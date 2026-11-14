Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti

Zamrzovanje je odličen način, da porabimo zelo zrele banane in preprečimo, da bi končale v smeteh. Pozneje jih lahko uporabimo pri pripravi bananinega kruha, mafinov, palačink in drugih sladic. Če želimo ohraniti čim boljšo kakovost, pa moramo biti pozorni na nekaj pravil. Kot pravi Jessica Ellington , morate biti pozorni na izbiro pravih banan in pravilen postopek shranjevanja, da se izognete napakam.

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Zrele banane s številnimi temnimi pikami so najboljša izbira za peko, saj vsebujejo največ sladkorja. Zamrzovanje postopek dozorevanja povsem ustavi, zato banane v zamrzovalniku ne bodo postale bolj sladke. Če zamrznete nezrele banane, bodo vaši izdelki gumijasti in žilavi, zato jih v zamrzovalnik pospravite šele, ko so res zrele.

Pri shranjevanju banan morate nujno uporabiti posode ali vrečke, ki so hermetično zaprte . " Če okoli banan ostane preveč zraka, se bodo ustvarili ledeni kristali ," opozarja Ellingtonova. Ta odvečna tekočina, ki nastane ob odmrzovanju, lahko uniči strukturo biskvita, saj povzroči, da kolač postane zbit, gumijast in neenakomerno pečen. Zato je pred dokončnim zaprtjem vrečke ključno, da iz nje iztisnete čim več zraka.

Pravilno zamrzovanje banan poteka tako: olupite jih, narežite na rezine (približno 1 cm) in jih zamrznite na pladnju, da se med seboj ne sprimejo. Po dveh urah jih pospravite v vrečke z zapiralom. Če jih nameravate uporabljati predvsem za bananin kruh ali mafine, jih lahko pred zamrzovanjem tudi pretlačite in razdelite na manjše porcije.

Ko ste pripravljeni na peko, jih vzemite iz zamrzovalnika 10 do 20 minut prej. Če recept zahteva sobno temperaturo sestavin, jih pustite na pultu še dodatnih pet minut.

Pomemben detajl: tekočino, ki jo banane spustijo med odtajanjem, obvezno dodajte k testu, saj gre za naravne sokove, polne okusa.