Pangrattato
Triki in nasveti

Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo

Včasih zares ne potrebujemo dragih sestavin ali zapletenih tehnik, da bi jed dvignili na višjo raven. Dovolj je že preprost trik, ki izhaja iz tradicije in skromnosti. Eden takšnih italijanskih kulinaričnih "skrivnih orožij" je pangrattato, zlato zapečene drobtine, ki jedem dodajo globino in nepričakovano bogat okus.

M.J.
12. 05. 2026 04.00

Kaj je pangrattato?

Pangrattato izhaja iz preproste italijanske kuhinje, predvsem iz južnih, bolj revnih regij, kjer so iznajdljive gospodinje iskale načine, kako porabiti star kruh. Namesto da bi ga zavrgle, so ga nadrobile oziroma zmlele in zlato rjavo popražile na oljčnem olju, pogosto s česnom in zelišči.

Zaradi svoje teksture in okusa pangrattato pogosto imenujejo kar "revni parmezan", saj lahko nadomesti sir ali pa ga dopolni.

Zakaj je tako poseben?

Čeprav gre za zelo preprosto sestavino, ima pangrattato več pomembnih prednosti:

- doda hrustljavost, ki jo sicer pogosto pogrešamo pri testeninah in rižotah,

- poskrbi za globlji, rahlo oreškast okus,

- omogoča uporabo ostankov kruha,

- jedi naredi bolj zanimive brez dodatnih dragih sestavin.

Iz skromnega ostanka kruha lahko nastane dodatek, ki jedi popolnoma spremeni. FOTO: Adobe Stock

Kako pripraviti pangrattato

Sestavine:

- 2–3 rezine starega kruha (ali skodelica drobtin)

- 2 žlici oljčnega olja

- 1 strok česna

- sol po okusu

- po želji: peteršilj, timijan, limonina lupinica, čili, inčuni ipd.

Postopek:

Kruh narežemo na večje kose in na hitro zmeljemo v grobe drobtine – pomembno je, da niso preveč fine.

V ponvi segrejemo oljčno olje in na njem malenkost popražimo drobtine.

Ko dobijo nežno, zlato rjavo barvo, dodamo nasekljan ali nariban česen in vse skupaj na srednjem ognju pražimo do zlato rjave barve. Med praženjem drobtine večkrat premešamo, da se enakomerno zapečejo.

Na koncu rahlo posolimo in po želji dodamo še sveža zelišča, nasekljan čili in/ali limonino lupinico.

Kako se pangrattato uporablja?

Pangrattato se najpogosteje uporablja kot posip po testeninah (npr. s česnom, oljem ali zelenjavo), rižotah in pečeni zelenjavi, lahko pa ga uporabimo tudi kot zaključni posip po juhah, solatah, ribjih in zelenjavnih jedeh. Najbolje ga je dodati tik pred serviranjem, da ohrani svojo hrustljavost.

Odlično deluje tudi v vegetarijanskih jedeh, kjer nadomesti "manjkajočo" teksturo ali globino okusa.

Odlično se obnese tudi kot hrustljavi posip po solatah in zelenjavnih jedeh. FOTO: Adobe Stock

Majhni triki za velik učinek:

- uporabite res dober kruh – okus bo bistveno boljši,

- ne varčujte z oljčnim oljem,

- pazite, da česen med praženjem ne porjavi (postane grenak),

- eksperimentirajte z dodatki (npr. limonina lupinica, inčuni, sušeni paradižniki, sveža zelišča, čili ipd.).

Pangrattato je dokaz, da so najboljše ideje pogosto najpreprostejše. Iz skromnega ostanka kruha lahko nastane dodatek, ki jedi popolnoma spremeni.

Ko boste naslednjič pripravljali testenine ali pečeno zelenjavo, preskočite običajen posip s sirom in poskusite nekaj drugačnega. Velika verjetnost je, da bo pangrattato postal stalnica v vaši kuhinji.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
pangrattato testenine star kruh recept italijanska kuhinja hrustljav posip
Triki in nasveti

