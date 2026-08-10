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Ime ricotta salata v prevodu pomeni "soljena rikota".
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Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo

Ko pomislimo na italijanske sire, večina najprej pomisli na mocarelo, parmezan ali rikoto. A na Siciliji že stoletja pripravljajo nekoliko manj znan sir, ki navdušuje kuharje po vsem svetu: ricotta salata. Gre za sir, ki ga pogosto opisujejo kot italijansko različico fete, vendar ima povsem svoj okus, teksturo in kulinarično vlogo.

L.G.
10. 08. 2026 04.00

Kaj sploh je ricotta salata?

Ime "ricotta salata" v prevodu pomeni "soljena rikota". Nastane iz sirotke, ki ostane po izdelavi drugih sirov, nato pa jo stisnejo, solijo in zorijo od približno enega do treh mesecev. Prav zaradi tega postopka se močno razlikuje od sveže rikote, ki jo poznamo kot mehak, kremast sir.

Rezultat je čvrst, nekoliko drobljiv sir bele barve z nežno slanim in rahlo oreškastim okusom. Po podatkih portala Recipes from Italy je ravno njegova uravnotežena slanost razlog, da ga Italijani pogosto uporabljajo kot zaključni dodatek jedem, podobno kot parmezan.

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Zakaj ga primerjajo s feto?

Primerjava s feto ni naključna. Oba sira sta slana, čvrsta in primerna za drobljenje po solatah. Vendar med njima obstajajo pomembne razlike.

Feta zori v slanici, zato je bolj vlažna in izrazito slana. Ricotta salata pa je bolj suha in nežnejšega okusa. Prav zato jo številni kuharji uporabljajo kot nekakšno povezavo med feto in parmezanom. Zaradi nižje vsebnosti vlage se odlično obnese pri ribanju ali drobljenju, medtem ko sveža rikota za takšno uporabo ni primerna.

Ricotta salata je bolj suha, nežnejšega okusa in se odlično obnese pri ribanju in drobljenju.
Ricotta salata je bolj suha, nežnejšega okusa in se odlično obnese pri ribanju in drobljenju. FOTO: Shutterstock

Kje jo uporabljajo Italijani?

Najbolj znana jed z ricotto salato je sicilijanska pasta alla Norma, testeninska specialiteta z jajčevci, paradižnikovo omako in baziliko (recept najdete TUKAJ). Na Siciliji jo pogosto naribajo tik pred serviranjem.

Odlično se poda tudi:
- poletnim solatam s paradižnikom,
- pečeni zelenjavi,
- testeninam z limono,
- jedem z lubenico in melono,
- rižotam,
- sendvičem in brusketam.

Ker ima blag okus, ne prekrije drugih sestavin, temveč jih lepo poveže v celoto.

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Tri preproste ideje za domačo uporabo

1. Paradižnikova solata z mediteranskim pridihom

Narezan paradižnik pokapajte z olivnim oljem, dodajte baziliko in po vrhu nadrobite ricotto salato. Dobite preprost obrok, ki spominja na poletje na Siciliji.

2. Pečene bučke z ricotto salato

Pečene bučke ali jajčevce tik pred serviranjem potresite z naribanim sirom. Zaradi svoje strukture se sir rahlo omehča, vendar se ne stopi povsem.

3. Lubenica, meta in sir

Morda zveni nenavadno, toda številni tuji kulinarični portali priporočajo kombinacijo sladke lubenice in slane ricotte salate. Dodajte še nekaj listov mete in kapljico oljčnega olja.

Ime ricotta salata v prevodu pomeni "soljena rikota".
Ime ricotta salata v prevodu pomeni "soljena rikota". FOTO: Shutterstock

S čim jo lahko nadomestimo?

Če ricotte salate ne najdete, jo lahko v receptih delno nadomestite s feto, mladim pecorinom ali manj slanim ovčjim sirom. Okus sicer ne bo povsem enak, vendar boste dobili podobno kombinacijo slanosti in drobljive teksture.

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Sir, ki si zasluži več pozornosti

Čeprav je ricotta salata zunaj Italije še vedno precej neznana, jo mnogi kulinarični poznavalci uvrščajo med najbolj vsestranske sredozemske sire. Zaradi nežnega okusa, prijetne slanosti in številnih možnosti uporabe je odlična izbira za vse, ki radi odkrivajo nove sestavine in mediteranske okuse.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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