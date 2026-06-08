S tem trikom bo losos vedno ostal sočen in poln okusa

Losos velja za eno najbolj priljubljenih rib, saj je okusen, zelo zdrav in hranilen ter pripravljen v zelo kratkem času. Kljub temu pa se mnogim pri pripravi zgodi ista težava – namesto sočnega fileja na krožniku pristane presušen kos ribe, ki je izgubil velik del svojega okusa in nežne teksture. Dobra novica je, da obstaja zelo preprost trik, s katerim lahko to preprečimo. Potrebujemo le sestavino, ki jo ima večina že doma v kuhinji – kakovostno oljčno olje.

icon-expand Losos je bogat vir esencialnih omega-3 maščob. FOTO: Adobe Stock

Zakaj se losos tako hitro izsuši?

Tako kot pri mesu se tudi pri ribah med segrevanjem začnejo krčiti beljakovine. Pri tem iz fileja iztisnejo del tekočine, zaradi česar lahko losos hitro izgubi svojo značilno sočnost. Ker gre za ribo z nežno strukturo, se to zgodi še hitreje kot pri številnih drugih vrstah mesa. Že nekaj minut predolge peke lahko pomeni veliko razliko med popolno večerjo in suhim filejem, ki ga je težko pojesti brez dodatne omake. Kot poroča Net.hr, se v izogib temu številni kuharski mojstri priporočajo uporabo oljčnega olja, ki pomaga zaščititi površino ribe in ohraniti vlago v notranjosti.

Oljčno olje ustvari zaščitno plast

Pred peko lososa dobro premažemo z oljčnim oljem. Tako na površini ustvarimo tanko zaščitno plast, ki med peko zmanjšuje izgubo vlage. Poleg tega olje pomaga pri enakomernejšem prenosu toplote, zaradi česar se file lepše speče po celotni površini. Rezultat je mehko in sočno meso ter lepo zapečena površina. Če lososa pečemo s kožo, bo ta zaradi olja še bolj hrustljava, kar številni ljubitelji rib štejejo za enega najboljših delov jedi.

icon-expand Oljčno olje pomaga zaščititi površino ribe in ohraniti vlago v notranjosti. FOTO: Shutterstock

Še nekaj nasvetov za popoln rezultat

Za še boljši rezultat strokovnjaki priporočajo, da lososa približno 15 do 20 minut pred peko vzamemo iz hladilnika. Tako se bo enakomerneje segrel in spekel. Pomembno je tudi, da ga ne pečemo predolgo. Losos je pripravljen takrat, ko se meso z vilicami zlahka loči na lističe, sredica pa je lahko še rahlo sijoča. Po odstranitvi iz pečice se bo namreč zaradi preostale toplote pekel še nekaj minut. Dobro je tudi, da pečenega lososa pred serviranjem pustimo počivati dve do tri minute, saj se bodo tako sokovi lepše razporedili po mesu.

Recept za sočnega lososa iz pečice ali air fryerja

Sestavine: - 1 file lososa (približno 180–200 g) - 1 žlica oljčnega olja - 1 žlica sveže iztisnjenega limoninega soka - 1/2 žličke česna v prahu in poljubne začimbe - sol in sveže mleti poper (po okusu) Priprava: Lososa položimo v posodo in ga z vseh strani dobro premažemo z oljčnim oljem. Začinimo ga s soljo, poprom in poljubnimi začimbami (česen v prahu, koper, bazilika, italijanska začimbna mešanica ipd.). Prelijemo z limoninim sokom in pustimo nekaj minut, da se okusi povežejo. Pečico ali cvrtnik na vroč zrak segrejemo na 200 stopinj Celzija. Lososa položimo na pekač, obložen s papirjem za peko, in ga prelijemo s preostalo marinado. V pečici ga pečemo približno 12 do 15 minut, v cvrtniku na vroč zrak pa 8 do 12 minut. Natančen čas je odvisen od debeline fileja. Ko se meso zlahka loči na lističe in je površina lepo zapečena, je losos pripravljen za postrežbo.

icon-expand Zaradi hitre priprave in hranilne vrednosti losos velja za eno najbolj priljubljenih izbir za zdrava kosila in večerje. FOTO: Shutterstock

Zakaj je losos tako dobra izbira?

Poleg odličnega okusa je losos cenjen tudi zaradi visoke vsebnosti kakovostnih beljakovin in omega-3 maščobnih kislin. Zaradi hitre priprave in hranilne vrednosti velja za eno najbolj priljubljenih izbir za zdrava kosila in večerje. Če boste naslednjič pred peko posegli po oljčnem olju in pazili, da lososa ne boste predolgo pekli, boste hitro ugotovili, da lahko tudi doma pripravite file, ki bo sočen, mehak in poln okusa.

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