Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost

Musaka je klasična jed, ki nas pogosto spomni na domače okuse in otroštvo. Pogosto pa se zgodi, da po peki krompir ostane trd, meso suho, preliv pa se prehitro strdi. Toda obstajajo preprosti triki, ki zagotavljajo, da bo vaša musaka sočna, kremasta in se bo popolnoma topila v ustih.

Navadni preliv pogosto ostane preveč redek ali pa se prehitro strdi, kar povzroči suho strukturo jedi. Zato nekateri kulinarični viri priporočajo izboljšane različice preliva , ki naredijo musako bogato in kremasto.

Klasična bešamel omaka je pri mnogih receptih osnova za musako. Narejena je iz masla, moke in mleka, pomembno pa je, da je gladka in brez grudic. Ključ do svilnatega bešamela je v tem, da mleko postopoma dodajamo v prežganje (mešanico enakih deležev masla in moke, ki se praži nekaj minut) in ves čas mešamo z metlico. Ta tehnika prepreči grudice in omogoči svilnato, kremasto teksturo preliva, ki preprečuje, da bi bila musaka suha.

Poleg klasičnega bešamela obstajajo še drugi triki, ki zagotavljajo kremasto strukturo:

Jogurt in jajca – v preliv lahko dodamo kombinacijo jogurta in jajc, bodisi namesto ali skupaj s klasičnim bešamelom. Ta mešanica:

- naredi preliv bogatejši in bolj kremast,

- preprečuje, da bi se preliv ob peki prehitro strdil,

- daje musaki nežno teksturo, ki se skoraj topi v ustih.

V praksi obstajata dve različici:

Namesto bešamela: preliv iz jogurta ali kisle smetane in jajc se preprosto premeša z malo začimb in vlije čez plasti musake. Zmešajte 3 jajca, 200 ml mleka, 2 zvrhani žlici kisle smetane, začimbe po želji in ščepec sode bikarbone. Ta kombinacija poskrbi za bogat preliv ter prepreči, da bi se ta prehitro strdil v pečici, hkrati pa ohranja sočnost mesa.

Poleg bešamela: v bešamel lahko dodamo malo jogurta in s tem omaki povečamo kremnost ter ji dodamo rahlo kiselkast okus, ki lepo uravnoteži meso in zelenjavo.

Dodatki za obogatitev bešamela – bešamel lahko dopolnimo z rikoto, kislo smetano, maskarponejem ali kremnim sirom, kar doda polnost okusa in kremnost. Uporaba polnomastnega mleka namesto pustega še dodatno izboljša konsistenco in okus preliva.

Skrivnost, ki jo poznajo vrhunski kuharji, kot so zapisali na portalu Krstarica, je tudi dodajanje dveh žlic kisle smetane z visokim odstotkom mlečne maščobe in ščepca sode bikarbone v sam preliv. Soda bikarbona bo reagirala s kislino v smetani, zaradi česar bo preliv narasel in prodrl v vsak sloj jedi ter ohranil sočnost mesa.