Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila

Ko takšne jedi pripravljamo sami, pa se hitro pokaže, da preprostost še ne pomeni enostavne priprave. Tudi z najboljšimi sestavinami in natančnim postopkom rezultat včasih ni takšen, kot smo si želeli. Nekaj manjka: tisti nekaj, zaradi katerega bi si želeli še eno porcijo. Pogosto je odgovor preprostejši, kot se zdi. Za dober okus niso pomembne le kakovostne sestavine in način priprave, temveč tudi kako jih začinimo. Prav začimbe lahko preprosto jed povežejo v zaokroženo celoto, poudarijo njene naravne okuse in ji dajo značaj.

Dobra jed se začne z dobro osnovo, a konča z okusom

Pri pripravi kosila največ pozornosti običajno namenimo glavnim sestavinam. Izberemo lep kos mesa, svežo ribo ali kakovostno zelenjavo, nato pa se posvetimo pripravi. Vse to je pomembno, vendar samo po sebi še ne zagotavlja odličnega rezultata. Začimbe imajo pri tem večjo vlogo, kot jim pogosto pripisujemo. Prava kombinacija lahko poudari naravni okus sestavine, doda aromo in ustvari ravnovesje med posameznimi okusi. Pri mesu poudari značaj, pri zelenjavi njeno sladkobo, pri ribi pa doda svežino in aromatičnost. Težava je, da kombiniranje začimb ni vedno preprosto. Nekdo bo takoj vedel, koliko rožmarina, timijana, česna ali popra potrebuje, drugi pa bo pred omarico z začimbami le ugibal. In tako se lahko kuhanje hitro spremeni v iskanje prave kombinacije.

icon-expand Dobra jed se začne z dobro osnovo, a konča z okusom FOTO: Arhiv naročnika

Prav začimbe so pogosto tisti zadnji korak, ki jed dvigne

Pri profesionalnih kuharjih hitro opazimo, da veliko pozornosti namenjajo prav majhnim podrobnostim. Ni pomembno samo, kako je sestavina pripravljena, ampak tudi, kako se posamezni okusi dopolnjujejo. Včasih je razlika med dobro in odlično jedjo res majhna – nekaj več svežine, ščepec začimbe ali drugačno ravnovesje okusov. To je dobro vidno tudi v oddaji MasterChef Slovenija. Ko tekmovalci svoje krožnike postavijo pred sodnike, je lahko vse videti brezhibno. Jed je tehnično zahtevna, sestavine so premišljeno izbrane, krožnik pa estetsko dovršen. Potem pride trenutek okušanja in prav okus pokaže, ali je tekmovalec svojo idejo zares pripeljal do konca. Včasih je dovolj že pripomba, da jedi manjka globine ali da bi potrebovala nekoliko več oziroma manj določene note. Čeprav se doma seveda ne soočamo s časovnikom in strogimi sodniki, je lekcija uporabna tudi za naše kuhinje. Ko pripravljamo nedeljsko kosilo za družino ali povabimo prijatelje na večerjo, si želimo enako. In prav začimbe so lahko tista majhna podrobnost, ki naredi razliko.

Ni treba, da poznamo vse skrivnosti kombiniranja začimb

Marsikdo se v kuhinji dobro znajde, dokler ne pride do začinjanja. Pri osnovnih postopkih ni večjih težav, pri kombiniranju različnih okusov pa hitro zmanjka samozavesti. Zato so pripravljene začimbne mešanice lahko zelo praktična rešitev za vsakodnevno kuhanje. Namesto da sami sestavljamo kombinacijo več različnih začimb, izberemo mešanico, namenjeno določeni vrsti jedi. Tako lahko preskočimo ugibanje in se osredotočimo na tisto, kar je pri kuhanju pravzaprav najpomembnejše: na dobre sestavine in pripravo. To je tudi ena od prednosti linije Kotányi Quick & Easy, ki je namenjena prav preprostemu pripravljanju okusnih domačih obrokov. Prenovljena linija je dobila novo ime in sodobnejšo embalažo, pet obstoječih izdelkov pa ohranja svoje začimbne mešanice, pri katerih so recepture izboljšane z uporabo morske soli. Ob tem so dodani tudi novi izdelki, med njimi Riba Quick & Easy in Zelenjava Quick & Easy, ki lahko olajšata pripravo dveh zelo priljubljenih osnov za domače kosilo.

icon-expand Kotányi Quick & Easy FOTO: Arhiv naročnika

Pečen krompir, pečenka in riba: klasike, pri katerih štejejo podrobnosti

Pečen krompir je verjetno eden najboljših primerov, kako lahko preprosta jed hitro postane dolgočasna ali pa prava zvezda kosila. Krompir, olje in pečica so dovolj za osnovo, vendar prava kombinacija začimb poskrbi, da dobi več karakterja. Takšen krompir lahko brez težav spremlja pečenko, piščanca ali ribo, lahko pa je tudi samostojen del bolj sproščenega obroka.

icon-expand Riba Quick & Easy FOTO: Arhiv naročnika

Riba je pri tem nekoliko drugačen izziv. Ker ima pogosto bolj nežen okus, zahteva nekoliko več občutka pri začinjanju. Preveč intenzivnih okusov lahko hitro prekrije njeno naravno aromo, premalo začimb pa lahko pomeni, da bo jed delovala pusto. Prav zato je dobrodošla možnost, da posežemo po že premišljeno sestavljeni mešanici, kot je Riba Quick & Easy, in tako tudi pri pripravi ribe ohranimo preprostost.

Ko nimamo časa, še ne pomeni, da moramo izbrati manj okusno

Današnji tempo življenja od nas pogosto zahteva, da smo pri kuhanju precej iznajdljivi. Po službi, šoli, opravkih in vseh drugih obveznostih se je težko lotiti recepta, ki zahteva dolg seznam sestavin in uro ali dve priprave. Hkrati pa si želimo nekaj boljšega od hitrega obroka, ki ga samo pogrejemo. Če imamo nekaj kakovostnih osnovnih sestavin in dobro začimbno mešanico, je lahko priprava precej bolj preprosta. Pri liniji Kotányi Quick & Easy je poudarek na obrokih, ki jih lahko pripravimo v približno 30 minutah in z le nekaj sestavinami. Ob tem pa ostaja dovolj prostora za našo kreativnost. Začimbna mešanica je lahko osnova, nato pa jed prilagodimo svojemu okusu. Dodamo sezonsko zelenjavo, sveža zelišča, drugačno prilogo ali sestavino, ki jo imamo trenutno v hladilniku. Preprostost namreč ne pomeni, da mora biti kuhanje dolgočasno.

Najboljše domače jedi niso nujno najbolj zapletene