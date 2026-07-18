Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo

Ko je zelenjave na vrtu preveč, je čas, da jo shranimo

Za vrtičkarje je poletje čas obilja. Ko začnejo zoreti paradižniki, paprike, stročji fižol in druga zelenjava, se hitro zgodi, da je pridelka več, kot ga lahko pojemo sproti. Prav zato je konec poletja idealen čas, da del zelenjave shranimo za kasneje. Zamrzovanje je eden najpreprostejših načinov shranjevanja, saj ne zahteva posebne opreme, zelenjava pa ohrani veliko okusa, barve in hranilnih snovi. Pomembno je le, da jo pravilno pripravimo. Zelenjavo vedno zamrzujemo čim bolj svežo, najbolje takoj po obiranju, saj bo tako tudi po odmrzovanju kakovostnejša.

Pred zamrzovanjem je priporočljivo zelenjavo očistiti, odstraniti poškodovane dele in jo shraniti v manjših porcijah. Tako bomo iz zamrzovalnika vzeli le toliko, kot potrebujemo za pripravo posamezne jedi.

icon-expand Paprike lahko nadevamo in zamrznemo. FOTO: Shutterstock

Polnjene paprike iz zamrzovalnika – odlična ideja za hitro kosilo

Polnjene paprike so ena tistih jedi, ki se jih marsikdo razveseli tudi pozimi. Če jih pripravimo vnaprej in zamrznemo, bomo imeli kosilo skoraj že pripravljeno. Najprej pripravimo nadev. Na drobno sesekljani čebuli prepražimo mleto meso, dodamo riž, začimbe in vse skupaj še nekoliko popražimo, da se riž delno skuha. Ko se masa ohladi, lahko po želji vmešamo še jajce, nato pa z njo napolnimo očiščene paprike. Napolnjene paprike zamrznemo, najbolje posamezno na pladnju, nato pa jih prestavimo v vrečke ali posode. Tako zavzamejo manj prostora, hkrati pa jih lahko kasneje vzamemo iz zamrzovalnika samo toliko, kot jih potrebujemo. Ko jih želimo pripraviti, jih zamrznjene položimo v pripravljeno paradižnikovo omako in skuhamo kot sveže polnjene paprike. Čas kuhanja je podoben kot pri svežih, saj je nadev že delno kuhan.

Nasvet: Za zamrzovanje izberemo srednje velike paprike. Pri zelo velikih se lahko zgodi, da se sredica med kuhanjem počasneje odtali.

Prednost zamrzovanja polnjenih paprik je tudi v tem, da v zamrzovalniku zavzamejo manj prostora kot že kuhane paprike skupaj z omako. Poleg tega lahko vedno pripravimo le toliko kosov, kot jih potrebujemo.

icon-expand elenjavo vedno zamrzujemo čim bolj svežo, najbolje takoj po obiranju. FOTO: Shutterstock

Zamrznjene paprike za rižote, omake in enolončnice

Če nimamo časa za pripravo polnjenih paprik, lahko paprike preprosto shranimo za kasnejšo uporabo. Paprike očistimo, odstranimo semena in jih narežemo na kocke ali trakove. Nato jih razporedimo v vrečke ali posodice in zamrznemo. Takšne paprike so odlične za: - rižote, - zelenjavne omake, - enolončnice, - juhe, - omlete in narastke. Ker jih lahko zamrznemo v manjših porcijah, bomo vedno imeli pri roki ravno pravo količino za pripravo jedi.

Kako zamrzniti stročji fižol?

Stročji fižol se zelo dobro obnese pri zamrzovanju. Pred tem ga očistimo, mu porežemo konce in ga narežemo na približno enako velike kose. Obstajata dva priljubljena načina zamrzovanja: 1. Blanširanje pred zamrzovanjem Fižol blanširamo oziroma nekaj minut kuhamo v vreli vodi, nato ga hitro ohladimo v hladni vodi, dobro osušimo in shranimo v vrečke ali posode za zamrzovanje. Blanširanje pomaga ohraniti barvo, okus in teksturo zelenjave. 2. Zamrzovanje surovega fižola Nekateri prisegajo na zamrzovanje svežega, neblanširanega fižola. Očiščen in narezan fižol dobro osušimo, nato ga vakuumsko zapakiramo in zamrznemo. Takšen način naj bi še posebej dobro ohranil svežino in teksturo, zato je tako zamrznjen fižol primeren tudi za pripravo solat. Zamrznjen stročji fižol je odličen za: - boranjo, - enolončnice, - kremne juhe, - priloge, - zelenjavne jedi.

icon-expand Zamrznjen stročji fižol ima za razliko od druge zelenjave nekoliko daljši rok trajanja in ga boste lahko pripravljali vso zimo. FOTO: Shutterstock

Paradižnik iz zamrzovalnika za omake

Ko paradižnik na vrtu dozori naenkrat, ga je pogosto preveč za sprotno porabo. Poleg vkuhavanja v domačo omako ali šalšo je tudi zamrzovanje preprost način, kako ga shraniti. Paradižnik lahko zamrznemo na več načinov: - celega (predvsem češnjevega), - narezanega na kocke, - spasiranega, - kot že pripravljeno paradižnikovo omako. Za omake in juhe je zelo praktičen spasiran paradižnik. Lahko ga shranimo v manjše posodice ali celo v modelčke za led, saj bomo tako lažje odmerili količino, ki jo potrebujemo. Narezan paradižnik ali češnjev paradižnik pa je odlična izbira za jedi, kjer želimo ohraniti tudi koščke zelenjave, kot so na primer rižote, testeninske omake in zelenjavne juhe.

Korenje pred zamrzovanjem raje blanširamo

Korenje lahko brez težav zamrznemo, vendar ga je pred tem najbolje blanširati. Tako bo po odmrzovanju boljše teksture in okusa. Korenje očistimo, narežemo na kocke, palčke ali kolobarje in ga nekaj minut blanširamo v vreli vodi. Nato ga hitro ohladimo, dobro osušimo in shranimo v vrečke ali posode za zamrzovanje. Zamrznjeno korenje je priročen dodatek za: - juhe, - omake, - enolončnice, - rižote, - zelenjavne priloge.

icon-expand Na vrečke ali posode napišemo datum zamrzovanja in vsebino. FOTO: Dreamstime

Še nekaj pomembnih nasvetov za zamrzovanje zelenjave

Zelenjavo pred zamrzovanjem vedno dobro osušimo, saj se tako zmanjša nastanek ledenih kristalov. Shranjujemo jo v manjših porcijah, ki jih bomo lahko porabili naenkrat. Na vrečke ali posode napišemo datum zamrzovanja in vsebino. Zamrzovalnika ne napolnimo naenkrat z veliko količino sveže zelenjave, saj lahko temperatura preveč pade in se zelenjava slabše zamrzne. Najboljšo kakovost ima zamrznjena zelenjava, ki jo porabimo v nekaj mesecih. Tako bomo tudi v hladnejših mesecih lahko uživali v okusu domačega vrta in si olajšali pripravo številnih jedi.