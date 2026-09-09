Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite

Koruzno moko pogosto kupimo z določenim namenom – morda želimo pripraviti domač koruzni kruh, jo uporabiti pri peki ali pa jo potrebujemo za kakšen recept, ki zahteva značilen okus in teksturo koruze. Nato pa vrečka pristane v omari in se hitro zgodi, da ne vemo več, kaj bi z njo sploh lahko pripravili.

A koruzna moka je precej bolj vsestranska, kot se morda zdi na prvi pogled. Uporabimo jo lahko za pripravo različnih slanih jedi, prigrizkov, prilog in celo sladic. Z njo lahko pričaramo zanimivo teksturo, prijeten koruzni okus in nekoliko drugačen pridih dobro poznanim jedem.

Zato smo na enem mestu zbrali šest receptov, ki bodo odlična rešitev, če imate doma koruzno moko, pa ne veste, kako jo porabiti. Med njimi boste našli ideje za vsakdanji obrok, nekaj za hiter prigrizek, pa tudi sladke dobrote. Morda boste med njimi odkrili nov najljubši način za uporabo sestavine, ki je doslej večinoma čakala v kuhinjski omari.

icon-expand Koruzna zlivanka z bučkami in korenčkom FOTO: Sanja Sirk

Slana koruzna zlevanka z bučkami in korenčkom

Če iščete preprosto idejo za kosilo, pri kateri vse sestavine samo zmešate v eni skledi, prelijete v pekač in spečete v pečici, bo ta slana koruzna zlevanka odlična izbira. Bučke in korenje poskrbijo za sočnost, koruzna moka pa za prijeten okus in teksturo. Postrezite jo z veliko skledo solate in dobili boste lahko brezmesno kosilo, ki je primerno tudi za brezglutensko prehrano. Recept je TUKAJ.

icon-expand Hrenovke v koruznem testu FOTO: Arhiv oddaje Ana kuha

Hrenovke v koruznem testu

Če iščete zabavno idejo za prigrizek, ki bo še posebej navdušil otroke, poskusite pripraviti hrenovke, obdane z mehkim koruznim testom. Koruzna moka poskrbi za nekoliko drugačen okus in prijetno teksturo testa, zaradi česar je ta priljubljeni prigrizek še bolj zanimiv. Odlična izbira za sproščeno druženje ali domači prigrizek. Recept je TUKAJ.

icon-expand Slano koruzno pecivo FOTO: Thinkstock

Slano koruzno pecivo

To preprosto slano pecivo je kot nalašč za vse, ki imajo radi jedi, ki jih lahko pripravijo brez veliko truda. Koruzna moka se lepo poveže s sirom, papriko in olivami, rezultat pa je okusno in nasitno pecivo, ki ga lahko narežete na koščke in ponudite kot prigrizek. Odlično se obnese na pikniku, praznovanju ali druženju s prijatelji. Recept je TUKAJ.

icon-expand Sladka koruzna zlevanka FOTO: Sanja Sirk

Sladka koruzna zlevanka

Koruzna moka se odlično znajde tudi v sladkih receptih, kar dokazuje ta preprosta sladka zlevanka. Osnova sladice je preprosta zmes iz koruzne moke, jajc, mleka in drugih osnovnih sestavin, ki jo pred peko premažemo s kislo smetano. Med peko se razvije značilna mehka in rahlo zbita tekstura, ki jo tik pred serviranjem dopolnimo še s sladkorjem v prahu. Zlevanka je odlična za popoldansko sladkanje ob skodelici kave ali čaja. Recept je TUKAJ.

icon-expand Srbska projara FOTO: Osebni arhiv uporabika

Srbska projara

Projara je tradicionalna srbska koruzna jed, ki je odlična izbira za zajtrk, malico ali preprost obrok. Koruzno testo je obogateno z nadrobljenim svežim kravjim sirom (lahko tudi skuto), ki poskrbi za sočnost in bogat okus, priprava pa je dovolj preprosta tudi za manj izkušene kuharje. Na kose narezano jed postrežemo z jogurtom ali kislim mlekom. Projara se odlično poda tudi k sarmi ali kuhanemu kislemu zelju. Recept je TUKAJ.

icon-expand Koruzni kruh FOTO: Adobe Stock

Koruzni kruh iz pekača

Če se vam domač kruh zdi preveč zahteven, je ta recept odlična začetna točka. Koruzni kruh, pečen v pekaču, je preprost za pripravo, iz pečice pa zadiši po značilnem sladkem vonju pečenega koruznega kruha. Odličen je kot priloga k juham, enolončnicam in drugim jedem na žlico, prileže pa se tudi za zajtrk ali malico. Recept je TUKAJ.