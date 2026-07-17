Imate preveč kumar? Pripravite jih tako, kot jih verjetno še niste

Kumare so ena najbolj priljubljenih poletnih vrtnin. Osvežilne, hrustljave in prijetno osvežilne se najpogosteje znajdejo v solatah, sendvičih, hladnih juhah ali kot osvežilen prigrizek. Ko pa začnejo na vrtu obilno roditi, marsikdo hitro ostane brez idej, kako jih porabiti.

Čeprav se zdi misel na pražene kumare marsikomu nenavadna, jih v številnih svetovnih kuhinjah že dolgo pripravljajo tudi na ta način. Med toplotno obdelavo se njihov okus nekoliko omili, tekstura pa postane nežna in sočna, hkrati pa še vedno ohrani rahlo čvrstost. Prav zato se odlično obnesejo v ponvi, pečici, omaki ali celo v kremni juhi. Če imate doma preveč kumar ali bi radi preizkusili nekaj novega, vam predstavljamo štiri preproste načine priprave, ki vas utegnejo prijetno presenetiti.

1. Pečene kumare

Kumare olupite, odstranite semena in jih narežite na debelejše palčke ali rezine. Pokapajte jih z oljčnim oljem ali stopljenim maslom, začinite s soljo in poprom ter po želji dodajte sveža zelišča, česen ali nariban parmezan. Pecite jih pri približno 30 do 45 minut na 190 stopinjah Celzija oziroma toliko časa, da se zmehčajo. Pečene kumare so odlična priloga k mesu, ribam ali jedem z žara.

icon-expand Pražene kumare z jajci FOTO: Shutterstock

2. Kumare iz voka

Kumare so presenetljivo dobra sestavina azijskih zelenjavnih jedi. Najbolje se obnesejo kumare s tanko lupino. Če jim ostranite semena in jih narežete na večje palčke ali rezine, jih lahko skupaj z drugo sezonsko zelenjavo na hitro prepražite v vroči ponvi ali voku. Odlično se podajo k zelju, mladi čebuli, korenju, papriki ali gobam, jed pa lahko začinite s sojino omako, ingverjem, česnom in nekaj kapljicami riževega ali jabolčnega kisa.ž

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3. Na hitro popražene kumare

To je eden najpreprostejših načinov priprave. Na maslu ali oljčnem olju jih na srednji temperaturi pražite približno pet minut, da se nekoliko zmehčajo, vendar ostanejo prijetno čvrste. Na koncu jih potresite s svežim koprom ali peteršiljem, po želji dodajte žlico kisle smetane in postrezite kot prilogo ali lahko poletno večerjo.

icon-expand Tople kumare so priljubljena poletna jed, ki jo navadno postrežemo s pire krompirjem. FOTO: POP TV

4. Kumare v omaki

Verjetno ede najbolj priljubljenih toplih načinov priprave so kumare v omaki. V osnovi gre za zelo preprosto, kmečko jed, ki so jo pripravljale že naše babice, recept zanjo pa se prenaša iz roda v rod. Poleg kumar navadno potrebujemo tudi malo čebule, glede ostalih sestavin pa se posamezni recepti med seboj lahko tudi bistveno razlikujejo. Tako poznamo kumare v omaki 'na rdeče', kjer kumaram dodamo tudi malo paradižnikove mezge, svežega paradižnika in/ali mlete paprike (recept TUKAJ), ter kumare v omaki 'na belo'. Pri slednjih se navadno uporabi kisla smetana, dušene kumare pa se velikokrat zalijejo tudi z mlekom (recept TUKAJ).

Za toplotno obdelavo so najprimernejše večje vrtne kumare, ki niso več tako hrustljave za solato. Pred pripravo jih je priporočljivo olupiti in odstraniti semena, saj bo jed tako prijetnejše teksture in bolj nežnega okusa.

5. Kumarična juha

Čeprav jo večina pozna hladno, je odlična tudi topla različica. Kumare skupaj s čebulo in krompirjem skuhajte v zelenjavni ali piščančji osnovi, nato vse skupaj gladko spasirajte in vmešajte nekaj kisle ali sladke smetane. Recept je TUKAJ. Juho lahko postrežete toplo ali dobro ohlajeno, tik pred serviranjem pa jo posujte z drobnjakom, koprom ali sveže mletim poprom. Iz kumar lahko pripravite tudi priljubljeno domačo enolončnico - tople kumare s krompirjem, ki predstavljajo okusen in nasiten obrok "na žlico", ki prijetno osveži, a hkrati dobro nasiti. Recept je TUKAJ.

icon-expand Tople kumare s krompirjem so prijetno osvežilna jed na žlico, ki jo postrežemo z domačim kruhom. FOTO: osebni arhiv

Zakaj je vredno poskusiti kuhane, pražene ali pečene kumare?

Toplotna obdelava kumaram odvzame del njihove značilne hrustljavosti, vendar jim hkrati da povsem drugačen, nežnejši okus. Zaradi visoke vsebnosti vode ostanejo prijetno sočne, odlično pa vpijajo okuse masla, smetane, zelišč, česna in različnih začimb. Predstavljajo zanimivo alternativo bučkam ali poletnim bučam, zlasti takrat, ko jih je na vrtu preprosto preveč.

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