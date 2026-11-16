Skrivnostni recept za kremast in okusen domač ajvar

Pravi domači ajvar se v osnovi pripravlja le iz pečene paprike, olja, soli in sladkorja, z morebitnim dodatkom pekoče paprike za bolj pikanten okus. Obstaja pa veliko različnih verzij te priljubljene ozimnice, vključno z makedonskim ajvarjem z jajčevci ali hitrimi recepti brez pečenja. Ta recept je prilagojen začetnikom in vsem, ki želijo prihraniti čas, saj se pripravlja iz kuhanih paprik. Po želji mu lahko dodate tudi jajčevce za bolj kremasto strukturo ter feferon, če želite doseči bolj pekoč okus. Postopek je zelo preprost, saj se izognete dolgotrajnemu lupljenju kožic, rezultat pa je odličen domač namaz.

icon-expand Domač ajvar FOTO: Shutterstock

Seznam potrebnih sestavin za pripravo ajvarja iz kuhanih paprik

Za pripravo tega recepta boste potrebovali naslednje natančno odmerjene sestavine: 1,5 kilograma rdečih paprik (uporabite lahko podolgovate roge ali klasične babure). Za bolj kremasto teksturo pripravite 300 gramov jajčevcev, ki pa niso obvezni. Dodajte še 1 do 2 stroka česna, 50 mililitrov sončničnega olja in 1 jedilno žlico alkoholnega ali vinskega kisa. Za začinjanje potrebujete 1 ravno čajno žličko soli in pol čajne žličke sladkorja, ki bo uravnotežil okuse. Če želite pripraviti pekoč ajvar, na seznam sestavin dodajte še 1 pekočo papriko ali feferon. Vse sestavine naj bodo sveže in kakovostne za najboljši končni rezultat.

icon-expand Domač ajvar FOTO: Shutterstock

Prvi korak: Čiščenje, rezanje in kuhanje zelenjave v loncu

Postopek začnite tako, da paprike in jajčevce dobro operete ter jih očistite pecljev in vseh semen. Očiščeno zelenjavo narežite na večje kose; jajčevce lahko pred tem po želji tudi olupite. V velikem loncu zavrite vodo, ki ste ji dodali malo soli in eno žlico kisa. Ko voda zavre, vanjo postopoma stresite narezane paprike in jajčevce. Zelenjavo kuhajte v vreli vodi od 5 do 7 minut oziroma toliko časa, da se lepo zmehča. Ko je kuhana, jo preložite na cedilo in zelo dobro odcedite. Pomembno je, da v zelenjavi ne ostane preveč tekočine, saj bi to vplivalo na gostoto ajvarja pri nadaljnjem kuhanju.

icon-expand Domač ajvar FOTO: Shutterstock

Kuhano zelenjavo morate pred mletjem zelo dobro odcediti, da v njej ne ostane preveč odvečne tekočine.

Drugi korak: Mletje zelenjave in počasno kuhanje z oljem in začimbami

Dobro odcejeno zelenjavo zmeljite v multipraktiku ali pa uporabite klasični strojček za mletje mesa, odvisno od tega, kakšno teksturo želite. Nato v večjem loncu segrejte 50 mililitrov sončničnega olja. Na vroče olje dodajte zmleto zelenjavo, strt ali drobno sesekljan česen ter po želji še narezan feferon. Zmanjšajte temperaturo in kuhajte na zmernem ognju od 45 do 60 minut. Med kuhanjem maso občasno premešajte, da se ne prismodi. Ajvar je gotov, ko postane gost in dobi lep sijaj. Tik pred koncem kuhanja v maso dodajte še sol, sladkor in žlico kisa, dobro premešajte in po potrebi dodatno začinite po svojem okusu.

Ko je ajvar kuhan, sledi še shranjevanje v kozarce za ozimnico. Pripravite si čiste in predhodno sterilizirane steklene kozarce. Dokler je ajvar še vroč, ga previdno nalijte v kozarce skoraj do vrha. Kozarce takoj močno zaprite s čistimi pokrovčki. Da bi zagotovili obstojnost in ustvarili vakuum, zaprte kozarce obrnite na glavo in jih tako pustite stati 5 do 10 minut. Nato jih obrnite nazaj v normalen položaj in počakajte, da se popolnoma ohladijo. Ohlajene kozarce pospravite v shrambo ali drug hladen in temen prostor, kjer bodo počakali na uporabo.

Okusne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Okusno.je e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi recepti in kuharskimi nasveti. Zate jih pripravlja uredništvo Okusno.je. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.