljena priprava so temeljni elementi, ki zagotavljajo, da bo steak na vašem krožniku vedno izstopal po okusu in teksturi.

Vir: EatThis

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
