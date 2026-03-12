okusno.je
Kuhanje riža
Triki in nasveti

Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi

Riž je ena najpogostejših prilog, vendar mnogim pogosto ne uspe popolno – zrna se sprimejo, tekstura je lepljiva, okus pa precej nevtralen. Na srečo obstaja zelo preprost trik, s katerim lahko riž postane bistveno bolj rahel in okusnejši.

M.J.
12. 03. 2026 04.00

Zakaj riž postane lepljiv?

Pred kuhanjem je pomembno, da riž temeljito speremo pod hladno vodo. S tem odstranimo odvečni škrob oziroma škrobni prah, ki je glavni razlog, da se zrna med kuhanjem sprimejo in postanejo lepljiva. To naredimo tako, da riž stresemo v gosto žičnato cedilo in ga pod tekočo hladno vodo spiramo toliko časa, da izpod cedila priteče bistra voda.

Kuhan riž je ena najpogostejših prilog.
Kuhan riž je ena najpogostejših prilog. FOTO: iStockphoto

Kateri riž je primeren za prilogo?

Ko pripravljamo riž za prilogo, izberemo vrste z dolgimi zrni, saj riž z okroglimi zrni vsebuje veliko škroba in je bolj primeren za jedi, kot sta mlečni riž in rižota. Dolgozrnati riž pa po kuhanju ostane zrnat in rahel ter se ne razkuha, zato je odlična izbira za priloge.

Preprost trik z maslom

Kot poroča Net.hr, je eden od načinov, kako izboljšati okus in teksturo riža, kratko praženje na maslu. Ta korak rižu doda rahlo oreškast okus in bolj kremasto aromo, hkrati pa poskrbi, da ostanejo zrna lepo ločena.

Dodaten trik za več okusa

Če želite okus še dodatno obogatiti, lahko za kuhanje riža uporabite jušno osnovo ali pa v vodo med kuhanjem dodate jušno kocko (piščančjo ali zelenjavno). Ta preprost dodatek bo riž prepojil z aromami začimb in zelenjave ter iz preproste priloge ustvaril precej bolj okusno jed.

Preden riž zalijemo s tekočino, ga na kratko popražimo na maslu.
Preden riž zalijemo s tekočino, ga na kratko popražimo na maslu. FOTO: Shutterstock

Recept za rahel riž z maslom

Sestavine:

- 200 g dolgozrnatega riža

- 1 žlica masla

- jušna osnova ali voda z dodano jušno kocko (po želji)

Priprava:

Riž najprej dobro speremo v cedilu pod hladno vodo. Spran riž odcedimo.

V ponvi ali loncu na srednjem ognju stopimo maslo.

Dodamo opran riž in ga med mešanjem pražimo približno dve ali tri minute, dokler zrna rahlo ne porumenijo in zadišijo.

Riž zalijemo z odmerjeno količino jušne osnove ali vode (uporabimo 1,5- do 2-kratno količino tekočine).

Takoj, ko tekočina zavre, posodo pokrijemo in temperaturo znižamo, da tekočina zgolj rahlo vre. Riž nato pokrito kuhamo še toliko časa (približno 15 minut), da vpije vso tekočino in se zmehča.

Na koncu riž rahlo razrahljamo z vilicami, da dobimo rahla in ločena zrna.

Če želimo, da bodo zrna ohranila lepo belo barvo, tekočini, v kateri riž kuhamo, dodamo nekaj kapljic limoninega soka. 
