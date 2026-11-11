Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot

Kutina je jesenski sadež, ki se v kuhinji uporablja predvsem za pripravo sladic in ozimnice, saj je surova zelo trda in trpka ter zato precej manj prijetna za uživanje. Najpogosteje jo predelamo v različne džeme, marmelade in kompote, zelo dobro pa se obnese tudi kot sestavina pri peki sladic in kolačev. Ena izmed najbolj znanih in hkrati najpreprostejših tradicionalnih jedi iz tega sadeža je "kitnkez" oziroma kutinov sir (recept TUKAJ). To je starinski posladek v obliki gostega želeja, ki so ga po preizkušenih receptih redno pripravljale naše babice. Čeprav zahteva nekaj predpriprave, je končni rezultat izjemno uporaben in obstojen shranek za zimske mesece. Poleg kutinovega sira pa je prav domači kompot tisti način priprave kutine, ki zahteva najmanj zapletenih postopkov, a hkrati ohrani vse najboljše lastnosti tega sadeža.

Možnosti kombiniranja začimb in različni načini priprave kompota

Okus kutinovega kompota lahko prilagodite z uporabo različnih začimb in postopkov kuhanja, odvisno od recepta, ki mu sledite. Nemški recept za "Quittenkompott" vključuje osnovne začimbe, kot so cimet, klinčki in malo pomarančnega soka za boljši poudarek okusa. Če želite bolj izrazito aromo, lahko v tekočino dodate janež, muškatni orešček, limonino lupinico in ingver. Obstaja tudi poseben postopek priprave, kjer zavržene dele sadja uporabimo za zgostitev in izboljšanje okusa. Pri tej metodi v sirupu najprej skuhamo lupino in sredico kutine s peškami. Tekočino nato precedimo neposredno čez narezane kose kutin in vse skupaj skuhamo do konca, pri čemer za aromo dodamo še lovorjev list ter vaniljo.

icon-expand Domač kutinov kompot FOTO: Shutterstock

Namig za pripravo: Če v vodi najprej pokuhate olupke in sredice ter tekočino precedite, boste dobili gostejši in bolj aromatičen sirup za kuhanje sadja.

Sestavine za pripravo preprostega domačega kompota iz kutin

Za pripravo preprostega kompota iz kutin si vnaprej pripravite naslednje sestavine: - 2 kg kutin (olupljenih, očiščenih pešk in narezanih na četrtine ali osmine), - 2 litra vode, - 180 g sladkorja in - 100 g medu. Za aromo pripravite še 1 strok vanilje (lahko uporabite tudi vaniljev sladkor), 3 do 5 klinčkov ter polovico prerezane limone, ki naj bo po možnosti neškropljena. Pred začetkom kuhanja poskrbite, da so kutine narezane na približno enako velike kose, saj se bodo le tako enakomerno skuhale v predvidenem času. Količino sladkorja in medu lahko kasneje med samim postopkom po potrebi še dodatno prilagodite svojemu okusu.

Prvi korak pri pripravi je natančno čiščenje sadja: kutine operite, jih olupite, jim v celoti odstranite trde koščice v sredini in jih narežite na četrtine ali osmine. Ker je surova kutina zelo trd sadež, si za ta postopek vzemite dovolj časa in uporabite dovolj velik ter oster nož. Pomembno je, da izrežete celoten oleseneli del okoli pešk, saj ta tudi po dolgem kuhanju ostane trd in neprijeten za uživanje. Če opazite, da narezani kosi med čakanjem na kuhanje na zraku nekoliko potemnijo, je to povsem naraven pojav oksidacije, ki ne bo vplival na končni okus kompota. Ko imate vse sadje očiščeno in narezano v skledi, se lahko lotite priprave sladkorne tekočine na štedilniku.

icon-expand Domač kutinov kompot FOTO: Shutterstock

Navodila za kuhanje kompota in shranjevanje za ozimnico

V večjem loncu zavrite vodo skupaj s sladkorjem, medom, klinčki in strokom vanilje, v tekočino pa dodajte tudi prerezano polovico limone. Ko voda zavre, v lonec stresite narezane kose kutin. Lonec rahlo pokrijte s pokrovko in zmanjšajte ogenj. Kuhajte na zmernem ognju približno 1 uro oziroma še nekoliko dlje, če je to potrebno, da se sadje zmehča. Kompot je kuhan, ko kutine postanejo mehke (preverite z vilicami), vendar pazite, da ne razpadejo povsem. Med tem časom se bo tekočina zaradi izparevanja in pektina spremenila v rahlo gost sirup. Pred koncem kuhanja poskusite tekočino in po potrebi prilagodite količino sladkorja ali medu glede na vaš okus.

Medtem pripravite čiste in sterilizirane steklene kozarce s pokrovčki, ki dobro tesnijo. Še vroč kompot (kose sadja in sirup) nadevajte v kozarce in jih dobro zaprite. Sterilizirani kozarci so ključni za to, da se kompot med shranjevanjem v shrambi ne bo pokvaril. Če kompota ne nameravate hraniti za ozimnico, ampak ga boste porabili v nekaj dneh, ga lahko po ohlajanju v zaprti posodi shranite kar v hladilniku. Postrežete ga lahko še mlačnega ali popolnoma ohlajenega v skodelicah.

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