S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Sarma je priljubljena zimska jed, ki se navadno pripravlja iz mletega mesa, običajno svinjine, včasih pa tudi mešanega mletega mesa, ki se pomeša z rižem, nadev pa se nato zavije v liste kislega zelja.

Sliši se dokaj preprosto, a pri pripravi sarme morate biti pozorni na nekaj stvari, da jed izpade dobra in okusna. Vse se začne že z izbiro mesa in zelja, pomemben pa je tudi način, kako nadev zavijemo v zeljne liste. Predstavljamo vam nekaj nasvetov, ki jih skrbno upoštevajte, ko boste naslednjič pripravljali sarme.

Pomembno je, kakšno meso uporabljate

Nadev je srce sarme. Ko izbirate meso za sarmo, se izognite predpakiranim mešanicam mletega mesa in raje posezite po svinjskem ali govejem plečetu, ki naj vam ga mesar zmelje. V nekaterih receptih je uporabljeno enakomerno razmerje svinjine in govedine, vendar ni pravil, tako da lahko delež mesa prilagodite svojemu okusu. Ne pozabite dodati čebule, česna ter začimb, kot so sol, poper in po želji tudi mleta paprika.

Zelje je morda še pomembnejše od mesa

Poleg mesa je za dobro sarmo ključnega pomena tudi kislo zelje. Če zeljne glave ne boste kisali sami, je bolje kupiti domače s tržnice kot pa uporabiti pakirano zelje iz trgovine. Predvsem je pomembno, da izberete kakovostno kislo zelje, ki naj bo čvrsto in sočno, kar bo zagotovilo dobro teksturo in okus vaših sarm. Zeljna glava naj tudi ne bo preslana ali prekisla. Ko začnete ločevati zeljne liste, jih po potrebi na hitro oplaknite pod curkom hladne vode, da končna jed ne bo preveč kisla.

Riž namočimo v vodi

V nadev za sarme navadno dodamo tudi riž, vendar pazimo, da ga ne dodamo preveč. Riž poskrbi, da absorbira sokove med kuhanjem in doda strukturo. Riža ni treba kuhati, preden ga dodamo k mesu, lahko pa ga za deset minut namočimo v vodi, da nekoliko nabrekne.

Pazite, kako sarmo zavijate

Pri pripravi sarm uporabimo velike zeljne liste, ki pa jih ne smemo preveč nadevati – navadno zadostuje ena ali dve žlici nadeva. Listom nato zavijemo robove, jih zvijemo v rolice in konce zavihamo navznoter. Priporočljivo je, da liste nekoliko ohlapno zavijemo, saj riž med kuhanjem še nabrekne, toda še vedno dovolj tesno, da ob koncu kuhanja dobimo lepe rolice. Da se sarme med kuhanjem ne odvijajo, jih v lonec vedno položimo tako, da je spoj oziroma spodvit konec lista spodaj. Naslednjič, ko jih boste pripravljali, jih lahko v lonec zložite tudi navpično in ne vodoravno, kot to počnemo običajno. Tako boste kuhane sarme lažje vzeli iz lonca, ne da bi se zvitki odvijali oziroma obračali.

Pravilno kuhanje

Sarme kuhajte na zmerni temperaturi. Ko jih zložite v lonec, jih prelijte z juho ali osoljeno vodo in kuhajte na nizki temperaturi. Dolgotrajno kuhanje (vsaj 1 uro in pol do 2 uri) bo omogočilo, da se okusi povežejo. Da bi izboljšali okus, lahko v lonec dodate tudi kose dimljenega mesa, jed pa se na koncu navadno zgosti še s prežganjem.

Skuhajte jo na zalogo

Čeprav priprava sarme zahteva kar precej dela in časa, je dobra stran te jedi, da jo lahko v večjih količinah pripravimo za več dni vnaprej ter jo shranimo v hladnem prostoru. Lahko pa jed tudi zamrznemo in ji tako še podaljšamo rok uporabe. Z vsakim pogrevanjem postane samo še boljša in okusnejša. Zdaj, ko vse veste, ste pripravljeni na pripravo sarme in če še nimate svojega recepta, vam na spodnji povezavi ponujamo odličen in preverjen recept s podrobno razlago postopka:

Pripravite jo lahko tudi v pečici

Sarme najpogosteje kuhamo v loncu na štedilniku, a so ravno tako okusne, če jih pripravimo v pečici. Še najbolj okusne so tiste, ki jih spečemo v glinenem pekaču.

