Skrivnost popolnih krofov: ključen trik za lep "krancelj"

Priprave na najslajši in najbolj vesel čas v letu so v polnem teku in te dni zagotovo vsi mrzlično preizkušamo recepte za sladke pustne dobrote, med katerimi posebno mesto zasedajo pustni krofi. O tem, kakšen naj bi bil popoln krof, smo že veliko pisali, a ker sanje vsako leto ostajajo enake, vam v nadaljevanju razkrivamo nekaj ključnih trikov priprave domačih krofov. Takih, ki jih boste s ponosom postavili na mizo in vas bodo tudi vsi spraševali, kako vam je uspelo narediti tako popoln beli obroček oziroma "krancelj".

Krancelj je svetlo zapečen venec, ki ga mora imeti vsak dober krof.

Izvedeli boste, kako zagotoviti, da testo ne vpije preveč olja? Kakšna je skrivnost lepega belega obročka in kako doseči, da se po cvrtju prehitro ne posede? Predstavljamo vam podroben vodnik, ki bo vaše domače krofe spremenil v mojstrovino!

icon-expand Krof mora biti lepe zlato rjave barve in mora imeti tudi značilen bel obroč ali krancelj. FOTO: Shutterstock

Vse se začne z dobrim testom

V prvi vrsti je uspeh krofov odvisen od tega, kaj se dogaja v mešalni posodi. Prvo in najosnovnejše pravilo je, da morajo biti vse sestavine sobne temperature, prostor pa mora biti topel in brez prepiha, da lahko krofi pravilno vzhajajo. Hladna jajca ali mleko bodo upočasnili delovanje kvasa, zaradi česar bo testo gosto in ne bo pravilno vzhajalo.

Recept za pripravo krofov, na katerega že vrsto let prisegajo slovenske gospodinje, si lahko ogledate TUKAJ.

Za najboljše rezultate uporabite visokokakovostno moko, najbolje kar namensko za krofe in kvašene dobrote, ki bo pomagala razviti dobro strukturo testa. Rumenjaki so odgovorni za bogat okus in lepo barvo, limonina lupinica pa bo dala čudovito aromo. Pri pripravi testa pa tudi ne pozabite na ključno sestavino, ki naredi vso razliko v boju proti maščobi, in to je alkohol. Žlica ruma ali domačega žganja, dodana testu, ni tam samo za aromo. Med cvrtjem alkohol izhlapeva hitreje kot voda in ustvarja nekakšno "parno zaporo", ki preprečuje, da bi olje prodrlo globoko v testo. Rezultat so lažji in tudi manj mastni krofi, ki so na zunanji strani hrustljavi, na notranji strani pa rahli in puhasti.

Ključ do lepe oblike in belega obroča

Za popolne krofe sta v nadaljnjem postopku ključni tako tehnika oblikovanja kroglic (t. i. "kroglanje") kot tudi njihovo vzhajanje. Krofe najlažje oblikujemo tako, da ugneteno testo razdelimo na 60-90 gramske koščke, ki jih z dlanjo oblikujemo v lepe kroglice z gladko površino. Sam postopek oblikovanja popolnih kroglic si oglejte v spodnjem videu:

Potem ko so krofi oblikovani, sledi vzhajanje. Tudi to je zelo pomembno, saj bo pravilno vzhajan krof lahek kot pero, kar je osnova za pridobitev želenega belega obroča. Najbolje je, da izberemo toplo mesto brez prepiha, krofe pa med vzhajanjem pokrijemo s čisto krpo. Kako veste, kdaj so krofi pripravljeni za cvrtje? Uporabite tako imenovani "prstni test", tako da prst nežno pritisnete na površino krofa. Če se vdolbina počasi vrne in krof ohrani obliko, je pripravljen. Če se takoj ne vrne, krof potrebuje še malo časa, če pa vdolbina ostane, pa je krof žal preveč vzhajan. Tak krof se bo v olju sploščil in vpil veliko maščobe. Prav pravilna vzhajanost omogoča, da krof plava visoko v olju, namesto da bi se potopil. Osrednji del, ki ostane nad gladino olja, se ne ocvre, kar ustvari prepoznavno belo črto.

icon-expand Krofe vzhajamo toliko časa, toliko časa, da se njihov volumen podvoji. FOTO: Sanja Sirk

Umetnost cvrtja

Prišli smo do najpomembnejšega dela, kjer se zgodi čarovnija in kjer lahko že najmanjša napaka uniči ves vaš dosedanji trud. Ključna dejavnika pravilnega cvrtja krofov sta dva: temperatura olja in uporaba pokrova. Izberite olje z nevtralnim okusom in visoko točko dimljenja, kot je sončnično ali rastlinsko olje, da krofi ne dobijo neželenega okusa. Idealna temperatura olja za cvrtje krofov je med 160 in 170 stopinj Celzija, drugače se lahko zgodi, da bodo krofi surovi ali zažgani. Pomembno je tudi, da imate dovolj olja, vsaj štiri do pet centimetrov globoko, da se krofi nikoli ne dotikajo dna posode.

Najbolj natančen način za spremljanje temperature je uporaba kuhinjskega termometra. Če ga nimate, uporabite star trik: ročaj lesene kuhalnice pomočite v olje. Če se okoli njega začnejo enakomerno tvoriti majhni mehurčki, je olje pripravljeno. Prav tako lonca nikoli ne prenapolnite. Če boste hkrati cvrli preveč krofov, se bo temperatura olja hitro znižala, kar bo posledično vodilo v težke in mastne krofe.

icon-expand Pravilen postopek cvrtja krofov je ključnega pomena za lep obroček. FOTO: okusno.je

Triki s pokrovom za popoln obroč

Ključna skrivnost za popolne krofe z lepimi "kranceljni" je pravi postopek cvrtja. Zato dosledno sledite naslednjim korakom. Vzhajan krof najprej previdno položite v vroče olje, tako da je vzhajana stran potopljena v olje. Lonec takoj pokrijte. Para, ki nastane pod pokrovom, krofu pomaga, da se še bolj napihne in ostane visoko na površini. Krofe pokrito pecite dve do tri minute, dokler spodnja stran ni zlato rjava. Nato odstranite pokrov, obrnite krofe in jih odkrito pecite še nekaj minut na drugi strani. Ta postopek zagotavlja popolno, hrustljavo belo črto. Kako doseči, da se značilni obroček po cvrtju prehitro ne posede, pa preverite v spodnjem videu:

Ko so krofi ocvrti, jih s penavko poberite iz lonca in odložite na pladenj, obložen s papirnatimi brisačkami. Ko se odvečno olje odteče, sledi samo še zadnji korak: nadevanje krofov z izbrano marmelado ali kremo ter sladkorni posip za končni videz. Če ste dosledno upoštevali vsa zgoraj našteta priporočila, so vaši krofi zagotovo naravnost čudoviti. Če pa vas kakšna malenkost vseeno (še) zmoti, se nikar ne sekirajte, saj se domačih krofov zagotovo nihče ne bo branil. Zapomnite si, da ključ praznovanja ni popolnost, ampak veselje in ustvarjanje prijetnih spominov.

