okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Sladka koruzna zlevanka
Triki in nasveti

Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite

Koruzna moka je uporabna za veliko več kot le pripravo kruha. Če se vam doma v omari skriva vrečka koruzne moke, smo zbrali nekaj odličnih idej, s katerimi jo lahko uporabite tako pri pripravi slanih jedi kot tudi izvrstnih sladic.

M.J.
09. 09. 2026 04.00

Koruzno moko pogosto kupimo z določenim namenom – morda želimo pripraviti domač koruzni kruh, jo uporabiti pri peki ali pa jo potrebujemo za kakšen recept, ki zahteva značilen okus in teksturo koruze. Nato pa vrečka pristane v omari in se hitro zgodi, da ne vemo več, kaj bi z njo sploh lahko pripravili.

Tip 500, tip 850, tip 1100 – kaj te številke pomenijo pri moki?
Preberi še Tip 500, tip 850, tip 1100 – kaj te številke pomenijo pri moki?

A koruzna moka je precej bolj vsestranska, kot se morda zdi na prvi pogled. Uporabimo jo lahko za pripravo različnih slanih jedi, prigrizkov, prilog in celo sladic. Z njo lahko pričaramo zanimivo teksturo, prijeten koruzni okus in nekoliko drugačen pridih dobro poznanim jedem.

"Zdravilo za vse bolezni": Moka, za katero vedo le redki
Preberi še "Zdravilo za vse bolezni": Moka, za katero vedo le redki

Zato smo na enem mestu zbrali šest receptov, ki bodo odlična rešitev, če imate doma koruzno moko, pa ne veste, kako jo porabiti. Med njimi boste našli ideje za vsakdanji obrok, nekaj za hiter prigrizek, pa tudi sladke dobrote. Morda boste med njimi odkrili nov najljubši način za uporabo sestavine, ki je doslej večinoma čakala v kuhinjski omari.

Koruzna zlivanka z bučkami in korenčkom
Koruzna zlivanka z bučkami in korenčkom FOTO: Sanja Sirk

Slana koruzna zlevanka z bučkami in korenčkom

Če iščete preprosto idejo za kosilo, pri kateri vse sestavine samo zmešate v eni skledi, prelijete v pekač in spečete v pečici, bo ta slana koruzna zlevanka odlična izbira. Bučke in korenje poskrbijo za sočnost, koruzna moka pa za prijeten okus in teksturo. Postrezite jo z veliko skledo solate in dobili boste lahko brezmesno kosilo, ki je primerno tudi za brezglutensko prehrano. Recept je TUKAJ

Hrenovke v koruznem testu
Hrenovke v koruznem testu FOTO: Arhiv oddaje Ana kuha

Hrenovke v koruznem testu

Če iščete zabavno idejo za prigrizek, ki bo še posebej navdušil otroke, poskusite pripraviti hrenovke, obdane z mehkim koruznim testom. Koruzna moka poskrbi za nekoliko drugačen okus in prijetno teksturo testa, zaradi česar je ta priljubljeni prigrizek še bolj zanimiv. Odlična izbira za sproščeno druženje ali domači prigrizek. Recept je TUKAJ

Slano koruzno pecivo
Slano koruzno pecivo FOTO: Thinkstock

Slano koruzno pecivo

To preprosto slano pecivo je kot nalašč za vse, ki imajo radi jedi, ki jih lahko pripravijo brez veliko truda. Koruzna moka se lepo poveže s sirom, papriko in olivami, rezultat pa je okusno in nasitno pecivo, ki ga lahko narežete na koščke in ponudite kot prigrizek. Odlično se obnese na pikniku, praznovanju ali druženju s prijatelji. Recept je TUKAJ

Sladka koruzna zlevanka
Sladka koruzna zlevanka FOTO: Sanja Sirk

Sladka koruzna zlevanka

Koruzna moka se odlično znajde tudi v sladkih receptih, kar dokazuje ta preprosta sladka zlevanka. Osnova sladice je preprosta zmes iz koruzne moke, jajc, mleka in drugih osnovnih sestavin, ki jo pred peko premažemo s kislo smetano. Med peko se razvije značilna mehka in rahlo zbita tekstura, ki jo tik pred serviranjem dopolnimo še s sladkorjem v prahu. Zlevanka je odlična za popoldansko sladkanje ob skodelici kave ali čaja. Recept je TUKAJ

Srbska projara
Srbska projara FOTO: Osebni arhiv uporabika

Srbska projara

Projara je tradicionalna srbska koruzna jed, ki je odlična izbira za zajtrk, malico ali preprost obrok. Koruzno testo je obogateno z nadrobljenim svežim kravjim sirom (lahko tudi skuto), ki poskrbi za sočnost in bogat okus, priprava pa je dovolj preprosta tudi za manj izkušene kuharje. Na kose narezano jed postrežemo z jogurtom ali kislim mlekom. Projara se odlično poda tudi k sarmi ali kuhanemu kislemu zelju. Recept je TUKAJ

Koruzni kruh
Koruzni kruh FOTO: Adobe Stock

Koruzni kruh iz pekača

Če se vam domač kruh zdi preveč zahteven, je ta recept odlična začetna točka. Koruzni kruh, pečen v pekaču, je preprost za pripravo, iz pečice pa zadiši po značilnem sladkem vonju pečenega koruznega kruha. Odličen je kot priloga k juham, enolončnicam in drugim jedem na žlico, prileže pa se tudi za zajtrk ali malico. Recept je TUKAJ

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Kako se pri kuhanju in peki uporablja pirina moka?
Preberi še Kako se pri kuhanju in peki uporablja pirina moka?
Tako se pravilno shranjuje moka
Preberi še Tako se pravilno shranjuje moka
koruzna moka koruzna zlevanka recepti s koruzno moko zlevanka koruzna moka recepti koruzna moka sladica
Triki in nasveti

Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi

Okusno.je Ideje, kako pripraviti polento, da bo večkrat na jedilniku
Okusno.je Kislo zelje: top recepti, ki navdušijo
Okusno.je Rahle palačinke, ki navdušijo vse po vrsti
Okusno.je 5 korakov za pripravo okusnih palačink doma
Okusno.je Za prste oblizniti! Najboljši recepti za pečene melancane v pečici
Okusno.je Super ideje za hitro in enostavno kosilo
Okusno.je Sveža koruza na 5 načinov: od čudovite kremne juhe do sladice
Priporoča