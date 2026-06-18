okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Osvežilna poletna solata s sadjem
Triki in nasveti

Sadje, ki ga Slovenci poleti premalo izkoriščamo (in raste skoraj na vsakem vrtu)

Poleti so slovenski vrtovi polni sadja. Jagode, maline, češnje in marelice hitro izginejo z miz, obstaja pa sadež, ki ga številni še vedno podcenjujejo, čeprav raste skoraj na vsakem drugem vrtu. Govorimo o ribezu.

M.J.
18. 06. 2026 04.00

Marsikdo ribez uporablja le za pripravo marmelade ali pa ga preprosto pusti na grmu, saj se mu zdi prekisel za uživanje. A prav v tem se skriva njegova največja prednost. Ribez je eden najbolj vsestranskih poletnih sadežev, ki ga lahko uporabimo na veliko več načinov, kot si večina predstavlja.

Ribez ni le lep na pogled, temveč prava vitaminska bomba, ki na vroč dan nudi popolno osvežitev.
Ribez ni le lep na pogled, temveč prava vitaminska bomba, ki na vroč dan nudi popolno osvežitev. FOTO: iStockphoto

Zakladnica vitamina C

Rdeči, beli in črni ribez sodijo med sadje z visoko vsebnostjo vitamina C. Poleg tega vsebujejo tudi antioksidante in prehranske vlaknine. Zaradi osvežilne kisline so še posebej primerni za vroče poletne dni, ko nam pogosto bolj kot zelo sladko sadje prijajo lahki in osvežilni okusi.

Črni ribez velja za pravo prehransko bombo, saj vsebuje še posebej veliko koristnih rastlinskih spojin, ki mu dajejo značilno temno barvo.

Napaka, ki jo pogosto delamo pri uživanju sadja in jo je tako enostavno popraviti
Preberi še Napaka, ki jo pogosto delamo pri uživanju sadja in jo je tako enostavno popraviti

Napaka, ki jo dela večina Slovencev

Največja napaka je, da ribez skoraj vedno predelamo v marmelado ali sok. S tem izgubimo pomemben del njegove svežine, hkrati pa mu tudi dodamo velike količine sladkorja, zaradi katerega se njegove prehranske koristi skorajda izničijo.

Namesto tega ga lahko uporabimo v številnih poletnih jedeh:

- dodamo ga sadnim solatam,

- z njim popestrimo jogurt ali skuto,

- ga zamrznemo in uporabimo za pripravo osvežilnih smutijev,

- ga vključimo v domače sladolede,

- dodamo ga zelenim solatam z mladim ali feta sirom.

Lahko je odličen dodatek domačim sladicam.
Lahko je odličen dodatek domačim sladicam. FOTO: Profimedia

Popoln za poletne sladice brez pečice

Ker se temperature vztrajno dvigajo, mnogi iščejo sladice, pri katerih ni treba prižgati pečice. Ribez je idealna sestavina za takšne recepte, saj njegova prijetna kislina odlično uravnoteži sladke in kremaste okuse.

Preprosto ga zmešajte z grškim jogurtom, malo medu in zdrobljenimi piškoti. V nekaj minutah boste dobili osvežilno sladico, ki je precej lažja od klasičnih kremnih tort.

Odlično se poda tudi k panakoti, skutnim, smetanovim in čokoladnim kremam ali hladnim cheesecakeom.

PRIPOROČAMO RECEPT: Poletna jogurtova strnjenka s svežim jagodičevjem

PRIPOROČAMO RECEPT: Obrnjena rolada z ribezom in kislo smetano

PRIPOROČAMO RECEPT: Pecivo z ribezom in beljakovim pokrovom

Božanska peciva, s katerimi boste izkoristili sezono ribeza
Preberi še Božanska peciva, s katerimi boste izkoristili sezono ribeza

Sadje, ki ga je vredno zamrzniti

Ribez je eden redkih sadežev, ki po zamrzovanju zelo dobro ohrani okus. Če imate na vrtu bogat pridelek, ga lahko brez težav zamrznete in uporabljate vse leto.

Pozimi ga lahko dodajate ovseni kaši, jogurtu ali pecivu, poleti pa ga uporabite za pripravo ledenih napitkov.

Obrnjena rolada: sladica, ki vas bo navdušila s preprostim trikom
Preberi še Obrnjena rolada: sladica, ki vas bo navdušila s preprostim trikom

Čas je, da ribezu damo novo priložnost

V času, ko vse več ljudi išče lokalno in sezonsko hrano, je ribez pravi skriti junak slovenskih vrtov. Ne potrebuje dolgih transportnih poti, ne prihaja z drugega konca sveta in je pogosto na voljo zgolj nekaj korakov od domače kuhinje.

Morda je prav letos čas, da ga ne spremenite le v marmelado ali sok, temveč odkrijete, kako vsestranski in osvežilen je lahko v sodobni poletni kuhinji.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Kaj je bolj zdravo: breskve ali nektarine?
Preberi še Kaj je bolj zdravo: breskve ali nektarine?
Zato bi morali jesti fige
Preberi še Zato bi morali jesti fige
ribez črni ribez rdeči ribez poletne jedi zdrava prehrana lokalno sadje recepti
Triki in nasveti

Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov

Dominvrt.si Paradižnik ni edina vrtnina, ki se 'pretvarja', da je zelenjava
Caszazemljo Ogroženi pisani zakladi narave: še opazite divje orhideje?
Dominvrt.si Tujerodne vrste z naših vrtov lahko škodujejo okolju
24ur.com Med nasadi jagod v novem največjem slovenskem rastlinjaku
Vizita.si Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Dominvrt.si Hitro rastoča zelenjava, ki jo posadimo poleti
Dominvrt.si Kako ukrepati, ko listi paradižnika začnejo veneti?
Priporoča