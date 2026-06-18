Sadje, ki ga Slovenci poleti premalo izkoriščamo (in raste skoraj na vsakem vrtu)

Marsikdo ribez uporablja le za pripravo marmelade ali pa ga preprosto pusti na grmu, saj se mu zdi prekisel za uživanje. A prav v tem se skriva njegova največja prednost. Ribez je eden najbolj vsestranskih poletnih sadežev, ki ga lahko uporabimo na veliko več načinov, kot si večina predstavlja.

icon-expand Ribez ni le lep na pogled, temveč prava vitaminska bomba, ki na vroč dan nudi popolno osvežitev. FOTO: iStockphoto

Zakladnica vitamina C

Rdeči, beli in črni ribez sodijo med sadje z visoko vsebnostjo vitamina C. Poleg tega vsebujejo tudi antioksidante in prehranske vlaknine. Zaradi osvežilne kisline so še posebej primerni za vroče poletne dni, ko nam pogosto bolj kot zelo sladko sadje prijajo lahki in osvežilni okusi. Črni ribez velja za pravo prehransko bombo, saj vsebuje še posebej veliko koristnih rastlinskih spojin, ki mu dajejo značilno temno barvo.

Napaka, ki jo dela večina Slovencev

Največja napaka je, da ribez skoraj vedno predelamo v marmelado ali sok. S tem izgubimo pomemben del njegove svežine, hkrati pa mu tudi dodamo velike količine sladkorja, zaradi katerega se njegove prehranske koristi skorajda izničijo. Namesto tega ga lahko uporabimo v številnih poletnih jedeh: - dodamo ga sadnim solatam, - z njim popestrimo jogurt ali skuto, - ga zamrznemo in uporabimo za pripravo osvežilnih smutijev, - ga vključimo v domače sladolede, - dodamo ga zelenim solatam z mladim ali feta sirom.

icon-expand Lahko je odličen dodatek domačim sladicam. FOTO: Profimedia

Popoln za poletne sladice brez pečice

Ker se temperature vztrajno dvigajo, mnogi iščejo sladice, pri katerih ni treba prižgati pečice. Ribez je idealna sestavina za takšne recepte, saj njegova prijetna kislina odlično uravnoteži sladke in kremaste okuse. Preprosto ga zmešajte z grškim jogurtom, malo medu in zdrobljenimi piškoti. V nekaj minutah boste dobili osvežilno sladico, ki je precej lažja od klasičnih kremnih tort. Odlično se poda tudi k panakoti, skutnim, smetanovim in čokoladnim kremam ali hladnim cheesecakeom. PRIPOROČAMO RECEPT: Poletna jogurtova strnjenka s svežim jagodičevjem PRIPOROČAMO RECEPT: Obrnjena rolada z ribezom in kislo smetano PRIPOROČAMO RECEPT: Pecivo z ribezom in beljakovim pokrovom

Sadje, ki ga je vredno zamrzniti

Ribez je eden redkih sadežev, ki po zamrzovanju zelo dobro ohrani okus. Če imate na vrtu bogat pridelek, ga lahko brez težav zamrznete in uporabljate vse leto. Pozimi ga lahko dodajate ovseni kaši, jogurtu ali pecivu, poleti pa ga uporabite za pripravo ledenih napitkov.

Čas je, da ribezu damo novo priložnost

V času, ko vse več ljudi išče lokalno in sezonsko hrano, je ribez pravi skriti junak slovenskih vrtov. Ne potrebuje dolgih transportnih poti, ne prihaja z drugega konca sveta in je pogosto na voljo zgolj nekaj korakov od domače kuhinje. Morda je prav letos čas, da ga ne spremenite le v marmelado ali sok, temveč odkrijete, kako vsestranski in osvežilen je lahko v sodobni poletni kuhinji.